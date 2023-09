Re Carlo ha spiegato agli chef più famosi del mondo le verdure di stagione?

di Valentina Dirindin 21 Settembre 2023

Che i Royals abbiano le loro abitudini, e perfino le loro rigorose regole ed etichette, è un fatto. Ed è un fatto che non tutti, fuori dal Regno Unito, riescano a capirle e a rispettarle, ritenendole talvolta desuete e incomprensibili. Il bacio di Brigitte Macron alla Regina Camilla, che è stata tecnicamente un’infrazione del protocollo finita su tutti i giornali, è stato davvero un incidente o piuttosto un segno che i tempi sono cambiati? Ma noi qui di cibo parliamo, e non di gossip. E siamo a parlare della visita dei Reali d’Inghilterra in Francia perché, pare che Re Carlo abbia dato disposizioni ben precise sul menu che voleva trovare per il suo banchetto di benvenuto. Almeno così riportano i media britannici che, si sa, sono sempre a caccia di rumors pruriginosi quando si tratta della famiglia reale più popolare del mondo. Così, oggi, ci fanno sapere come Re Carlo III abbia impartito lezioni di stagionalità a – udite udite – Yannick Alléno, Anne-Sophie Pic e Pierre Hermé.

A loro sarebbe toccato il compito di preparare il menu per l’importante incontro istituzionale e – stando agli informatissimi tabloid del Regno Unito – una volta decise le portate da servire, il tutto sarebbe stato mandato in approvazione a Buckingham Palace. Che però, dicono, abbia rispedito alcune correzioni al mittente.

Niente foie gras per Re Carlo, animalista convinto che già da un po’ ha bandito la prelibatezza francese dai menu di corte. E pure niente asparagi, visto che “non sono più di stagione”. Sì invece ai funghi, in ricordo della defunta Regina Elisabetta, che li amava molto.

Quindi, se dovessimo credere ai rumors, ci dovremmo immaginare i tre super chef francesi che tornano a casa con la coda tra le gambe perché hanno fatto brutta figura proponendo al Re gli asparagi a fine settembre. E meno male che non gli è venuto in mente di servire un dolce con le fragole.

Ma d’altronde, cosa vuoi che ne capiscano gli chef di stagionalità. Meno male che c’era Re Carlo a tenere il rispetto dell’ambiente sotto controllo.

Non sappiamo cosa ne pensiate voi, ma questa volta per noi i tabloid britannici hanno esagerato. Altro che Principessa Diana e Megxit.