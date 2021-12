Covid, nuovo decreto: le misure per la ristorazione

di Dario De Marco 23 Dicembre 2021

Super Green pass esteso anche alle consumazioni all’impiedi al banco, in bar e altri locali, e divieto di cibi o bevande in cinema, palazzetti e altri luoghi non deputati alla ristorazione. Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato il nuovo decreto anni Covid, con le misure di emergenza dovute al diffondersi della variante Omicron: misure straordinarie per le vacanze di Natale e per contenere la nuova ondata. Secondo i risultati della “flash survey” effettuata lunedì 20 dicembre e presentati giovedì mattina nella cabina di regia, Omicron è ormai responsabile già del 28,2 per cento dei casi. Ecco allora schematicamente le novità riguardanti la ristorazione e il cibo, e le principali misure generali.

Pranzo di Natale, nessun numero massimo di ospiti

Partiamo però da quello che non c’è: a differenza dell’anno scorso e di altre ricorrenze simili che sono coincise con ondate (Pasqua 2021 per esempio) non sono previste limitazioni per le visite private e i pranzi o le cene all’interno delle abitazioni. La mancanza di divieti però non vuol dire liberi tutti, ci si affidi al buon senso e alle raccomandazioni degli esperti.

Bar, super Green pass esteso al banco

Super green pass, o certificazione verde rafforzata, anche per mangiare o bere al bancone di bar e ristoranti. Il vaccino o la guarigione, e non più il solo tampone, saranno dunque le uniche possibilità non solo per mangiare o bere seduti al tavolo al chiuso, com’è stato finora da agosto, ma anche per prendere un caffè al bancone del bar o sgranocchiare un aperitivo in piedi dentro un locale. La misura è valida fino al 31 gennaio.

Vietato mangiare e bere in cinema e palazzetti

Diventa vietato il consumo di cibi e bevande in locali al chiuso che non sono deputati alla ristorazione, per evitare che ci si tolga la mascherina ove non necessario. Non si potrà quindi mangiare e bere dentro a cinema, teatri e palasport: addio popcorn, per ora.

Mega green pass per discoteche

Per le discoteche o le sale da ballo si prevede un green pass ulteriormente rinforzato, che già alcuni chiamano Mega Green pass: serve la terza dose (booster) oppure anche chi ha il super green pass (vaccino o guarigione) dovrà fare un tampone antigienico o molecolare per accedere.

Divieto di feste all’aperto

Per il periodo natalizio, in previsione del Capodanno ma a ogni buon conto anche dopo, vietate le feste e gli eventi anche all’aperto, se possono causare assembramenti.

No obbligo vaccinale o super green pass per altri lavoratori

Se ne è parlato tanto ma alla fine non si farà, almeno per ora: nessuna estensione ad altre categorie di lavoratori dell’obbligo vaccinale o del super green pass. Le categorie candidate erano i lavoratori della pubblica amministrazione e anche i privati che lavorano a contatto con il pubblico, quindi per esempio gli operatori della ristorazione.

Altre misure

Altre misure generali sono state previste e illustrate nella Conferenza stampa del Ministro della Salute, Roberto Speranza, insieme al coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, e al portavoce del Cts, Silvio Brusaferro.