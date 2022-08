McDonald’s con un solo arco: i dodici loghi “ribelli” nel mondo

di Valentina Dirindin 30 Agosto 2022

Due archi dorati, a formare una “M”. Forse neanche il segnale di SOS è riconosciuto universalmente quanto il simbolo del McDonald’s, la catena di fast food più popolare del mondo. I “Golden Arches” al neon del logo di McDonald’s significano su tutte le strade e le piazze del globo hamburger e patatine. Un marchio distintivo talmente iconico da essere diventato metafora di capitalismo e globalizzazione, come nella “Golden Arches Theory of Conflict Prevention” di Thomas L. Friedman, che associa il benessere economico che circonda la cultura dei fast food alla diminuzione delle guerre tra Stati sovrani.

Eppure, qua e là nel mondo, c’è chi ha rinunciato al doppio arco dorato come logo per il suo fast food. E, cosa più incredibile, McDonald’s glielo ha permesso.

Come qualcuno di tanto in tanto fa notare – con grande stupore – sui social, esistono infatti alcuni McDonald’s con un solo arco. Nulla di troppo ribelle, in realtà. Quelle rare insegne monoarco sono ormai storiche, e risalgono a un’epoca in cui la catena di fast food stava ancora orientandosi sul design del suo marchio.

single arch mcdonald’s (date unknown) montrose, co active pic.twitter.com/LnrYBkiEKW — nonstandard mcdonald’s (@nonstandardmcd) May 26, 2021



Inizialmente, infatti, i Golden Arches non avevano esattamente l’aspetto che hanno oggi. Introdotti per la prima volta nel 1953 10207 Lakewood Blvd. a Florence Ave. a Downey, California (dove c’è ancora oggi il più antico ristorante McDonald’s), gli archi dorati avevano la funzione di elevare la struttura del locale. Richard McDonald aveva infatti la sensazione “che la linea del tetto fosse un po’ troppo piatta”, e con quei due archi gialli sopraelevati voleva renderla più visibile dai clienti che passavano lungo la strada. Due archi dorati posti alle due estremità opposte del locale, dunque, ma non ancora accoppiati a formare una “M”.

Fu soltanto nel 1962 che i Golden Arches, così come li conosciamo, divennero effettivamente parte del logo di McDonald’s. Eppure, alcuni locali particolarmente storici qua e là negli Stati Uniti, dopo sessant’anni ancora non si sono arresi ad aggiungere un secondo arco al loro logo.

McDonald’s non ha confermato il numero di luoghi ad arco d’oro singolo che esistono oggi. Secondo il blog “Eat This”, tuttavia, delle oltre 38.000 sedi di McDonald’s in tutto il mondo, esistono ancora 12 di questi locali vintage. E, tra l’altro, non sono gli unici a presentare stranezze e difformità rispetto all’aspetto terribilmente standardizzato che rende i locali McDonald’s perfettamente identici, a New York come a Honolulu. Nel caso siate interessati a conoscere tutte le “devianze” (ci perdonerà Fratelli d’Italia per aver preso in prestito il termine dalla loro campagna elettorale) di McDonald’s, sappiate che esiste un account Twitter che li raccoglie: si chiama nonstandard mcdonald’s.