Cibo a domicilio: i ristoranti di Torino da provare in tempi di Coronavirus

Ristoranti chiusi, a Torino come praticamente in tutta la zona protetta (e cioè l’Italia intera). Qualcuno resiste, tenendo aperto per il pranzo, qualcun altro si prende ragionevolmente una pausa, anche perché dopo le 18 scatta per tutti i locali il coprifuoco. Al momento, però, si può ancora ordinare del cibo a domicilio, e tanti si stanno attrezzando per salvare il salvabile attivando servizi di delivery, a tutti i livelli.

Quindi, finché le cose non cambieranno ancora, potete concedervi qualche sfizio gastronomico. A casa, in tutta sicurezza.

Noi siamo qui a consigliarvi da chi ordinare, nel caso vi troviate a Torino. Le disponibilità cambiano a seconda delle zone in cui abitate, ma qui avete un po’ di indirizzi sicuri per tutti i quartieri, tra classici del food delivery, una nostra selezione di posti che consegnano a domicilio tramite le apposite piattaforme, e ristoranti che, proprio in questi giorni, si sono organizzati per far arrivare i piatti dei propri menu nelle case dei torinesi (per le modalità di consegna, in questo caso, preferiamo rimandarvi ai rispettivi siti e canali social, che tengono aggiornati i clienti su modalità di ordinazione e iniziative varie).

Pizza

Amici Miei

Storica pizzeria di stampo napoletano, è attiva da sempre sul delivery, e continua a esserlo anche in questi giorni. Il locale è in corso Vittorio Emanuele II 94, e le consegne avvengono solitamente con la puntualità di chi è abituato a lavorare grandi numeri. Si può scegliere il tipo di impasto (classico, integrale, romana e senza glutine). Consigliamo di provare la Mediterranea: pomodoro, burratina, prosciutto cotto alla brace e pomodori secchi. Lo trovate su Glovo.

Informazioni: https://www.amicimieitorino.it

Sarchiapone

La zona è quella di San Salvario (la pizzeria sta in Via Berthollet 17). La pizza è rigorosamente napoletana, con un impasto soddisfacente solitamente anche quando si ordina a domicilio. Se si vuole fare un tentativo un po’ fuori dagli schemi della solita salsiccia e friarielli, consigliamo la pizza “Cite”, con pomodorino giallo del piennolo, stracciatella, mortadella e granella di pistacchio. Disponibile su Glovo.

Informazioni: http://www.sarchiaponepizzeria.it/menu.html

Trapizzino

Sì, anche l’altro “triangolino che ci esalta” (definizione di cui andiamo molto orgogliosi) è disponibile per la consegna a domiclio (tramite Just Eat o Glovo). Un’ottima e golosa alternativa alla “solita” pizza.

Info: https://www.trapizzino.it

Tellia

Il posto giusto per chi ha voglia di pizza in teglia alla romana, anche a domicilio. Il giovane Enrico Murdocco, che ha messo su il locale, sa il fatto suo (ha lavorato anche a La Madernassa, due stelle Michelin nel Roero) prima di approfondire il mondo dei lievitati. Da provare, fra le altre, quella con pancetta tesa affumicata selezione La Granda, toma di Raschera DOP e cipolla rossa di tropea caramellata. Lo trovate su Just Eat e su Glovo.

Informazioni: https://www.facebook.com/TelliaTorino/

Sushi

Japs!

A Torino, sushi significa Japs!. La catena di sushi “Italian Style” è entrata nel cuore della città, e si è allargata fino ad aprire tre punti vendita (il che garantisce consegne in più punti della città). Consigliamo di provare alcuni dei “best of” del locale, come il “sicilyssimo roll”, con gambero rosso di Sicilia. Lo trovate su Glovo, Just Eat, oppure anche ordinando direttamente allo 011 19717470.

Informazioni: http://www.japs.it

Bomaki

Arriva da Milano (e ha quell’aria un po’ milanese che spesso a Torino non piace), ma ha provato a integrarsi in città aprendo il suo head quarter in un punto strategico, i Murazzi del Po. Bomaki è un sushi fusion, nippo-brasiliano, il che rende i suoi piatti – in cui il pesc è mixato con cose come frutta esotica o bacon – particolarmente golosi. Per non sbagliare, ordinate a casa un “party box”, vi verrà consegnato in un’elegante scatola infiocchettata. Su Glovo e Just Eat.

Informazioni: https://www.bomaki.it

Daiichi

Anche Daiichi ha sempre lavorato sul cibo a domicilio, visto che i suoi locali erano spesso talmente pieni da non poter soddisfare le prenotazioni. Il sushi è buono, ma si può variare anche provando la sua proposta di cucina Thai. Lo trovate su Just Eat e Deliveroo.

Informazioni: http://www.daiichi.it

Cucina alternativa

Mollica

Questi ragazzi hanno messo su una paninoteca coi fiocchi (in piazza Madama Cristina a San Salvario), di quelle che fanno venire l’acquolina in bocca alla semplice vista. Pane e focacce fresche, farcite con ogni ben di Dio. Ingredienti selezionatissimi e un servizio a domicilio che in questi giorni ha anche la consegna gratuita. Lo gestiscono loro, basta chiamare al 333 744 6737.

Informazioni: https://www.facebook.com/mollicapiccoliproduttori/

Pacifik Poke

Il Poke è l’ultima moda del cibo a domicilio, e a Torino il leader del settore è Pacifik Poke. Grandi ciotole di riso farcito con avocado, pesce, alghe e salse. Più le tartare hawaiane. Questo posto nasce per fare asporto, quindi è più che ferrato su questo tipo di servizio. Su Glovo, Just Eat e Deliveroo.

Informazioni: https://www.pacifikpoke.com

Pescaria

I panini al pesce di Pescaria sono strepitosi, non c’è dubbio. Nelle diverse occasioni in cui abbiamo provato il loro servizio a domicilio, tuttavia, abbiamo dovuto constatare che è un tipo di prodotto che sarebbe meglio consumare in loco, appena preparato. Tuttavia, non potendolo fare, si può ordinare: un panino al polpo vi potrà dare sicuramente un po’ della carica necessaria ad affrontare questi giorni difficili. Su Glovo.

Informazioni: https://www.facebook.com/pescaria.torino/

Da Demir

Il kebab più famoso di Torino, quello amato anche dai gourmet, si può ordinare anche a domicilio, via Glovo.

Informazioni: https://www.facebook.com/dademirpiazzaadriano/

Ristoranti (buoni) che si sono appena dati al delivery

Razzo

Uno dei nostri posti preferiti a Torino, indubbiamente tra i locali gastronomicamente più interessanti in città dallo scorso anno. Anche Razzo si rimbocca le maniche e fa partire un servizio di delivery dei suoi piatti, disponibili a domicilio a partire da domani, mercoledì 12 marzo. Chiamate per maggiori informazioni.

Informazioni: https://www.facebook.com/RAZZO-268593107156234/

The Egg

Il bistrot del Birichin di Nicola Batavia, locale molto amato in città, ha attivato un servizio di consegna a domicilio (oltre ad aver scontato, a pranzo, tutti i menu del 50%). cicchetti e uova (da provare quella all’occhio di bue con guanciale di Amatrice) e altre cose sfiziose.

Informazioni: https://www.nicolabataviatheegg.it/menu

Albergo Ristorante San Giors

Il San Giors, luogo storico della città che recentemente ha trovato la giusta dimensione grazie allo chef Paolo Ribotto, ha attivato un servizio di cena a domicilio. Scrivi un messaggio su whatsapp, loro ti mandano il menu, fai l’ordine e aspetti la consegna gratuita.

Informazioni: https://www.facebook.com/sangiorstorino/

Dù Cesari

Il ristorante romano per eccellenza a Torino ha attivato un servizio di consegna a domicilio, salvo dover ritrattare poco dopo a causa dell’eccesso di richieste. Tranquilli, potete sempre ordinare da asporto, o – se siete in più di sei in famiglia – farvi recapitare comunque la cena a casa.

Informazioni: https://ducesari.it

Altro

Pastificio Bolognese

Voglia di pasta fresca senza fare la coda al supermercato? Nessun problema, il Pastificio Bolognese Muzzarelli effettua consegne a domicilio in molte zone di Torino. Vai sul sito, scegli e ordini allo 011.591360. Fai l’ordine entro le 18.30 con una spesa minima di 20 euro e la consegna entro il mattino successivo è gratuita.

Informazioni: http://www.pastificiobolognese.it

Mara dei Boschi

Una dei nostri luoghi torinesi del cuore ha attivato la consegna a domicilio di tutti i prodotti di gelateria, cioccolateria e caffetteria, con consegna gratuita. Si chiama il numero 011 0266159, si ordina per almeno 15 euro di merce e si aspetta comodamente il gelato a casa.

Informazioni: https://www.facebook.com/MaradeiBoschi