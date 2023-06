Ristoranti stellati di Verona 2023: menu e prezzi dei premiati dalla Guida Michelin

di Valentina Dirindin 26 Giugno 2023

È stata una stagione tormentata per i ristoranti stellati di Verona, con Giancarlo Perbellini che ha trasferito il suo “Casa Perbellini” ai “12 apostoli”. Così, a conti fatti, ora sono in tutto sette i ristoranti premiati dalla Guida Michelin 2023, sei una stella e due stelle (che indovinerete facilmente). I motivi per una gita in zona sono parecchi, culturali e gastronomici, Colline dell’Amarone e Vinitaly in testa.

Li abbiamo messi tutti in fila: una lista completa dei ristoranti stellati del veronese con tutto ciò che vi serve sapere prima di andarci, eventualmente: cosa si mangia, chi cucina, i prezzi dei menu degustazione, orari, giorni di chiusura e, soprattutto, cosa caratterizza ciascun posto.

RISTORANTI 2 STELLE MICHELIN

Casa Perbellini

Vicolo Corticella S. Marco 3, Verona

Quest’anno Giancarlo Perbellini ha riservato alla città una sorpresa: il trasferimento del suo ristorante veronese due stelle Michelin in uno dei locali simbolo della città, il ristorante 12 Apostoli. “Una sera, mentre passeggiavo con mia moglie Silvia in centro, passando davanti al ristorante “12 Apostoli” abbiamo avuto entrambi lo stesso pensiero e ci siamo detti “questo sarebbe il luogo ideale per la nostra Casa più grande”, ha raccontato lo chef. Così in queste settimane inizia la sua nuova avventura, che probabilmente sarà all’altezza delle esperienze precedenti: anzi, una fusione di due grandi storie culinarie veronesi. “Giorgio Gioco era una persona di grande spessore e cultura, rappresenta un pezzo di storia di questa città, noto a tutto in mondo”, ha detto Perbellini parlando dello storico patron dei 12 Apostoli. “A lui ho dedicato un omaggio, la Millefoglie di gorgonzola, sedano e tartufo nero 12 Apostoli, rivisitazione di uno dei suoi piatti, una connessione simbolica con la mia Millefoglie. Ancora oggi mi capita di prendere spunto da alcune delle sue creazioni”.

Informazioni: Piazza San Zeno 16, Verona | 0458780860| www.casaperbellini.com

RISTORANTI 1 STELLA MICHELIN – VERONA E PROVINCIA

Amistà

Via Cedrare 78, Corrubbio (VR)

Il raffinato ristorante dell’hotel cinque stelle lusso Villa Amistà si trova in una bellissima villa del XVI secolo a pochi minuti da Verona. Si mangia in un grazioso giardino d’inverno la cucina dello chef Mattia Bianchi, che prevede la valorizzazione del territorio della Valpollicella e dei mercati locali, grazie a piatti come le seppioline con piselli e brodetto di laguna, o i tortelli di erbe amare, pero trentosso e Monte Veronese DOP.

Prezzi: Menu degustazione 115 e 130 euro

Informazioni: 045 68 55555 | www.byblosarthotel.com

Il Desco

Via Dietro San Sebastiano 5/7, Verona

Da oltre quarant’anni, Il Desco è un indirizzo imprescindibile nel capoluogo scaligero. Nato nel 1981 ad opera di Elia Rizzo, che fa conquistare al ristorante la stella nel 1985, ha vissuto in modo maturo il passaggio di testimone: la guida è ora affidata al figlio di Elia, Matteo Rizzo, che ha saputo gestire il passato senza rimanerne schiacciato. Pulizia dei sapori, ricerca di qualità delle materie prime, piatti che si muovono gestendo con la stessa capacità ingredienti di mare e di terra e un’attenzione notevole alle suggestioni dall’estero, complici le esperienze fatte da Matteo. Piatti divertenti e creativi, che pescano dalla tradizione aggiungendo guizzi nuovi, come l’Ovetto “in cocotte” o gli spaghettini tiepidi in salsa di erbe aromatiche e mazzancolle, o ancora l’orata marinata con guacamole di pistacchio e maionese di acqua pazza.

Prezzi: Menu degustazione a 115, 135, 145 e 165 euro

Informazioni: 045 595358 | ristoranteildesco.it/il-desco/ | chiuso domenica e lunedì

Famiglia Rana

Via Feniletto 2, Oppeano (VR)

La famiglia di pastai più famosa d’Italia ha aperto questo ristorante e raggiunto la stella Michelin grazie alla cucina dello chef Giuseppe D’Aquino. Napoletano, cresciuto professionalmente in Francia, in Brasile e nel mondo arabo, porta in dote una cucina fatta di piatti contaminati, come il mosaico di tonno e ricciola con Leche de tigre o l’anguilla kabayaki con l’insalatina di cavolo cappuccio fermentato, crescione di fiume e cappero.

Prezzi: Menu degustazione a 90, 100 e 120 euro

Informazioni: 045 713 0047 | www.ristorantefamigliarana.it | chiuso domenica sera e lunedì

La Cru

Via Cortivi,9, Romagnano (VR)

Al momento, La Cru è temporaneamente chiuso, dopo l’addio dello chef Giacomo Sacchetto (allievo di Giancarlo Perbellini), che aveva conquistato la stella Michelin e anche a stella verde. La proprietà del ristorante, che si trova all’iunterno della villa Balis Crema a Grezzana, in Lessinia, è alla ricerca di una figura che lo sostituisca.

Informazioni: 045 495 1629 | www.ristorantelacru.it

Oseleta

Località Cordevigo 1, Cavaion Veronese (VR)

L’Oseleta Restaurant, con il suo nome così fortemente locale, è il ristorante di Villa Cordevigo, un lussoso e romantico Wine Relais di proprietà delle famiglie Cristoforetti e Delibori, proprietari anche di Vigneti Villabella, l’azienda di spicco del Bardolino DOC. Ubicato in una delle ali laterali della villa veneta, è composto di due sale, una delle quali è una magnifica veranda con vista sui vigneti della tenuta. La cucina è affidata a Marco Marras, che fonde la tradizione veneta con i profumi e i ricordi della sua Sardegna. Ne nascono piatti come il bianco di baccalà in olicottura, salsa pil pil al lime, patata viola, riccio di mare.

Informazioni: 045 7235287 | www.ristoranteoseleta.it/ | chiuso martedì

Prezzi: Menu degustazione 95, 125 e 150 euro

Vecchia Malcesine

Via Pisort 6, Malcesine (VR)

Stella Michelin dal 2004, è il ristorante di Leandro Luppi, chef di grande personalità che ha saputo coniugare le sue origini altoatesine con le tradizioni e le materie prime del territorio lacustre. Piatti creativi e divertenti, come il suo signature, la carbonara di lago o il “Kung-fu Panda, ma si nato in Italy”. Il valore aggiunta lo dà l’affaccio meraviglioso sul panorama circostante, con vista sul Lago di Garda e sulle montagne.

Informazioni: 335.6377699 | www.vecchiamalcesine.com | chiuso il mercoledì

Prezzi: Menu degustazione a 100 e 130 euro

I ristoranti stellati più economici di Verona

Di certo il Ristorante Oseleta è un’inaspettata tappa dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Pur essendo inserito all’interno del prestigioso albergo cinque stelle “Villa Cordevigo Wine Relais”, il ristorante propone un degustazione di partenza a 95 euro. Novanta euro è invece il prezzo di partenza per sedersi al tavolo della Famiglia Rana.

I ristoranti stellati più scenografici di Verona

Di certo, le sale del Ristorante Amistà, con le loro opere d’arte sparse un po’ ovunque e la villa veneta che le ospita offrono una location piuttosto unica e bellissima dove cenare. Se invece quel che si cerca è uno spazio bucolico immerso nel verde, il posto giusto dove andare è certamente l’Oseleta, magari pernottando anche nel romanticissimo Wine relais che lo ospita. Infine, la vista sul Lago di Garda fa del Vecchia Malcesine una meta amatissima per un pranzo panoramico.