Ristoranti stellati Liguria 2022: elenco stelle Michelin, prezzi, cosa sapere

Quali sono i ristoranti stellati in Liguria? Ecco l'elenco completo dei premiati dalla guida Michelin nel 2021: le nove "stelle" della mezzaluna mediterranea con tutte le informazioni utili per decidere dove andare.

di Valentina Dirindin 2 Febbraio 2022

Aumentano finalmente i ristoranti stellati della Liguria nel 2022: la regione, che non è mai riuscita a distinguersi come dovrebbe nel panorama della Guida Rossa, ha ora nove stellati, tutti con una sola stella. Ancora due new entry, come già era accaduto nel 2021: quest’anno si tratta dell’Orto by Jorg Giubbani di Moneglia (GE) e del San Giorgio di Graziano Caccioppoli di Genova.

Ecco l’elenco completo delle stelle Michelin liguri: per ogni ristorante vi diciamo che tipo di cucina di propone, i prezzi dei menu degustazione, lo chef di riferimento e tutto ciò che vi serve sapere per decidere, eventualmente, la vostra meta.

Claudio

via XXV Aprile 37, Bergeggi (SV)

Questo ristorante d’hotel immerso nel tipico paesaggio ligure e affacciato sul mare porta il nome di Claudio Pasquarelli, che qui a Bergeggi ha dato vita al suo sogno, diventato poi un’impresa di famiglia. Qui si viene prevalentemente per mangiare il crudo di mare e in generale. Tra i piatti signature del ristorante ci sono ricette della tradizione, come la zuppa di pesce (sfilettata e servita nella pietra ollare) o il fritto di pesci e crostacei del Mar Ligure. Classici piatti di mare per una cucina che tratta le materie prime dei pescatori locali con grande rispetto. Il tutto, se trovate posto, da gustare seduti sulla splendida terrazza sul mare.

Prezzi: menu degustazione 120 euro

Informazioni: 019 859750 | www.hotelclaudiobergeggi.it

Il Vescovado

Piazzale Rosselli – Lungomare Marconi, Noli (SV)

Lo chef Giuseppe Ricchebuono è un grande punto di riferimento per la ristorazione ligure, con una cucina prevalentemente di mare che si basa sulle materie prime del territorio e che gioca con proposte innovative e abbinamenti inaspettati ma, soprattutto, con le grandi tradizioni del passato, come nel caso del suo cappon magro. Il Vescovado varrebbe una tappa anche solo per la location, tra le più belle della zona: un complesso architettonico storico del Quattrocento, il Palazzo Vescovile, con stanze affrescate affacciate sulla baia di Noli a cui si aggiunge una bella terrazza con vista sul mare da Levante a Ponente.

Prezzi: menu degustazione a 110 euro.

Info: 019 749 9059 | ricchebuonochef.it

Impronta D’Acqua

Via Aurelia 2121, Lavagna (GE)

Stella Michelin da appena un anno, Impronta D’Acqua continua la sua strada di successo così come è stata pensata dallo chef Ivani Maniago. La sua è una cucina che si basa molto sui prodotti locali, ma che li interpreta giocando con la creatività dello chef e con ispirazioni internazionali. Così nel menu convivono piatti come i Ravioli di robiola di capra al caramello di camomilla e lo Spaghetto all’ estratto di finocchio, vongole e capesante arrosto. Una cucina che dà l’impressione di crescere anno dopo anno.

Prezzi: menu degustazione a 110 e 120 euro

Informazioni: 375 529 1077 | improntadacqua.com

Nove

Via Privata Montagu, 9, Alassio (SV)

A un anno dalla prima stella Michelin, il Nove, ristorante all’interno della storica dimora ottocentesca Villa della Pergola, rivede già i suoi piani. Da poco infatti lo chef Giorgio Servetto è stato sostituito dal collega Giorgio Pignagnoli , che arriva da esperienze italiane e internazionali in importanti cucine, al fianco di chef importanti come Claudio Sadler a Milano, al Principe delle Nevi di Cervinia con lo chef Federico Zanasi e soprattutto al Lume di Milano con lo chef savonese Luigi Taglienti. Le novità saranno pronte per la primavera 2022.

Informazioni: 0182 646140 | noveristorante.it

Orto by Jorg Giubbani

Via Venino 12, Moneglia (GE)

Novità nella guida Michelin 2022, il ristorante di questa villa che è un boutique hotel di lusso (dove sono ben accetti solo gli ospiti al di sopra dei 14 anni) dichiara il suo amore per la terra già dal suo nome. La fonte di ispirazione della cucina di Jorg Giubbani è infatti il giardino e l’orto che circondano il ristorante, ricchi di aromatiche e agrumi, frutta e verdura. Lo chef ha maturato alcune esperienze internazionali, in Francia e ad Alicante da Quique Dacosta, ma il suo menu è un omaggio alla tradizione e ai prodotti della Liguria.

Prezzi: Menu degustazione 78, 85 e 90 euro

Informazioni: 018549291 | villaedera.com | chiuso il mercoledì

Paolo e Barbara

Via Roma 47, Sanremo

Paolo e Barbara Masieri conducono questa storica stella Michelin del territorio, che ha il macaron dal 1990. L’amore per il territorio è una tradizione di famiglia, che oggi il “cuoco contadino” Paolo Masieri ha trasmesso anche al figlio Lorenzo. Qui si mangia una cucina fatta di prodotti e tradizioni ligure, portate nella contemporaneità grazie a un lavoro e a un progetto attento.

Con i prodotti che coltiva nella sua azienda agricola (fagioli bianchi di Pigna, le patate quarantine genovesi, il carciofo , le rose da sciroppo, le olive taggiasche e via dicendo) in queste sale dall’eleganza piuttosto classica lo chef punta tutto sulla qualità della materia prima e sulla valorizzazione dei prodotti del Ponente Ligure. Lo si evince chiaramente da piatti come i Gamberi di Sanremo con emulsione al mandarino e guacamole o come il polpo di scogliera glassato e fagioli di castelvittorio fondenti. Qualche divagazione in altre regioni, ma sempre con la rotta ferma sulla Liguria.

Prezzi: menu degustazione 78 e 98 euro

Info: 0184 531653 | www.paolobarbara.it | chiuso il lunedì e il martedì

Ristorante San Giorgio

Viale Pionieri e Aviatori d’Italia 127, Genova Sestri

La seconda novità tra le stelle Michelin liguri 2022 è questo ristorante della famiglia Scala, da sempre nel mondo della ristorazione di territorio. La cucina del ristorante si basa su prodotti liguri, ma ha qualche interessante divagazione a Nord (come per i ravioli ai tre arrosti, arricchiti però da un crudo di crostacei) e a Sud, come per il Pacchero napoletano in bianco.

Prezzi: menu degustazione 90 euro

Info: 010 0018612 | www.ristorantesangiorgiogenova.it | chiuso domenica sera e lunedì

Ristorante Sarri

Lungomare C. Colombo 108, Imperia

La proposta del ristorante di Andrea Sarri si basa prevalentemente su ricette a base di pesce fresco, come dovrebbe essere per un ristorante da queste parti. I piatti sono scelti dalla cucina in base al pescato e ai prodotti di giornata, mentre le verdure e i germoglio provengono esclusivamente da orto biologico. Le ricette hanno spesso un’ispirazione internazionale, come per i Molluschi, pesci e crostacei alla plancia in salsa paella, ma spesso si basano sulla semplicità, puntando tutto sulla materia prima, come per i Crostacei di Oneglia in casseruola alle erbette aromatiche. Un ristorante accogliente, nel pittoresco borgo di pescatori del Prino, dove le case hanno colori pastello e il tempo sembra essersi fermato.

Prezzi: menu degustazione 85 euro

Info: 0183 754056 | www.ristorantesarri.it | chiuso martedì e mercoledì

The Cook

vico Falamonica 9, Genova

Lo chef Ivano Ricchebono si è fatto punto di riferimento per l’alta ristorazione ligure, che sta evidentemente crescendo sotto slanci interessanti. Il suo ristorante si trova in un bel palazzo del 1300 nel centro di Genova, tutto affreschi e volte. La sua è una cucina raffinata, adatta al luogo e alla clientela che richiama, con prodotti del territorio, pescato e tanta Liguria.

Prezzi: Menu degustazione a 80, 110 e 130 euro.

Info: 328 914 7153 | www.thecookrestaurant.com | chiuso il martedì