Pasqua 2020: ristoranti di Roma che consegnano il pranzo a casa

I ristoranti a domicilio potrebbero essere una salvezza, in questa Pasqua 2020, specialmente per quelli che vivono a Roma, come me, che la città la “evadono” in qualche maniera.

Sapete, sono abituato a stare in campagna coi miei, a Pasqua, mangiare agnelli allevati da pastori, sentire il forno che profuma dalle sette di mattina, colorare uova sode con tossicissimi pennarelli. Ma che volete, sono un ragazzo di paese. Molte persone, quelle di città, a Pasqua vanno al ristorante: ma quest’anno, come la Montagna con un Maometto costretto inusualmente in casa, sarà il ristorante a portare la Pasqua da loro.

Ecco una selezione delle migliori colazioni e pranzi di Pasqua, irrinunciabili rituali, che alcuni ristoratori di Roma offrono in delivery per la Domenica di Resurrezione duemilaventi.

Retropasta e Roscioli

Si comincia con un’accoppiata inedita: la premiata ditta alla guida di Retrobottega (e Retropasta, e Retrovino) Miocchi & Lo Iudice si consorzia con la dinastia di panificatori, gastronomi e ristoratori più celebre di Roma – Roscioli – per due menu di Pasqua da urlo, tra preparazioni tradizionali e ricercatezze di salumeria, all’insegna del vizio (che in una giornata Santa, per noi italiani di vernacolo e di superstizione, è concesso due volte).

Ecco le due proposte, entrambe pensate per due persone:

Menu e prezzi:

Corallina puro suino brado

Salame artigianale abruzzese

Torta al formaggio

Casatiello

Stravecchio rosso

Agnolotti ripieni di pollo alla cacciatora

Agnello in umido, patate arrosto e carciofi alla romana

Pastiera napoletana o Colomba classica (500gr)

oppure

Strolghino di razza nera

Salame gentile da razze brade

Jamon de bellota 49 mesi

Parmigiano bruna alpina 48 mesi

Casatiello

Stracciata con panna

Agnolotti ripieni di pollo alla cacciatora

Agnello in umido, patate arrosto e carciofi alla romana

Pastiera napoletana o Colomba classica (500gr)

Prezzi: 110€ (55 euro a persona) per il primo menu, 130€ (65 p.p.) per il secondo

Ordini: via Whatsapp ai numeri 329 3649448 o 342 0417492

Il Sorì

Altra collaborazione gastronomica interessante è quella tra Il Sorì, enoteca e bottega gastronomica di San Lorenzo, e i fratelli Camponeschi di Menabò vino e Cucina (Centocelle), che propongono a domicilio la più casalinga delle colazioni di Pasqua con pizza al formaggio, casatiello, corallina e pastiera.

Menu e prezzi:

Pastiera, 500gr. circa – 30 euro/kg

Casatiello, 800gr./1kg circa – 30 euro/kg

Torta di Pasqua 500gr. circa – 10 euro

Corallina sottovuoto, pezzo da circa 350gr. – 28 euro/kg

Prezzi: a consumo

Prenotazioni: telefoniche al 3934318681 o via mail a info@ilsori.it

La Scialuppa da Salvatore

Il celebre ristorante di Fregene è pronta a servire sulle tavole dei romani una lunghissima colazione/antipasto che sfocia nel pranzo delle feste.

Menu e prezzi:

Colazione di Pasqua

Lasagna ai 4 ragù

Abbacchio al forno

Carciofo alla romana

Prezzi: 35€

Prenotazioni: via Whatsapp, al 329 1688331

Santopalato

Anche Sarah Cicolini, dalla sua trattoria-bistrot futurista, si lancia sul delivery pasquale con un menu che sa di Abruzzo e tempi antichi; ma potrebbe riservare sorprese contemporanee

Menu e prezzi:

Pizza al formaggio con corallina

Vignarola con uovo poché

Teglia di lasagna alle verdure oppure Timballo alla teramana oppure Cannelloni prosciutto, ricotta e crema di parmigiano

Abbacchio al forno con patate oppure Polpettone ripieno di castagne con patate novelle

Torta limone e vaniglia

Prezzi: 40€/persona. Menu bambini a 20€.

Prenotazioni: Telefoniche allo 0677207354

L’Oste della Bon’Ora

È Ottobre del 2019 quando Massimo Pulicati (l’oste) e la moglie Maria Luisa Zaia (la cuoca) lasciano la storica osteria di Grottaferrata in mano al figlio Flavio per sbarcare nel pieno centro di Roma con “L’Oste Matto”. La sede capitolina inaugurata precedentemente dalla coppia sulla Tuscolana, “La Bonora”, sarà invece gestita dal figlio Marco. Per questa Pasqua lavoreranno in sinergia, offrendo un menu ultra-tradizionale che dipartendosi dalle tre sedi coprirà Roma e i Castelli.

Menu e prezzi:

Cestino di Parmigiano con insalata

Uovo sodo e Corallina

Lasagna Bianca ai Carciofi

Cannelloni al ragù

Abbacchio al forno

Patate arrosto

Crema Maria Luisa

Prezzi: 25€/persona

Prenotazioni: telefoniche al 327 9966200

Per Me Giulio Terrinoni

Il ristorante stellato di Campo de’ Fiori si impegna a consegnare a casa un vero e proprio menu-esperienza, per una Pasqua domestica ma decisamente esclusiva.

Menu e prezzi:

Babà salato ripieno di paté di fegatini e caramello di cipolle

Torta di patate e carciofi, bagnacauda moderna

Cannelloni alle tre carni con fonduta di pecorino affumicato, asparagi, uovo mimosa

Porchetta di agnello, topinambur alla romana e cicoria alla romana

Ricordo di ricotta e caffè

Tozzetti, frutta secca e cioccolato

Prezzi: 95 euro a persona

Prenotazioni: telefoniche allo 06 6877365 o via mail a perme@giulioterrinoni.it

Livello 1

Il ristorante e pescheria dell’Eur Tintoretto effettuerà un delivery pasquale di alcune specialità di mare selezionate dalla carta. Per chi vuole sognare la spiaggia

Menu e prezzi:

Catalana di baccalà

Cotoletta di orata con cicoria ripassata

Calamaro ripieno mare e monti

Crema di scampi

Ragù di mare

Carciofo alla romana

Prezzi: tutti i piatti a 10 euro ciascuno

Prenotazioni: telefoniche, al numero 06 5037472

Convivio Troiani

Opta per la formula degustazione con delivery anche la “stella” Angelo Troiani, con un menu che spazia dagli amuse-bouche al dessert (opzionale).

Menu e prezzi:

Chia-viale (“caviale” di semi di Chia)

Capasanta gratinata con pan croccante di corallina, mascarpone, agretti, aglio nero

Spacca supplì giallo “zafferano”, cacio cavallo e broccoletti

Lasagna, sfoglia alla spirulina, funghi, besciamella di more e cacio cavallo podolico oppure Lasagna “C’era una volta”, sugo di carne sfilacciata a mano, mozzarella, parmigiano extra vecchio

Rolle’ di agnello con frittatina di asparagi selvatici, carciofo, salsa bbq di Goji e alghe

Colomba (gr500, su richiesta)

Prezzi: menu euro 50 per persona, colomba tradizionale 15 euro (a prezzo scontato per chi la acquista in abbinamento al menu del pranzo)

Prenotazioni: telefoniche allo 06 6869432

Pianostrada

La cucina creativa e pop del bistrot trasteverino sbarca nelle vostre case dopo aver bagnato le punte dei delicati piedini in una pozza incantata di tradizionalità pasquale.

Menu e prezzi:

Piccolo sandwich di casatiello, corallina e cruditè di asparagi

Crema di fave fresche e pecorino falisco, patanegra de belota, conciato di San Vittore, mortadella di mora romagnola, focaccia bianca Pianostrada rosmarino e sale grosso integrale

Lasagnetta (pronta da cuocere) carciofi croccanti, zafferano, guanciale Dop e caciocavallo di Agnone

Faraona ripiena di vignarola al Moscato D’Asti e patate sfogliate al rosmarino e timo al limone

Fragranza di frolla, ricotta, arancia candita e cioccolato.

Prezzi: 45 euro a persona

Prenotazioni: telefoniche ai numeri 0689572296 o 3271260125

Ercoli 1928

La storica gastronomia romana cucinerà e consegnerà, per questa Pasqua, piatti della tradizione a tutta sostanza; carichi di un’aria agée e distinta che si intona perfettamente all’intimità tiepida delle più belle sale da pranzo cittadine.

Menu e prezzi:

Flan di carciofi 4 euro/pezzo

Corallina 20 euro/kg

Coratella di agnello con i carciofi 28 euro/kg

Uova tonnate 1,5 euro/pz

Carciofi alla romana 3,5 euro/pz

Casatiello 27 euro/kg

Lasagna Carciofi e taleggio 30 euro/kg

Lasagna al ragù 25 euro/kg

Agnello al forno con le patate 48 euro/kg

Maialino da latte al forno con le patate 35 euro/kg

Pastiera Napoletana 30 euro/kg

Prezzi: secondo consumo

Prenotazioni: telefoniche ai numeri delle due sedi, 06 8080084 (Parioli); 06 3720243 (Prati)