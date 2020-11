Se siete ghiotti di sushi, ramen, tempura o di qualsiasi altra delizia nipponica, i ristoranti giapponesi di Roma che consegnano a domicilio sono molti e in tutte le fasce di prezzo. Alcuni hanno sempre fatto delivery, ma in molti casi si sono dovuti riorganizzare per questo anno pandemico fatto di serrande alzate e abbassate a intermittenza.

Chiaramente non troverete, in questa lista, esercizi e sushi bar di vaga e generale “derivazione orientale”; ma solo i migliori e più selezionati ristoranti della città; quelli capaci di fornire un’esperienza gastronomica che sia, il più possibile, autenticamente giapponese. Itadakimasu!

Umami

La “trattoria giapponese” di San Giovanni, autrice di quelli che sono probabilmente i migliori takoyaki che è possibile mangiare fuori da Giappone nonché di un grande ramen con brodo madre e altre amenità nipponiche, cura un servizio di consegne dirette. Prenotazioni allo 0653096313, o su Instagram e Facebook (in questo caso, è consigliabile attendere la conferma dell’ordine). Controllate i social per conoscere il menu e i piatti fuori carta, proposti a rotazione.

Hasekura

Consegna a domicilio lo storico ristorante giapponese e sushi bar Hasekura di via dei Serpenti, a Monti, con un assortimento che spazia dai classici nigiri e hosomaki a qualche pietanza calda (zuppe, fritti, soba). Il sistema di prenotazione e consegne è gestito direttamente dal locale, e raggiungibile a questo link: http://hasekura.sumup.link.

Kiko Sushi Bar

Le creazioni dell’itamae Atsufumi Kikuchi, dal buon sushi bar di piazzale Verano, si basano su una conoscenza approfondita delle tecniche di taglio e di manipolazione e su una selezione accurata delle materie prime ittiche impiegate. Inoltre, adesso, possono raggiungervi comodamente a casa: il “delivery deluxe” del ristorante è gestito direttamente, e raggiungibile a questo indirizzo http://www.kikosushibar.it/#delivery .

Rokko

Il ristorante giapponese storico di Passeggiata di Ripetta consegna i profumi del Sol Levante a casa; con un menu estensivo che copre sushi, ramen, tempura e una varietà di altre preparazioni: il servizio è raggiungibile tramite Glovo. Si evince inoltre dai profili social del locale che sia attivo un servizio di delivery diretto, del quale non sono però elencate espressamente regole e modalità.

Sakana Sushi/Tanuki Izakaya

Un sushi ben eseguito e dallo spirito sprint quello del ristorante di via del Gazometro, che si unisce per il delivery all’adiacente izakaya “Tanuki”, di recente apertura: il risultato è la possibilità di ordinare al contempo nigiri, maki e piatti caldi delle tradizionali osterie nipponiche; per un menu vario e variopinto. Info e menu all’indirizzo http://bit.ly/OrdinaOraST ; ordini via telefono o WhatsApp ai numeri 3281442537 e 3756235866.

Mama-Ya Ramen

Questo ramen restaurant “all’italiana” a due passi dalla Basilica di San Paolo propone, oltre agli “spaghetti”, una buona selezione di antipasti, gyoza, gohanmono (donburi con base di riso bianco e topping vari). Per venire incontro alle esigenze di chi non preferisce uscire di casa, ha organizzato un sistema di consegne dirette: per fruirne bisogna consultare il menu sul sito www.mamayaramen.it e ordinare telefonicamente al 3938123386; oppure affidarsi a Deliveroo.

Waraku Ramen

Tra i più locali d’ispirazione giapponese di Roma c’è anche questo Ramen Bar del Prenestino, gestito da una coppia nippo-italiana; che propone oltre alle specialità di noodles un buon assortimento di gyoza, okonomiyaki e altri piatti principali. È possibile fruire della consegna a casa, nelle zone previste, passando per JustEat.