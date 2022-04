Lavorare in cucina: i 3 Corsicef che potrebbero fare per voi

di Dissapore 29 Aprile 2022

Lavorare nel settore culinario è il sogno di moltissime persone al giorno d’oggi e le professioni che consentono di esprimere la propria creatività in questo ambito sono diverse. D’altronde, parliamo di un settore in cui manualità ed estro sono fondamentali, anche se non bisogna mai dimenticare che per avere successo nel mondo del food occorre studiare ed apprendere tutte le tecniche di base. Solo così ci si potrà esprimere liberamente e si riusciranno a raggiungere risultati davvero soddisfacenti.

Quali sono però i lavori creativi nella cucina più interessanti del momento? Scopriamoli insieme.

1. Pasticcere e cake designer

Quella del pasticcere è una figura professionale davvero affascinante: non a caso sono diversi coloro che aspirano a diventare dei maestri dell’arte dolce. Al giorno d’oggi è possibile esprimere al massimo la propria creatività in tale professione, anche perché esistono specializzazioni come quella del cake designer che sono perfette per chi ama l’arte applicata alla cucina. Per diventare pasticcere non è necessario conseguire un titolo di studio specifico, ma di certo un corso pasticceria di un certo livello va seguito. Questo non solo per apprendere le tecniche di base e tutti i segreti del mestiere, ma anche per avere maggiori chance di trovare un impiego. Come abbiamo detto, la concorrenza non manca di certo al giorno d’oggi ed avere un attestato di partecipazione ad un corso professionalizzante può fare la differenza.

2. Pizzaiolo

Un altro lavoro creativo nel settore food è quello del pizzaiolo: una figura che in questi ultimi anni ha conquistato ancora più prestigio grazie alle nuove tecniche di panificazione e di lievitazione e alla maggiore attenzione nei confronti delle materie prime. Diventare pizzaiolo non è difficile: anche in questo caso basta seguire un corso specifico di panificazione come quello di CORSICEF per apprendere tutti i segreti del mestiere e distinguersi dalla concorrenza. Tale professione consente di esprimere al massimo la propria creatività, specialmente se si apre un’attività in proprio come una pizzeria al taglio ad esempio. Ci si può sbizzarrire nella sperimentazione di accostamenti di sapori insoliti, nell’utilizzo di vari tipi di farine e via dicendo. Le soddisfazioni non mancano e nemmeno i clienti, perché la pizza continua a riscuotere un grandissimo successo.

3. Chef

Un’ultima professione che rimane creativa ed alquanto ambita al giorno d’oggi è quella dello chef. Lavorare all’interno di una brigata, occupando una posizione di un certo rilievo e riuscire un giorno ad aprire un proprio ristorante è il grande sogno di tutti coloro che hanno una passione per la cucina. La strada da compiere tuttavia è piuttosto impervia: anche i migliori chef hanno fatto la loro gavetta dunque bisogna essere disposti a rimboccarsi le maniche e lavorare duramente. Le gratificazioni tuttavia arrivano presto, soprattutto se si ha un estro creativo. Attenzione però, perché non basta fare pratica a casa per diventare chef. Anche in questo caso, seguire un corso professionalizzante è utilissimo in quanto permette di apprendere le varie tecniche di base ed altri segreti per poter poi sperimentare liberamente, con maggior sicurezza. Occorre avere pazienza in sostanza, perché raggiungere un successo immediato è difficile.