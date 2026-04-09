Krispy Kebab di KFC, recensione: com’è Kentucky Fried Chicken in versione mediorientale

A fine marzo la catena di fast food KFC, specializzata in pollo fritto, ha lanciato una novità: un panino kebab di cui avevamo già parlato, perché non è veramente un kebab, ma un panino che ha l’aspetto di un kebab e che all’interno ha il pollo fritto tipico della catena.

Dato che siamo qui per fare del bene a voi, siamo andati a provarlo.

La sede è quella di KFC a Venezia Santa Lucia, con un bel dehors sull’acqua che, a dire il vero, aiuta ad aggiungere un po’ di poesia al contesto: turisti per lo più sulla ventina e un tavolo di sei ragazzini, cinque palesemente sotto un attacco di fame chimica e il sesto addormentato sul tavolo con i postumi di una seratona.

Quanto costa il kebab di KFC

Innanzitutto i prezzi: il panino kebab costa 7,55; le patatine kebab 4 euro, il menu a 9,95, che comprende patatine grandi e bibita grande; non esattamente dei prezzi proletari, non tanto per il fast food (siamo nella media) ma per il kebab e per quello che la parola suscita in noi. Infatti la prima differenza essenziale è che il kebab in Europa è un panino dalle dimensioni considerevoli e dal prezzo ridotto, qui il prezzo è alto e il panino è piccolo. Inoltre un kebab sazia anche le fami ataviche, senza bisogno di aggiungere nulla. Le patatine, nelle versioni più sincretistiche, al massimo stanno dentro, non a parte.

Il kebab di KFC è disponibile in due versioni: quella Krispy Kebab e quella Krispy Kebab Spicy. Le prendiamo entrambe.

Com’è il kebab di KFC: prova d’assaggio

Il nuovo panino ha un pane arabo piegato in due, non aperto a tasca – come dovrebbe essere – ma una specie di ibrido tra la piadina (che molte kebabberie usano) e il pane arabo vero e proprio, più tradizionale, ma che appunto si dovrebbe aprire a tasca. Il ripieno è di insalata iceberg, fette di pomodoro, qualche fettina sporadica di cipolla bianca che comunque è troppo timida, il kebab vero lascia la fiatella di cipolla, oppure la omette completamente. Le salse sono due: una allo yogurt nella versione Krispy che sa di soprattutto maionese solo leggermente più acida, e una salsa poco piccante, che assomiglia al ketchup ma è più dolciastra e quasi per niente piccante, nella Spicy. Per dire, le loro alette fritte sono molto più piccanti del kebab piccante.

Parliamo subito del gusto: il gusto è buono, migliore nella versione spicy perché la salsa, pur non essendo piccante, dà un certo twist. Ma questo gusto buono è destabilizzante, perché non sa di kebab, a meno che nella vostra testa il gusto del kebab non sia quello di una pita ripiena di insalata, pomodori e maionese. Dentro di te lo sai che dovresti essere almeno un po’ arrabbiato, ma è buono e continui a mangiare.

Il pane è freddo, forse per non cuocere le verdure, ma non è una bella sensazione; tuttavia è morbido e leggermente gommoso, con un bel sapore dolciastro tipico del pane arabo.

Il pollo, succulento come sempre da KFC, è ben fritto, inspiegabilmente croccante anche quando si trova dentro a un panino pieno di verdura umida. Ce ne vorrebbe di più perché il pane è tanto, il pollo non lo riempie minimamente lasciando molto spazio davanti e sui lati; e una volta finito il pollo ti rimane in mano questa piadina con qualche triste pezzetto di insalata e un po’ di salsa da finire. Con i kebab fatti come si deve questo non capita mai: la carne straborda da ogni parte.

Non saprei come definire questo panino: è un panino buono e un po’ caro. Non ha nessuna differenza rispetto a tutto l’altro cibo da fast food che ho sperimentato: una grande promessa seguita da una grande delusione e dal senso di non aver saziato minimamente quella fame che avevo. Di sicuro non lo chiamerei kebab, né nel gusto né nelle intenzioni.

Una cosa simile accade anche con le patatine “kebab” che sono una scatoletta di patate fritte buone, ricoperte di salsa “spicy” e maionese allo yogurt. Prendete le patatine classiche, aggiungete una scatoletta di maionese e una di ketchup (40 cent l’una) e avrete se vostre patatine kebab con un po’ di risparmio.