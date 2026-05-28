Quanto costa mangiare negli stellati di Milano? Si parte da 30 euro, che ci crediate o no

Il costo della vita a Milano è impazzito. Lo dicono tutti, i Milanesi prima di tutto, che scappano da una città in cui gli affitti sono arrivati a livelli impossibili e che sembra essere diventata una sorta di roccaforte del business e del turismo alto spendente. E lo dicono anche i dati, a riprova del fatto che non sia solo una percezione: Milano è la città più cara d’Italia, a quanto sentenzia uno studio del Codacons basato sui dati dell’Osservatorio prezzi del Mimit, ministero Imprese e Made in Italy. Tanto che, nel capoluogo lombardo, la vita arriva a costare il 60% in più rispetto a Napoli, che è invece all’opposto della classifica, ovvero la città più economica tra quelle analizzate.

Mangiare e fare la spesa a Milano, nel 2026

L’analisi del Codacons ha preso in esame 18 grandi città, monitorando i costi di un paniere composto da prodotti ortofrutticoli, alimentari e servizi di varia natura, sia medici (come il dentista) sia accessori, come il parrucchiere, la tintoria o la toilettatura per cani. Per tutto questo insieme, a Milano, si spende un totale di quasi 600 euro (per l’esattezza 598,95 euro), il 62,3% in più rispetto alla spesa di Napoli per lo stesso paniere, che si ferma a 369 euro.

Alcuni costi erano poi monitorati nel dettaglio, come il panino al bar, per cui la media nazionale di 3,80 euro era assai lontana dai costi milanesi, con la città che chiede 5,64 euro per lo stesso servizio (di contro, ad Ancona il panino al bar costa soltanto 2,67 euro). Non tutto a Milano è carissimo, almeno stando a questa indagine, che addirittura sostiene che la città sia quella con il più basso costo del servizio “lavatura e stiratura camicia” (2,89 euro). Ma d’altra parte si sa, il business richiede i panni stirati.

E non per sminuire la vita d’ogni giorno, ma ce la possiamo ancora permettere una cena d’occasione? Certo il Codacons non si è occupato di questo, e quindi lo abbiamo fatto noi. E la risposta è sì, certo che possiamo mangiare fine dining nella città dai prezzi impazziti, ma dipende dove. La città ha diciotto ristoranti stellati Michelin, e in particolare quattordici monostellati, tre due stelle e un tristellato.

Quanto costa mangiare da Enrico Bartolini al Mudec

Partiamo dall’ultimo, che va da sé sarà il più caro del gruppo: Enrico Bartolini al Mudec è il ristorante capostipite dell’impero stellato del mega chef Enrico Bartolini, coadiuvato al comando dal giovane chef Davide Boglioli.

Da Enrico Bartolini al Mudec l’entry level è il menu “best of”, composto da cinque portate a 300 euro (con degustazione di vini in abbinamento a 250 euro). C’è poi il Mudec Experience, proposto a 375 euro (abbinamento vini a 300 euro, o a 950 euro, nel caso in cui si scelga di bere “gli indimenticabili”).

Quanto costano i due stelle Michelin di Milano

Sono tre i ristoranti due stelle Michelin di Milano, uno dei quali è approcciabile a un prezzo non particolarmente milanese.

Seta by Antonio Guida, al Mandarin Oriental, ha infatti un interessantissimo menu pranzo, perfetto per chi vuole approcciare la cucina a un prezzo contenuto: due portate + dessert a 110 euro, con l’aggiunta di 15 euro per l’accompagnamento con un calice di vino a cura del sommelier. I due menu degustazione, quello standard e quello dei dieci anni di Seta, costano entrambi 260 euro. Il menu degustazione allo chef’s table, comprensivo di un calice di Champagne all’arrivo, costa invece 350 euro.

Tre sono i menu degustazione proposti da Andrea Aprea nel suo ristorante due stelle Michelin: Contemporaneità a 205 euro (con abbinamento vini a 325 euro); Partenope a 235 euro (vini in abbinamento a 375 euro) e Signature a 255 euro (abbinamento vini 425 euro).

Infine Verso, il ristorante di Remo e Mario Capitaneo: qui il percorso più economico costa 220 euro euro o 270 con l’aggiunta di due portate selezionate dagli chef (degustazione di vini in abbinamento 140/160 euro).

I ristoranti milanesi con una stella Michelin, dal più economico al più caro

Proviamo a mettere in classifica, dal più caro al più economico, i ristoranti una stella Michelin di Milano, partendo dal loro menu entry level. Chiaramente, è poco più di un gioco: ordinando alla carta potete fare un po’ quello che volete, e spendere tanto di meno o tanto di più. Ma i percorsi degustazione proposti sono certamente un indicatore di prezzo, e restituiscano l’immagine di una Milano dove il fine dining non è più costoso che altrove.