I Cento di Torino 2023: i migliori ristoranti e le migliori piole della città

di Valentina Dirindin 5 Dicembre 2022

“Cento! Cento! Cento!” gridavano come il pubblico di Iva Zanicchi i Torinesi, rimasti orfani della loro guida gastronomica preferita, I Cento di Torino, che torna quest’anno dopo essersi fermata un’edizione. Decisione che peraltro parrebbe anche rispettata, visto che provare i ristoranti in tempi di Covid era pressoché impossibile, figuriamoci scriverci una guida. Invece ora Stefano Cavallito, Alessandro Lamacchia e Luca Iaccarino tornano a presentare il loro compendio di tavole cittadine, divise come sempre in 50 Top (messe in classifica) e 50 Pop (con un solo vincitore che svetta su tutti gli altri.

I ristoranti migliori di Torino

La grande novità di quest’anno è probabilmente il fatto che per la prima volta il primo gradino del podio è condiviso da due grandi nomi della ristorazione torinese: da un lato Matteo Baronetto del ristorante Del Cambio, dall’altro Federico Zanasi di Condividere.”In comune hanno molto – investimenti cospicui, ricerca profonda, alta tecnica e appassionato mestiere”, dicono gli autori motivando la scelta di questo ex aequo. “Eppure si manifestano nel piatto con due identità che appaiono diametralmente opposte, l’uno spensierato viaggio nell’isola dei sapori, l’altro cerebrale percorso alle sorgenti di una idea. Uno è baciarsi, l’altro leggere un libro. Che cosa dà più piacere? Noi bramiamo pagine e labbra con la stessa voluttà e non abbiamo trovato risposta”. Terzo posto per il Cannavacciuolo Bistrot guidato da Emin Haziri.

Presentata lunedì sera alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, la guida I Cento di Torino 2023 vede venticinque nuove ingressi che, se la matematica non è un’opinione (e no, non lo è, per quanto ad alcuni piaccia pensarlo) significa che altrettanti ristoranti non sono stati confermati nella loro categoria. Sad but true, ecco quali sono i Cento ristoranti entrati nella guida, da oggi in libreria.

I Top 50 di Torino

Ecco la Top 50 dei ristoranti torinesi secondo la guida I Cento di Torino:

Condividere /Del Cambio Cannavacciuolo Bistrot Ristorante Casa Vicina La Limonaia Unforgettable Ristorante Consorzio Opera Magorabin Magazzino 52 Razzo Smoking Bar Piano35 Kensho Scannabue Caffè Restaurant Vintage 1997 Ristorante Al Gatto Nero Ristorante Larossa Nativo Esperienza Peruviana Contesto Alimentare Enoteca Parlapà Bifrò Cubique Spazio 7 Gaudenzio Vino e Cucina Luogo Divino Mare Nostrum Ristorante Antonio Chiodi Latini Ristorante Insieme– dal Clandestino Ristorante Caciucco Madama Piola Ristorante Nuova Crocetta Azotea Carlina Restaurant Miyabi Bar Cavour – Del Cambio La Gallina Scannata Osteria Antiche Sere Tre Galli Vineria Ristorante Ristorante Giudice Ristorante Al Garamond Connubio Ristorante L’Acino Restaurant Oinos Ristorante Fiorfood by La Credenza Le Vitel Étonné Ristorante Zheng Yang LaTrattoria Secondo Me- Spazio Muov’ La Ferramenta del Gusto Emiliano Ristorante Carignano La Pista

I Pop 50 di Torino

Ecco invece quali sono le cinquanta tavole sotto i 35 euro (questo il criterio per far parte della categoria “Pop”) selezionate per I Cento di Torino 2023.