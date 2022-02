San Valentino 2022: 10 ristoranti di Torino perfetti per una cena romantica

di Valentina Dirindin 8 Febbraio 2022

Niente da fare: per quanto uno cerchi di chiamarsene fuori e fare l’anticonformista, alla fine il Dio dell’amore commerciale ti troverà e ti costringerà a fare il romantico. Se tu non vai da San Valentino, è San Valentino a venire da te.

E alla fine l’aver fatto l’anticonformista ti ha solo penalizzato, perché ora hai temporeggiato troppo ed è tutto pieno e tu non sai più dove andare a cena per la festa degli innamorati, e sei sicuro che se non trovi un posto decente alla fine la tua dolce metà non sarà poi così tanto dolce con te. Insomma, un disastro, altro che anticonformismo. Fortuna che ci siamo noi, a consigliarti qualche buon ristorante per un romantico San Valentino a Torino.

La Limonaia

Il ristorante romantico se ce n’è uno in città. Certo, dato per scontato che oltre a romantico sia anche un posto dove si mangi bene. La Limonaia, con il suo angolo di verde fuori e i tavoli antichi da salotto buono di casa dentro, è certamente un’ottima scelta per la cena di San Valentino. La cucina di Cesare Grandi per l’occasione propone un menu con due antipasti (taco di oca e foie gras / ostrica, spugnola e pancia di maiale), due primi (lasagnetta di storione, cuori eduli e cicorie / ravioli di cervo e more), un secondo (bue e carciofi) e un dolce (cioccolato speziato e melograno) a 100 euro bevande escluse.

Informazioni: lalimonaia.org

Del Cambio

Vale la pena di fare le cose in grande, soprattutto se avete qualcosa da farvi perdonare. E “fare le cose in grande”, nel gergo della ristorazione torinese, significa pressapoco “andare al Ristorante Del Cambio”. Non riusciamo a immaginare una cena più platealmente romantica di quella nel locale più storico e dorato della città, che per San Valentino propone un menu firmato da Matteo Baronetto composto da: Cocktail e aperitivo di benvenuto, Ostrica in brodo di sedano rapa e funghi chiodini, Scampi e carciofi in saor , Capesante, mangostino e pompelmo tostato, Carne cruda, agretti e maionese alla senape, Ravioli di riso allo zafferano, bietole e limone, Filetto di vitello alla Rossini Cioccolato, frutti rossi e fava tonka. Il costo? 170,00 euro a persona, a meno che non si voglia fare davvero i romanticoni e cenare nella privacy del Tavolo dello Chef e del Tavolo del Barolo: allora la cifra sale a 270 euro. Dipende da quanto è grossa la cosa che dovete farvi perdonare.

Informazioni: delcambio.it

Kensho

Le coppie, vai a sapere come mai, trovano particolarmente romantico mangiare sushi insieme. Sarà che non c’è il rischio di schizzarsi la camicia bianca col sugo, né quello di avere del prezzemolo infilato tra i denti tutta la sera. Sta di fatto che se sushi di San Valentino deve essere, a Torino stiamo parlando di Kensho. Per San Valentino, il centralissimo ristorante propone un percorso Omakase di otto portate con rosa e calici di benvenuto a 200 euro a persona.

Informazioni: kenshorestaurant.com

‘L Birichin

Una cena romantica alla corte di Nicola Batavia è un classico per moltissime coppie torinesi. Lo chef, per San Valentino, propone nel suo ristorante un menu degustazione (Cape sante e gambero in ceviche di patate dolci, Uovo di Anatra su topinambur, cime di rapa crispy e nocciole, Pasta & Ceci Astice e Cocco, Risotto Vegetale, ricotta di Bufala e Mandarino, Manzo 18 ore al Barbaresco con le sue verdure, shitake e la felce, Semifreddo di mele, arachidi e finocchietto) con abbinamento vini a 85 euro a persona.

Informazioni: www.birichin.it

Il Gramsci

Le due sale di design del Ristorante Il Gramsci – un’interessante novità nel panorama torinese – lo chef stellato Luca Zecchin propone un menu vegetariano, a un prezzo abbordabile (ideale per fare bella figura senza svenarsi), 35 euro vini esclusi. Il menu prevede: Aperitivo di benvenuto con calice di Alta Langa e assaggio di farinata; Uovo, broccoli e salsa alla carbonara; Lasagnetta alle verdure, patata liquida; Fungo cardoncello in umido e fonduta; Zuppetta fredda di fragole e cioccolato bianco.

Per informazioni: ilgramscitorino.com

Simini

Quando si parla di cibi afrodisiaci, le ostriche la fanno da padrone. E le ostriche, a Torino, sono da sempre quelle di Michael Le Coeur e della sua “Brasserie de la mer” Simini. Nessun menu di San Valentino in vista, ma effetto wow assicurato per gli amanti del crudo di mare.

Per informazioni: ostrichefrancesi.com

Opera

Romantico non si può dire che non lo sia, il ristorante dello chef Stefano Sforza, che propone per San Valentino a 110 euro a persona un menu degustazione di piatti nuovi (Snack di benvenuto, Rosa di rapa bianca, Canestrelli, litchi, infuso di sedano, caviale; Kobe, papaya, yuzu; Raviolo di fava, mela, angostura; Risotto, cavolo viola, scampi; Sogliola, broccolo fiolaro, arancia rossa; Passione), accompagnato da un percorso di vini al calice che comprende anche un “cocktail dell’amore” (60 euro).

Per informazioni: operatorino.it

Piano 35

Cenare con vista ineguagliabile sulla città non può che essere romanticissimo. Un’esperienza che a Torino si può fare solo da Piano 35, che per la festa degli innamorati ha pensato a un menu a 240 euro a persona composto da Aperitivo di benvenuto; Capasanta e barbabietola; Torrone di fegato d’oca e d’anatra; Riso, aglio nero, scampi, caviale; Tortello di baccalà, salsa ostrica e mandorle; Rombo su lisca il suo fegato, fungo Pleurotus acidulato; Piccione: petto e coscia, trevigiana cotta e cruda; Cioccolato bianco, peperoncino, frutto della passione.

Per informazioni: grattacielointesasanpaolo.com

Casa Vicina

Da quando ha traslocato nella sede nuova, sulla terrazza di Green Pea, Casa Vicina è diventato finalmente un ristorante con la location romantica che si meritava. Qui San Valentino si festeggia per un po’, dal 10 al 14 febbraio, con una proposta ad hoc che prevede piatti iconici, come la Bagna Couda da Bere, e creazioni nuove, come il Risotto Nebbia all’Elixir Le Masche. Nel mezzo, Cuore di carciofo ripieno in insalata dei suoi gambi alla curcuma;

Zuppetta di sedano rapa al tartufo nero; Spigola pescata con quenelle di patate al sale di Maldon, zabajone salato e perle di mare e, per chiudere, Cri-Cri red passion e Savarin al Caluso passito con spuma di zabajone e gelato al giandujotto. Prezzo a coppia: 260,00 euro (bevande escluse)

Per informazioni: casavicina.com

Eragoffi

Chiudiamo con Eragoffi, ristorante dall’atmosfera elegante ma non ingessata, perfetto per una festa dei giovani innamorati.Il menu proposto dallo chef Lorenzo Careggio per San Valentino prevede Carciofo e menta; trota al pino, Plin ai tre arrosti, Risotto erbe e anguilla, Storione e sedano, Mandarino e arachidi, a 100 euro a persona.

Per informazioni: eragoffi.it