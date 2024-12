I 100 migliori ristoranti di Torino, da provare nel 2025

Condividere è il miglior ristorante di Torino (difficile non essere d’accordo) e La Trattoria Le Tre Nuvole Mirafiori è la miglior piola della città. Ma la guida I Cento di Torino ci dice ben altro. Una fotografia puntuale e aggiornata ogni anno, con la rara dote della buona scrittura tanto rara tra le guide ai ristoranti, che da quest’anno si guarda bene dallo stilare classifiche.

Presentata oggi e dal 6 dicembre disponibile in libreria e nelle principali edicole cittadine, la guida pubblicata da EDT, come sempre a cura di Stefano Cavallito, Alessandro Lamacchia e Luca Iaccarino, da sedici anni ci ha abituati e ancora oggi ci rivela i 50 indirizzi TOP e i 50 posti POP (piole, cucine dal mondo e “ristorantini di giovani chef”, cito letteralmente) da provare sotto la Mole.

Impossibile non riproporveli, testualmente.

Top 50 – I Migliori Ristoranti di Torino

I cinquanta indirizzi dell’alta ristorazione torinese, insomma, che per l’appunto non seguono più, a differenza delle scorse edizioni della guida, un ordine preferenziale. Leggeteli quindi in ordine alfabetico, così come sono stati pubblicati, ma tenendo presente che la guida stessa ha stilato una top ten, che si compone quindi dei migliori posti della città volendo impegnarsi in una cena d’occasione. Condividere, Del Cambio, La Limonaia, Cannavacciuolo Bistrot, Ristorante, Carignano, Unforgettable, Ristorante Casa Vicina, Ristorante Consorzio, Al Gatto Nero e Magazzino 52 sono i dieci eletti, in classifica, dal migliore in giù. La lista dei 50, invece, è così composta:

Al Gatto Nero

Antonio Chiodi Latini

Azotea

BiFrò

Brace Pura

Cannavacciuolo Bistrot

Condividere

Contesto Alimentare

Cubique

Del Cambio

Enoteca Parlapà

Fiorfood by La Credenza

Gaudenzio Vino e Cucina

Guarini

Insieme – dal Clandestino

Kadeh Meze Wine Bar

Kensho

L’Acino

L’Opera di Santa Pelagia

L’Uliveto

La Limonaia

La Pista

Le Vitel Étonné

Luogo Divino

Magazzino 52

Magorabin

Mare Nostrum

Moreno Ristorante

Oinos

Opera

Osteria Antiche Sere

Paltò

Piano 35

Razzo

Ristorante Carignano

Ristorante Casa Vicina

Ristorante Consorzio

Ristorante Giudice

Ristorante Larossa

San Giors

San Tommaso 10

Scannabue

Scatto

Smoking Wine Bar

Tiffany Bistrot di Mare

Tre Galli

Tre Galline

Unforgettable

Vintage 1997

Wasabi​

Pop 50 – Le migliori piole e trattorie di Torino

Per quanto riguarda i luoghi pop, invece, teniamo a segnalarvi le novità dell’anno, ovvero i nuovi ingressi di una guida ai ristoranti che tende poco allo snobbismo gastrofregno e riesce, invece, a suggerire tavole quotidiane non poco rilevanti per una buona esperienza a portata di tutti. Le new entry del 2025 sono: A casa di Anna, Al Mondo Trattoria, Bar Franco, Bar Pietro, Barney’s. Il bar del Circolo dei Lettori, BarTU, Il Deposito Bistrot, Junior Grill Self Service, La Cantina VB, La Tana dei Tre, Trattoria Le Tre Nuvole Crocetta. La lista completa, naturalmente, è composta da 50 ristoranti: