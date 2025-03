Fabrizio Corona, l’istigazione al suicidio è una cosa seria

“Una nota non giornalista, la peggiore della televisione italiana, sposata con uno che ha istigato una persona al suicidio“: Fabrizio Corona presenta così Selvaggia Lucarelli, e lo fa dal palco del Teatro Nazionale di Milano, dove è appena approdato con il suo spettacolo Gurulandia.

Sì, siamo tutti ugualmente stupiti dall’apprendere che Fabrizio Corona ha messo in piedi uno spettacolo teatrale, e forse dovremmo aggiornarci noi che lo pensavamo intento a occuparsi di criptovalute/cappellini griffati/paparazzate e procedimenti giudiziari vari. Invece, guarda un po’ che succede se uno si distrae un attimo, Corona arriva a teatro, con uno spettacolo che – apprendiamo oggi da alcuni filmati diffusi sui social nonostante il divieto di riprendere le sue “gag” – prevede bestemmie e insulti vari, simulazioni di atti sessuali con un cartonato certamente non consenziente, sigarette fumate sul palco e altre cose un po’ così, burlonate da ragazzacci di cui forse la cultura (e non solo) farebbe bene a occuparsi prima di cadere nel baratro della totale mancanza di indignazione (prima ancora che di contenuti) e dell’assuefazione a qualsiasi cosa ci passi davanti al naso.

Faccende che – direte voi – non ci interessano, in effetti, visto che noi ci occupiamo di cibo. Ma c’è una cosa che riguarda anche noi, ed è la facilità con cui Fabrizio Corona, da quel palco teatrale, sostiene che Lorenzo Biagiarelli – il compagno di Selvaggia Lucarelli – abbia istigato una donna al suicidio.

Il tragico caso della ristoratrice e della recensione falsa

Forse ricorderete anche voi il caso della pizzeria che sui social raccontò di una recensione omofoba a cui aveva risposto per le rime. Un caso come tanti, in cui qualcosa non tornava, perché la recensione era identica a una di qualche tempo prima e anche noi lo facemmo notare ipotizzando la presenza di un troll, un “disturbatore” seriale dei social.

Biagiarelli trattò il caso sui suoi social, parlando anche lui di una recensione quantomeno sospetta. Il clamore ci fu, si sollevò in effetti un certo polverone, e qualche giorno dopo, tragicamente, la ristoratrice protagonista della vicenda si suicidò. Inutile e tristissimo provare a parlare di causa ed effetto in una situazione simile, ed invece, allora, fu esattamente ciò che venne fatto. A lungo e ancora, nonostante un evidente disagio anche da parte di Lorenzo Biagiarelli, che per un po’ scomparse anche dalla scena.

Il fatto aveva preso una piega drammatica, effettivamente. Una piega che nessuno avrebbe potuto immaginare a priori, probabilmente. Le questioni aperte c’erano, e lo spazio di dibattito su alcuni temi legati all’informazione e all’uso dei social probabilmente anche. E invece, anziché fare tesoro di questa vicenda per farlo, si scelse – ancora una volta – la strada più veloce, quella della semplificazione. Così, Biagiarelli divenne “quello che aveva istigato una donna al suicidio” e Lucarelli “la compagna di quello che aveva istigato una donna al suicidio“. Tanto che Fabrizio Corona si sente legittimato a chiamarla così sul parco di un importante teatro milanese. Eppure qualcuno dovrebbe ricordare a Fabrizio Corona, tra le altre cose, che l’istigazione al suicidio è una cosa seria. Un reato previsto dal codice penale. E non ci risulta che Biagiarelli sia stato condannato – ma neanche indagato o accusato – per quel reato.

E, se pare evidente (perché è lo stesso Corona a dirlo sul palco) che di dire cose non vere lui non se ne cura, tanto non ha nulla di intestato quindi le querele non lo toccano, tutti dovremmo pretendere più correttezza e rispetto della verità, soprattutto di fronte a una vicenda così drammatica.