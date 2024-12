La Guida Michelin risponde sul caso Marco Sacco: intervista a Sergio Lovrinovich

Le stelle tolte al Piccolo Lago, le stelle non date ad alcuni ristoranti amati dalla critica gastronomica, le stelle mancate alle pizzerie e molto altre: per la fine del 2024 vi regaliamo l'intervista che dissipa ogni dubbio sulla Guida Michelin di quest'anno.

L’autunno, gastronomicamente parlando, è la stagione delle Guide. Quella in cui gli chef scopriranno se il lavoro svolto in un anno ha dato i suoi risultati, in termini di apprezzamento da parte della critica. Più di ogni altra data, è l’appuntamento con la Guida Michelin a segnare un prima e un dopo nello scorrere del tempo gastronomico. Anno dopo anno, è quella giornata lì a determinare di cosa si parlerà per i mesi a venire. E forse, mai come quest’anno, con la caduta illustre di Marco Sacco e del suo Piccolo Lago, le chiacchiere si sono fatte prolungate e insistenti, accompagnate da un certo malumore in una grande fetta della critica, che ormai da anni vede “snobbare” dalla Guida Rossa alcuni dei suoi ristoranti preferiti.

Se la Michelin ha in effetti più o meno sempre spiegato in maniera chiara quali sono gli elementi e i criteri secondo cui vengono date le valutazioni, è altrettanto vero che il tutto è circondato da un alone di mistero, che è indubbiamente uno dei segreti del successo della Guida, ma che innervosisce gli addetti ai lavori, che non si spiegano come mai il tal posto o il tal altro siano cresciuti o siano stati declassati.

Così abbiamo chiesto a Sergio Lovrinovich, direttore della Guida Michelin Italia, di commentare quel che è successo quest’anno, caso per caso, in modo da dissipare ogni dubbio. E lui ci ha accontentati.

La questione Piccolo Lago

Partiamo dall’ultima edizione della Guida Michelin: una delle notizie che ha fatto più rumore è la perdita delle due stelle Michelin del Piccolo Lago. Lo chef Marco Sacco ha parlato di una “sospensione” dalla Guida: è così?

“Le Stelle non vengono mai sospese, si tratta di riconoscimenti che vanno confermati di anno in anno e si basano sulle prove tavole effettuate dagli ispettori. In seguito a queste, il ristorante Piccolo Lago non è stato inserito in guida nell’edizione 2025”.

In un’intervista a noi rilasciata, lo chef ha anche detto di sentirsi vittima di un po’ di ingiustizia, perché la vulgata comune (che pare condivisa anche da lui) vuole che il declassamento sia legato alla vicenda giudiziaria delle vongole: è vero che ha perso le due stelle per questo?

“Tutte le decisioni – sia relative alle Stelle, sia quelle riguardanti l’inserimento nella selezione – vengono prese in maniera collegiale e si basano esclusivamente sulle prove tavola effettuate. Gli ispettori valutano la qualità dell’offerta gastronomica attraverso i nostri cinque criteri, che applichiamo ovunque: la qualità degli ingredienti, l’armonia dei sapori, la padronanza delle tecniche, la personalità dello chef espressa nella sua cucina e, cosa altrettanto importante, la coerenza nel tempo e dell’intero menù. Non vengono presi in considerazione altri elementi ai fini delle decisioni”.

La Michelin ha sempre detto che a guidare i suoi giudizi è ciò che trova nel piatto, e quello che dice pare confermarlo. Quindi è esclusivamente il cibo a determinare l’inserimento in Guida e l’eventuale ottenimento di una stella?

“Per l’inserimento in guida di un ristorante la cucina è il prerequisito principale, ma si valuta anche l’esperienza nel suo complesso; quindi, concorrono anche elementi come il servizio, l’ambiente e la carta dei vini. Tuttavia, le Stelle vengono assegnate esclusivamente per la qualità della proposta gastronomica, nient’altro”.

Il servizio e la carta vini non contano per la stella Michelin

Quanto conta nel giudizio complessivo il servizio?

“Il servizio è un elemento che completa la proposta di un ristorante e ha un impatto sull’esperienza del cliente. Per questo, se in un ristorante si mangia bene ma si è trattati male o con indifferenza, il ristorante potrebbe non essere segnalato in guida”.

E quanto la carta vini?

“Esiste un pittogramma apposito – il grappolo d’uva – che utilizziamo per indicare al lettore i locali con una carta dei vini particolarmente interessante. La carta dei vini è un servizio che il ristoratore fornisce al cliente per completare la sua offerta. Tuttavia, la carta dei vini, così come il servizio e l’ambiente, non concorre nei criteri di assegnazione della o delle Stelle Michelin“.

La Guida Michelin continua a essere un unicum nel panorama delle guide gastronomiche: qual è il suo segreto di longevità e successo, e cosa la differenzia dalle altre guide in commercio?

“Ci sono diversi elementi che contraddistinguono la Guida Michelin. Il primo è l’anonimato degli ispettori e la loro indipendenza, una scelta che ci consente di effettuare le stesse esperienze che può fare un cliente comune e che, dal lato del ristorante, evita di mettere sotto pressione sala e cucina. Inoltre, tutti gli ispettori sono dipendenti full time Michelin. Un altro elemento distintivo è che la Guida Michelin parla la stessa lingua in tutto il mondo. Infatti, gli ispettori utilizzano gli stessi criteri in ogni Paese. Anche il sistema di simboli è lo stesso in tutto il mondo, pertanto il significato delle Stelle è riconosciuto indipendentemente dal Paese in cui ci si trova“.

Ci sono chef che fanno della stella Michelin una ragione di vita, che letteralmente non dormono la notte prima della premiazione: cosa si sentirebbe di dir loro? Non c’è il pericolo di uno scollamento dalla realtà?

“Gli chef devono sentirsi liberi di realizzare la cucina che prediligono con l’obiettivo di accontentare la propria clientela. L’eccellenza che ricerchiamo esiste in ogni tipologia di offerta gastronomica, anche in quelle più tradizionali. Da sempre consiglio agli chef che ambiscono alle stelle Michelin di essere se stessi, di cucinare per i propri clienti. Ma, soprattutto, di arrivare a un livello di qualità costante nel tempo“.

C’è una formula che uno chef può seguire per ottenere la stella?

“No, non esistono formule o standard prestabiliti. Ogni ristorante è libero di proporre lo stile di cucina che preferisce; noi cerchiamo solo una cucina davvero eccellente. Alcune Stelle Michelin sono innovative, altre tradizionali; ci sono ristoranti formali, ma anche informali, c’è chi propone menù fissi e chi la scelta à la carte. Ci tengo a sottolineare che qualsiasi ristorante di qualsiasi stile e cucina può ottenere una Stella“.

La replicabilità di alcuni tipi di cucina e di alcune scuole legate a grandissimi nomi della nostra ristorazione, come Antonino Cannavacciuolo o Enrico Bartolini, non rischia di appiattire un po’ il panorama gastronomico?

La personalità dello chef

“Uno dei cinque criteri che utilizziamo per valutare le proposte gastronomiche è la “personalità dello chef”. Ciò significa che la semplice replica di quanto fatto da questi chef, che possiamo definire dei mentori, non è sufficiente per raggiungere i livelli di eccellenza che ricerchiamo per attribuire le stelle. In ognuno dei ristoranti di questi gruppi c’è uno chef resident che fa la sua cucina, crea il menu e sceglie la materia prima“.

I grandi esclusi dalla Guida Michelin

Molti giornalisti e appassionati del settore notano una distanza tra i fine dining ritenuti più interessanti gastronomicamente, in molti casi davvero all’avanguardia, e quelli che effettivamente ottengono la stella. Penso a Da Lucio, Podere Belvedere, Dina, Sustanza, La Madia. Ne siete consapevoli?

“Per assegnare le Stelle gli ispettori effettuano più prove tavole valutando singolarmente ciascuno dei piatti degustati – ogni prova prevede un minimo di tre portate fino al menu degustazione più completo – e, come di consueto, le decisioni vengono prese in maniera collegiale sulla base dei cinque criteri già presentati. I nostri ispettori testano in media dai 230 ai 260 ristoranti all’anno. Consideriamo che l’esperienza e i palati siano sufficientemente allenati per individuare le cucine più interessanti e riconoscerne il valore“.

Il fine dining è morto? O si è evoluto? E se sì, in che modo?

“Il fine dining sta attraversando una fase di evoluzione in Italia caratterizzata da nuove tendenze e modelli più strutturati che stanno ridefinendo il panorama gastronomico. Nonostante alcune percezioni di crisi, il settore sta in realtà abbracciando innovazione e flessibilità, grazie a una nuova generazione di chef e imprenditori. Tra gli aspetti più interessanti di questa evoluzione vi sono l’emergere di ristoranti eco-responsabili e sostenibili e l’attenzione crescente verso l’esperienza complessiva del cliente. Oggi, i clienti cercano non solo cibo di alta qualità, ma anche un’esperienza a tutto tondo che includa ambiente, servizio e narrazione. Questo ha portato molti ristoranti a innovare non solo nei menu, ma anche nel design degli spazi e nella formazione del personale“.

La Michelin nel mondo ha premiato street food, ristoranti che servono esclusivamente gelato, ristoranti di soli dessert: quando arriverà il momento delle pizzerie in Italia? Non credete che alcuni nomi possano essere meritevoli di un premio?

“Siamo coscienti del lavoro interessante che viene eseguito da alcune pizzerie nel territorio italiano, e non escludiamo che in futuro possano esserci novità rispetto questo argomento“.