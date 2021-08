Marè a Cesenatico, recensione: l’evoluzione dello stabilimento balneare in chiave gourmet

di Luca Cesari 14 Agosto 2021

Per i pochi che non la conoscono, Cesenatico è una simpatica cittadina sulla costa romagnola tagliata in due dal Porto-canale che la collega il mare. Costeggiando gli storici pescherecci dalle vele variopinte ormeggiati all’interno del primo tratto e proseguendo in direzione della spiaggia, fanno la loro comparsa deliziose villette liberty e il Grand Hotel, segno tangibile dell’epoca in cui Cesenatico, da città di pescatori, divenne meta turistica per i “bagni di mare”. Appena messi i piedi sulla sabbia, il primo che si incontra sulla spiaggia affacciato sul molo di levante è Marè, uno stabilimento nato una decina di anni fa che gestisce un profondo tratto di spiaggia e offre un servizio di ristorazione sopra la media.

La struttura è interamente in legno colorato in azzurro e bianco con un’ampia sala all’interno completamente aperta verso i tavolini esterni riparati dagli ombrelloni e dalla grande terrazza. Dal primo piano si può mangiare godendo della vista sulle ordinate file di ombrelloni bianchi e sugli ultimi bilancioni del molo. Altri tavolini sulla spiaggia sono l’ideale per godersi la colazione o l’aperitivo serale, quando il caldo si fa meno torrido. Gli inconfondibili camerieri con la maglietta a righe bianche e blu si aggirano senza sosta tra i tavoli e, a parte qualche nuova entrata un po’ spaesata, sono tutti preparati e socievoli. Essendo un ristorante sulla spiaggia non dovete preoccuparvi del dress code: maglietta e ciabatte andranno benissimo.

Il menu e la cucina

Il menu è incentrato sulle portate di pesce, con qualche bella divagazione fuori tema e propone anche due interessanti degustazioni: il “lunch set” da 19 euro (con un ottimo rapporto qualità-prezzo per il pranzo) e il ”menu nostrano” più corposo con una selezione di piatti classici della riviera (29 euro). La carta dei vini è corposa con diverse etichette italiane interessanti e una bella selezione di bollicine d’oltralpe che può accontentare anche i più esigenti. In carta anche qualche bottiglia di birra artigianale italiana che fa sempre piacere.

Per tornare sotto il sole pomeridiano senza accusare troppo il pranzo, il consiglio è di iniziare con un “tutto crudo” (31 euro), se poi volete fare il bagno subito, potete anche fermarvi lì. Si va oltre alla solita portata di crudo (ostriche francesi, gamberi rossi, mazzancolle, e scampi) con una serie di piccoli assaggi presentati con uno stile da sashimi “elaborato” come l’ottima seppia con zenzero, ravanello e tapioca, oppure il baccalà con cipolla rossa marinata e caviale di aringa. Ovviamente tutto pesce freschissimo e profumato.

Intriganti, ma non fanno innamorare, gli spaghetti freddi alla soia con baccalà marinato e ceviche di pomodoro che rimangono un po’ anonimi; invece per chi non ama il pesce sono davvero stupefacenti i “Ravioli 4p” (small 14 euro, regular 18 euro) con panna, ponzu (la salsa giapponese usata per il sashimi), parmigiano e pistacchio ripieni di mortadella. Dall’impiattamento al tavolo alla scarpetta finale non c’è davvero niente di sbagliato. Per chi volesse qualcosa di meno impegnativo si può orientare sul “piadina roll” (9 euro) ripiena di mazzancolle, caponata di melanzane e mozzarella, oppure rimanere sul classico con un fritto di paranza (15 euro). Si chiude su un dolce degno di uno stellato con la pavlova in monoporzione con mascarpone al pistacchio e lamponi (8 euro), oppure con un assaggio di dolci al cucchiaio in formato mignon (6 euro).

Questo ristorante dall’aria informale in cui si può pranzare con i piedi nella sabbia ha una qualità indiscutibilmente alta, assicurata in cucina dallo chef Omar Casali che guida la brigata da ormai nove anni. Grazie alla sua cucina fatta di contaminazioni Marè è diventato un punto di riferimento per chi vuole frequentare la spiaggia in libertà senza rinunciare a un pranzo da gourmand.