Deliveroo, perché ci fai il terrorismo psicologico sui chili in più della Pasqua?

Deliveroo ci insegna ad aver paura degli sgarri di Pasqua e a come arrivare più in forma agli "impegni gastronomici" della festa.

È abito delle compagnie di delivery diffondere elaboratissimi comunicati che possano essere ripresi sotto forma di notizia. Si tratta generalmente di studi interni e trend di settore, e si spazia dai piatti più ordinati a Roma ai suggerimenti per festeggiare l’occasione del caso. Il comunicato stampa diramato da Deliveroo per “prepararci” alla Pasqua, però, esce un po’ dal seminato. Si tratta di una sorta di “calendario healty” per evitare il “rischio di trovarsi con qualche chilo in più dopo Pasquetta“.

In allegato, i 15 consigli “per arrivare più in forma agli impegni gastronomici di Pasqua” redatti da uno Specialista in Medicina dello Sport e in Scienza dell’alimentazione. Sono passate solo poche settimane dalla nostra segnalazione del caso Cortilia che, dopo le feste natalizie, inviò a tutta Italia un’email che parlava di “sensi di colpa” dopo le “abbuffate” natalizie. E siamo ancora qui, con le aziende legate al cibo che non solo, evidentemente, non sanno ancora scegliere il linguaggio appropriato ma soprattutto non hanno misura delle conseguenze di ciò che comunicano alle persone.

Come arrivare terrorizzati alla Pasqua

“Resistere a pastiere, torte al formaggio, casatielli, colombe, uova di cioccolato e ogni altra prelibatezza regionale è davvero difficile. Con il rischio dietro l’angolo di ritrovarsi, dopo il giorno di Pasquetta, con qualche chilo in più. Ma alcune accortezze possono essere adottate, per arrivare al meglio alla maratona gastronomica di Pasqua e concedersi qualche “strappo alla regola” sempre con il dovuto equilibrio, ma neanche con troppi rimorsi!“

Il linguaggio è desueto e vagamente tossico, visto con gli occhi odierni: parlare di resistenza al cibo e allenamenti alle maratone della tavola non fa altro che alimentare (e mi scuso per il gioco di parole) un rapporto perverso e malsano con se stessi e sulle scelte quotidiane. Tale retorica imperava filo agli anni Novanta e anche dopo, ma oggi è ingiustificabile. Soprattutto da chi si occupa di cibo e alimentazione in maniera professionale.

Lo spiegone dello specialista

E, sinceramente, che un medico specializzato in alimentazione abbia accettato di partecipare a un tale progetto mi lascia davvero perplessa. I suoi quindici suggerimenti quotidiani presenti nel Calendario Healthy di Pasqua sono generici e sicuramente sensati – non mi permetto di entrare nel merito – ma è proprio la scelta di fondo a essere inopportuna.

Dopo la litania iniziale su sgarri e senso di colpa, la spiegazione di come funzionano gli eventuali chili in più dopo Pasqua non sortisce l’effetto sperato (“È bene ricordarci che aumenti rapidi di peso dipendono sempre, quasi esclusivamente, da una maggiore quantità di acqua trattenuta dal nostro organismo anche come conseguenza di un inevitabile aumento della quantità di sale che assumiamo, sia pure inconsapevolmente, con i cibi, anche quelli dolci”). Ma come, prima mi dite che devo resistere e allenarmi per due settimane perché altrimenti a Pasqua mi devasterò, e poi – laggiù in fondo al comunicato – mi consolate dicendomi che l’aumento di peso non è effettivamente lardo ma solo ritenzione?

Da che pulpito

Non è per infierire, ma da che pulpito Deliveroo – oltre a mettere dubbi e timori ai clienti proprio sotto una festività come Pasqua – si mette a impartire lezioni di alimentazione ed healthy food? Non è forse il portale che invita chiunque a stare comodi sul proprio divano in attesa di ricevere pizze, hamburger, fast food, fritti?