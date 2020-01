Ristoranti stellati Liguria 2020: elenco stelle Michelin, prezzi, cosa sapere

I ristoranti stellati della Liguria nel 2020 sono sei, e tutti con una sola stella. Una regione che non registra dunque nessuna novità (né in positivo né in negativo) rispetto al 2019, l’annus horribilis della regione costiera, con ben quattro i ristoranti che avevano perso la stella.

Ecco l’elenco completo delle stelle Michelin liguri: per ogni ristorante vi diciamo che tipo di cucina di realizza, i prezzi dei menu degustazione, lo chef di riferimento e tutto ciò che vi serve sapere per decidere, eventualmente, la vostra meta.

Claudio

via XXV Aprile 37, Bergeggi (SV)

Una location bellissima, affacciata sul mare, ospita un hotel immerso nel tipico paesaggio ligure e, soprattutto, il ristorante con la cucina di Claudio Pasquarelli, “semplicemente Claudio per gli amici”. Qui si viene per mangiare il crudo di mare e in generale una cucina di rigorosamente rispettosa “delle materie prime,degli aromi e delle erbe di quella terra benedetta che è la Liguria”. Il menu di pescato (come deve essere) cambia giornalmente in base alle disponibilità e a quello che arriva dai pescatori della zona. Leggendaria la sua zuppa di pesce (che non è esattamente una zuppa) sfilettata o il suo fritto di pesci e crostacei del mar ligure. Il tutto, se trovate posto, da gustare seduti sulla splendida terrazza sul mare.

Prezzi: menu degustazione “Follie d’amore” 120 euro

Info: 019 859750 | www.hotelclaudiobergeggi.it

Mauro Ricciardi alla Locanda dell’Angelo

viale XXV Aprile 60, Ameglia (SP)

Mauro Ricciardi si tiene stretta la stella Michelin dal 1998, con una proposta di ricette che valorizzano molto il pescato del territorio, pur non limitandosi a quello. C’è infatti anche tanta cucina di terra, in questo ristorante dall’aria elegante e dall’ambiente rilassante, con ampie vetrate che affacciano sugli oliveti là fuori, in una rappresentazione di pura poesia ligure. La sua cucina si fonda sull’eredità (non semplice da raccogliere) di Angelo Paracucchi, uno dei pilastri della moderna cucina italiana.

Prezzi: degustazione in quattro portate 55 euro, in nove portate 90 euro.

Info: 0187 65336 | www.chefmauroricciardi.com | chiuso lunedì e martedì

Il Vescovado

Piazzale Rosselli – Lungomare Marconi, Noli (SV)

Il Vescovado varrebbe una tappa anche solo per la location, tra le più belle della zona: un complesso architettonico storico del Quattrocento, il Palazzo Vescovile, con stanze affrescate affacciate sulla baia di Noli a cui si aggiunge una bella terrazza vista mare. In più qui troverete la cucina dello chef Giuseppe Ricchebuono, che gioca con proposte innovative e abbinamenti inaspettati ma, soprattutto, con le grandi tradizioni del passato, come nel caso del suo cappon magro. Lo chef gestisce anche un altro ristorante, fra i più storici della Liguria, il Nazionale di Noli, un indirizzo sicuro per chi cerca la cucina di pesce da oltre cent’anni.

Prezzi: menu stagionale a cura dello chef 150 euro, menu degustazione “I classici e la tradizione” 120 euro.

Info: 019 749 9059 | ricchebuonochef.it | chiuso il martedì

Paolo e Barbara

Via Roma 47, Sanremo

In un palazzo storico del centro di Sanremo si trova il ristorante di Paolo Masieri, che si definisce “cuoco contadino” e che punta tutto sulla qualità della materia prima e sulla valorizzazione dei prodotti del Ponente Ligure. Accanto a lui, nella conduzione del ristorante, la moglie Barbara e il figlio Lorenzo. Quella proposta in queste sale dall’eleganza piuttosto classica è una cucina di tradizione, come si nota da piatti come il brandacujun sanremasco o il ciuppin, la zuppa di pesce passata tipica della Riviera di Ponente, o ancora come i raviolini al preboggion, pesto di noci e cagliata. Qualche divagazione in altre regioni, ma sempre con la rotta ferma sulla Liguria.

Prezzi: menu degustazione “Suggestioni” in nove portate 110 euro, menu degustazione “Orto e mare” in sei portate 78 euro

Info: 0184 531653 | www.paolobarbara.it | chiuso il mercoledì

Ristorante Sarri

Lungomare C. Colombo 108, Imperia

Nel piccolo borgo di pescatori del Prino il tempo sembra essersi fermato. Lo si può percepire mangiando sulla terrazza affacciata sulla costa del ristorate di Andrea Sarri, uno di quei posti che riesce a conciliare la cucina gourmet con un ambiente che sa di tradizione, di Liguria vera, di storicità. Lo chef propone una cucina prevalentemente di pesce, con accostameni talvolta inusuali. Il menu vuole essere un inno al chilometro zero, con verdure, ortaggi e olio provenienti dall’azienda agricola della famiglia di Alessandra, in cucina insieme ad Andrea; la carne proveniente dalla storica bottega Martini di Boves in provincia di Cuneo e il pesce totalmente fornito dai pescatori locali.

Prezzi: menu degustazione “Lasciatemi fare” in cinque portate 50 euro

Info: 0183 754056 | www.ristorantesarri.it | chiuso il mercoledì

The Cook

vico Falamonica 9, Genova

L’ultima location del ristorante dello chef Ivano Ricchebono, da sempre un indirizzo sicuro della zona, è il centro di Genova, in un bel palazzo storico, tutto affreschi e volte. La cucina (che si esprime prevalentemente con le materie prime di mare) parla di territorio, di pescato, di acciughe e tutto il resto, con qualche piccola divagazione qua e là fuori dalla Liguria.

Prezzi: Menu degustazione “Mare” a 110 euro.

Info: 328 914 7153 | www.thecookrestaurant.com | chiuso il martedì