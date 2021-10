Tutte le Chiocciole della Guida Osterie d'Italia 2022 di Slow Food in uscita: regione per regione, le 246 tavole della Penisola premiate.

di Chiara Cavalleris 25 Ottobre 2021

Esce il 27 ottobre, dopo la presentazione di stamani al Piccolo Teatro Strehler di Milano, la nuova edizione del “Sussidiario del mangiarbere all’italiana”, ovvero l’attesissima Osterie d’Italia 2022, guida alle osterie italiane se ce n’è una, edita da Slow Food editore. Come sempre di giallo canarino vestita, curata da Eugenio Signoroni e Marco Bolasco, la trovate in libreria o online a 22 euro. I locali recensiti sono 1713 e le Chiocciole assegnate, ovvero le migliori osterie d’Italia secondo l’editore del “buono pulito e giusto”, 246.

Vi anticipiamo che la regione aggiudicatasi il maggior numero di Chiocciole è (ancora una volta) la Campania, con 23 super-osterie, seguita da Toscana e Piemonte (a pari merito con 22) e Puglia ed Emilia Romagna (19). Ma prima di andare a elencarvele vi diamo conto dei premi speciali di quest’anno.

Sei, per la precisione. Il premio Miglior oste va a Il Grillo è Buoncantore di Chiusi (SI) e quello al Miglior giovane ad Epiro Roma, mentre Consorzio Torino ottiene il riconoscimento dedicato alla Miglior carta vini.

Il Lerchner’s in Runggen di San Lorenzo di Sebato (BZ) riceve il premio alla Miglior interpretazione della cucina regionale, l’Arrogant Pub di Reggio Emilia quello per la Miglior dispensa e il Columbus Capri di Anacapri (NA) risulta la Miglior novità dell’anno.

Un anno che registra, stando ai rilevamenti dei curatori della guida, una diminuzione del numero dei coperti e un cambio negli orari di apertura, una grande diffusione dei dehors, ma anche un generalizzato aumento del prezzo medio dei locali.

Andando al sodo, ecco tutte le chiocciole della guida Osterie d’Italia 2022 di Slow Food, regione per regione.

PIEMONTE

Osteria dell’Arco – Alba (CN)

Battaglino – Bra (CN)

Boccondivino – Bra (CN)

Violetta – Calamandrana (AT)

Il Moro – Capriata d’Orba (AL)

Cacciatori – Cartosio (AL)

Madonna della Neve – Cessole (AT)

La Torre – Cherasco (CN)

Locanda dell’Arco – Cissone (CN)

La Speranza – Farigliano (CN)

Lou Pitavin – Marmora (CN)

Repubblica di Perno – Monforte d’Alba (CN)

Cantina dei Cacciatori – Monteu Roero (CN)

Corona di Ferro – Saluzzo (CN)

Osteria della Pace – Sambuco (CN)

Del Belbo da Bardon – San Marzano Oliveto (AT)

La Coccinella – Serravalle Langhe (CN)

Impero – Sizzano (NO)

Antiche Sere – Torino

Consorzio – Torino

Locanda del Falco – Valdieri (CN)

Paolino – Vercelli

LIGURIA

Cian de Bià – Badalucco (IM)

Magiargè Vini e Cucina – Bordighera (IM)

Mse Tutta – Calizzano (SV)

Il Castagneto – Castiglione Chiavarese (GE)

A Viassa – Dolceacqua (IM)

Raieü – Lavagna (GE)

Ligagin – Lumarzo (GE)

Baccicin du Caru – Mele (GE)

La Brinca – Ne (GE)

U Giancu – Rapallo (GE)

LOMBARDIA

Visconti – Ambivere (BG)

Le Frise – Artogne (BS)

La Madia – Brione (BS)

Locanda degli Artisti – Cappella de’ Picenardi (CR)

Hostaria Viola – Castiglione delle Stiviere (MN)

Da Sapì – Esine (BS)

Antica Trattoria Piè del Dos – Gussago (BS)

Caffè la Crepa – Isola Dovarese (CR)

Al Resù – Lozio (BS)

Mirta – Milano

Ratanà – Milano

Trippa – Milano

Prato Gaio – Montecalvo Versiggia (PV)

Guallina – Mortara (PV)

Osteria della Villetta – Palazzolo sull’Oglio (BS)

Trattoria dell’Alba -Piadena Drizzona (CR)

Osteria del Miglio 2.10 – Pieve San Giacomo (CR)

Lago Scuro – Stagno Lombardo (CR)

Lamarta – Treviso Bresciano (BS)

TRENTINO

Maso Santa Romina – Canal San Bovo (TN)

Osteria della Locanda Fiore – Comano Terme (TN)

Locanda delle Tre Chiavi – Isera (TN)

Boivin – Levico Terme (TN)

Lusernarhof – Luserna (TN)

Osteria Storica Morelli – Pergine Valsugana (TN)

Nerina – Romeno (TN)

Rifugio Maranza – Trento

ALTO ADIGE SÜDTIROL

Kürbishof – Anterivo-Altrei (BZ)

Oberraut – Brunico-Bruneck (BZ)

Alter Fausthof – Fiè allo Sciliar-Voels am Schlern (BZ)

Pitzock – Funes (BZ)

Lanzenschuster – San Genesio Atesino – Jenesien (BZ)

Lamm Mitterwirt – San Martino in Passiria – Sankt Martin in Passeier (BZ)

Waldruhe – Sesto-Sexten (BZ)

Durnwald – Valle di Casies-Gsies (BZ)

VENETO

Laita La Contrada del Gusto – Altissimo (VI)

Zamboni – Arcugnano (VI)

Alle Codole – Canale d’Agordo (BL)

Pironetomosca – Castelfranco Veneto (TV)

Dai Mazzeri – Follina (TV)

Enoteca della Valpolicella – Fumane (VR)

Al Ponte – Lusia (RO)

Madonnetta – Marostica (VI)

Il Sogno – Mirano (VE)

Da Paeto – Pianiga (VE)

Arcadia – Porto Tolle (RO)

Locanda Solagna – Quero Vas (BL)

Al Forno – Refrontolo (TV)

Antica Trattoria al Bosco – Saonara (PD)

San Siro – Seren del Grappa (BL)

Da Doro – Solagna (VI)

Isetta – Val Liona (VI)

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ai Cacciatori – Cavasso Nuovo (PN)

Borgo Poscolle – Cavazzo Carnico (UD)

Al Castello – Fagagna (UD)

Rosenbar – Gorizia

Ivana & Secondo – Pinzano al Tagliamento (PN)

Devetak – Savogna d’Isonzo – Sovodnje ob Soci (GO)

Stella d’Oro – Verzegnis (UD)

EMILIA-ROMAGNA

Osteria Bottega – Bologna

Trattoria di Via Serra – Bologna

La Lanterna di Diogene – Bomporto (MO)

Campanini – Busseto (PR)

Locanda Mariella – Calestano (PR)

Laghi – Campogalliano (MO)

Badessa – Casalgrande (RE)

Da Faccini – Castell’Arquato (PC)

La Baita – Faenza (RA)

Entrà – Finale Emilia (MO)

La Campanara – Galeata (FC)

Antica Locanda del Falco – Gazzola (PC)

Antica Trattoria Cattivelli – Monticelli d’Ongina (PC)

Osteria di Rubbiara – Nonantola (MO)

Ostreria Pavesi – Podenzano (PC)

Osteria dei Frati – Roncofreddo (FC)

Amerigo dal 1934 – Valsamoggia (BO)

Trattoria del Borgo – Valsamoggia (BO)

Il Cantacucco – Zocca (MO)

TOSCANA

Aiuole – Arcidosso (GR)

La Lina – Bagnone (MS)

Il Tirabusciò – Bibbiena (AR)

Osteria da Mi Pa’ – Capannori (LU)

Il Grillo è Buoncantore – Chiusi (SI)

La Solita Zuppa – Chiusi (SI)

Osteria del Teatro – Cortona (AR)

Da Burde – Firenze

Il Cibreo Trattoria – Firenze

La Burlanda – Fosdinovo (MS)

Mangiando Mangiando

Greve in Chianti (FI)

Oste Scuro – Grosseto

Il Mecenate – Lucca

Da Roberto Taverna in Montisi – Montalcino (SI)

Belvedere – Monte San Savino (AR)

L’Oste Dispensa – Orbetello (GR)

Caveau del Teatro – Pontremoli (MS)

La Tana degli Orsi – Pratovecchio Stia (AR)

Caciosteria dei Due Ponti – Sambuca Pistoiese (PT)

Antico Ristoro Le Colombaie – San Miniato (PI)

Il Conte Matto – Trequanda (SI)

Buonumore – Viareggio (LU)

UMBRIA

L’Acquario – Castiglione del Lago (PG)

La Miniera di Galparino – Città di Castello (PG)

Tipico Osteria dei Sensi – Montone (PG)

I Birbi – Perugia

Stella – Perugia

Il Capanno – Spoleto (PG)

MARCHE

Osteria del Castello – Arquata del Tronto (AP)

Agra Mater – Colmurano (MC)

Da Maria – Fano (PU)

Gallo Rosso – Filottrano (AN)

Ophis – Offida (AP)

Da Rita – San Benedetto del Tronto (AP)

Vino e Cibo – Senigallia (AN)

LAZIO

Nu’ Trattoria Italiana dal 1960 – Acuto (FR)

Iotto – Campagnano di Roma (RM)

Lo Stuzzichino – Campodimele (LT)

Trattoria del Cimino – Caprarola (VT)

La Piazzetta del Sole – Farnese (VT)

L’Oste della Bon’Ora – Grottaferrata (RM)

Sora Maria e Arcangelo – Olevano Romano (RM)

Osteria del Vicolo Fatato – Piglio (FR)

Da Armando al Pantheon – Roma

Da Cesare – Roma

Grappolo d’Oro – Roma

Pro Loco D.O.L. – Roma

Trattoria Popolare L’Avvolgibile – Roma

Il Casaletto – Viterbo

ABRUZZO

PerVoglia – Castellalto (TE)

Zenobi – Colonnella (TE)

La Bilancia – Loreto Aprutino (PE)

Sapori di Campagna – Ofena (AQ)

Taverna de li Caldora – Pacentro (AQ)

Font’Artana – Picciano (PE)

Vecchia Marina – Roseto degli Abruzzi (TE)

La Corte – Spoltore (PE)

Cibo Matto – Vasto (CH)

MOLISE

Locanda Mammì – Agnone (IS)

La Grotta da Concetta – Campobasso

PUGLIA

Le Macare – Alezio (LE)

Antichi Sapori – Andria

PerBacco – Bari

Antica Osteria La Sciabica – Brindisi

Casale Ferrovia – Carovigno (BR)

Cibus – Ceglie Messapica (BR)

‘U Vulesce – Cerignola (FG)

La Cuccagna – Crispiano (TA)

La Taverna del Duca – Locorotondo (BA)

Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (BT)

Masseria Barbera -Minervino Murge (BT)

L’Antica Locanda – Noci (BA)

Peppe Zullo – Orsara di Puglia (FG)

La Piazza – Poggiardo (LE)

Botteghe Antiche – Putignano (BA)

Mezza Pagnotta-Cucina Etnobotanica – Ruvo di Puglia (BA)

La Fossa del Grano – San Severo (FG)

La Locanda di Nonna Mena – San Vito dei Normanni (BR)

Ristorante Lilith – Vernole (LE)

CAMPANIA

La Pignata – Ariano Irpino (AV)

Valleverde Zi’ Pasqualina – Atripalda (AV)

‘A Luna Rossa – Bellona (CE)

Tre Sorelle – Casal Velino (SA)

Gli Scacchi – Caserta

Fontana Madonna – Frigento (AV)

La Pergola – Gesualdo (AV)

Fenesta Verde – Giugliano in Campania (NA)

La Marchesella – Giugliano in Campania (NA)

Il Focolare – Isola d’Ischia (NA)

Lo Stuzzichino – Massa Lubrense (NA)

Antica Trattoria Di Pietro – Melito Irpino (AV)

I Santi – Mercogliano (AV)

Da Donato – Napoli

Famiglia Principe 1968 – Nocera Superiore (SA)

Osteria del Gallo e della Volpe – Ospedaletto d’Alpinolo (AV)

Perbacco – Pisciotta (SA)

Abraxas – Pozzuoli (NA)

La Ripa – Rocca San Felice (AV)

‘E Curti – Sant’Anastasia (NA)

‘O Romano – Sarno (SA)

La Piazzetta – Valle dell’Angelo (SA)

Il Cellaio di Don Gennaro

BASILICATA

Gagliardi – Avigliano (PZ)

Forentum – Lavello (PZ)

Da Peppe – Rotonda (PZ)

CALABRIA

Pecora Nera – Albi (CZ)

Il Tipico Calabrese – Cardeto (RC)

La Taverna dei Briganti – Cotronei (KR)

Il Ritrovo dei Picari – Grotteria (RC)

La Collinetta – Martone (RC)

Calabrialcubo – Nocera Terinese (CZ)

La Tana del Ghiro – San Sosti (CS)

Il Vecchio Castagno – Serrastretta (CZ)

SICILIA

Gente di Mare – Aci Castello (CT)

Terracotta – Agrigento

Giardino di Venere – Castelbuono (PA)

Nangalarruni – Castelbuono (PA)

Oasi Osteria del Mare – Licata (AG)

4 Archi – Milo (CT)

Andrea – Palazzolo Acreide (SR)

Lo Scrigno dei Sapori – Palazzolo Acreide (SR)

Trattoria del Gallo – Palazzolo Acreide (SR)

Corona Trattoria – Palermo

Da Luciana – San Piero Patti (ME)

Al Ritrovo – San Vito Lo Capo (TP)

Fratelli Borrello – Sinagra (ME)

Mamma Iabica – Siracusa (ME)

Cantina Siciliana – Trapani

Caupona Taverna di Sicilia – Trapani

SARDEGNA

La Locanda dei Buoni e Cattivi – Cagliari

Su Tzilleri – Cagliari

Su Recreu – Ittiri (SS)

Il Portico – Nuoro

Il Rifugio – Nuoro

Letizia – Nuxis (SU)

La Rosa dei Venti – Sennariolo (OR)