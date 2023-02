San Valentino 2023: 15 fughe gastronomiche nella penisola

Resort, hotel e ristoranti per godersi una fuga gastronomica in Italia per festeggiare San Valentino 2023.

di Lavinia Martini 2 Febbraio 2023

Un’antica villa di lusso o un wine resort? Una passeggiata in Toscana oppure una cena in una città d’arte? Per chi desidera festeggiare la festa di San Valentino abbiamo creato una raccolta di destinazioni con cene e vini destinate agli appassionati di gastronomia. Dopo aver raccolto alcuni dei migliori indirizzi tra Roma e dintorni, oggi è la volta di dirigerci nelle più belle zone d’Italia per scoprire le migliori fughe gastronomiche a disposizione. Ecco la nostra lista.

Borgo Antico

Alle porte di Verona, in uno splendido wine resort del seicento, Villa Quaranta della Cantina Tommasi, per la sera di San Valentino (e anche alcuni giorni prima e dopo) si può scegliere un menu speciale creato dallo chef Stefano Pace e dalla sua brigata. Nel menu troviamo: torretta di salmone marinato all’aneto, petali di mela verde “Granny Smith” e insalatina di finocchio con dressing all’olio EVO Tommasi e Limone; tortelli di pasta fresca ripieni di zucca con mostarda di pere ed emulsione di burro aromatizzato alla salvia; mezzo pacchero alle vongole veraci su vellutata di carciofo, stracciatella di burrata e gocce di riccio di mare; granita al Bloody Mary; praline di rana pescatrice in crosta di mandorle ed erbette aromatiche fresche, gambero rosso di Mazara del Vallo e salsa allo zafferano. Si conclude con il caffè e il dessert You & Me: Cigni farciti con crema noisette e panna montata su salsa Mou al cioccolato fondente, sale Maldon e peperoncino. Il prezzo è di 75 euro a persona.

Venissa

In occasione di San Valentino, da Venissa sull’isola di Mazzorbo è possibile godersi la bellezza della laguna tra calici di vino e un menu dedicato. La proposta prevede un menu di 5 portate con abbinamento vini, acqua e caffè al costo di 120 euro a persona. A chi scegliesse di aggiungere un pernottamento a Venissa o a Casa Burano per la notte del 14/02/2023 c’è la possibilità di uno sconto del 10% sul prezzo della camera.

Balzi Rossi

Ci spostiamo a Ventimiglia per una vista incredibile sul mare ligure. Lo chef Enrico Marmo ha pensato da Balzi Rossi a un menu speciale in 6 portate per i suoi ospiti, al costo di 110 euro con la possibilità di aggiungere l’abbinamento vini grazie alle proposte del sommelier e direttore di sala Giuliano Revello. In menu troviamo: amuse bouche “Benvenuti ai Balzi Rossi”. A seguire gli antipasti scampi, rape e nocciole e carciofi di Gianluca, polpo di scoglio e ricci di mare. Come primo tortellini di cime di rapa, acciuga e bergamotto e per secondo pescato, broccolo romanesco e capperi. Si chiude con il dessert Tropézienne, mandorla e agrumi, un omaggio alla vicina Francia alla maniera italiana.

FRE Ristorante

Nel cuore delle Langhe, il ristorante FRE sotto la direzione dello Chef Jannick Allenò e dell’Executive Chef Francesco Marchese è il posto ideale per godersi il San Valentino in un contesto di bellezza e natura. Il ristorante infatti si trova all’interno di una magnifica struttura dedicata al vino e all’ospitalità, il Réva Resort. Per la sera di San Valentino (ma anche per le serate dell’11 e del 12 febbraio) è stato studiato un menu d’eccezione, da 6 portate al quale è possibile aggiungere su richiesta l’abbinamento vino da 4 o 6 calici. Nel menu troviamo: Shiso, foglia in tempura, crema di levistico, caviale Oscietra, uova di luccio affumicate; Cardo poché, duxelle di funghi, tartufo nero; Risotto con estrazione di prosciutto crudo, caviale, midollo gratinato al Parmigiano Reggiano; Merluzzo, olio vegetale, funghi iodati, salsa all’acqua di cozze; Pluma grigliata e salsa barbecue fatta in casa; Cocco chaud-froid, riso e caramello. Il costo è di 160 euro a persona.

Radici

Fresco di riapertura, il ristorante Radici di Castigliole D’Asti è guidato dallo chef Marco Massaia. In occasione di San Valentino, lo chef propone un menu dedicato con la possibilità di abbinare una serie di vini. In menu troviamo: benvenuto dalla cucina; ostrica alla brace, beurre Blanc e olio all’alloro; mitili in escabeche, porri di Cervere fondenti; ravioles di zucca, guancia e crudo di baccalà, carpaccio di zucca violino; petto d’anatra, composta di rosa canina e radicchio; torta basca alla robiola di Roccaverano, gel di mela al moscato Ofelia; pane a pasta madre, grissini all’olio stirati a mano, burro di malga montato. Il prezzo del menu a persona è di 85 euro.

Otium Rooftop

A Torino, all’ultimo piano di Green Pea il rooftop di Otium propone trattamenti di coppia, massaggi di benessere ed esperienze rilassanti per la sera di San Valentino. Per la cena, si può prenotare al ristorante con un menu dedicato da 50 euro a persona oppure scegliendo i piatti della carta. Nel menu a degustazione Amuse Buche più assaggio di drink abbinato; capesante scottate con caviale di melograno e porri fritti; calamarata; filetto di cernia CBT con crema di caciocavallo e cavolo nero brasato, infine un dessert a scelta. Si può aggiungere l’abbinamento vini al prezzo di 20 euro a persona.

Opera

Per la sera di San Valentino lo chef Stefano Sforza nel suo ristorante Opera di Torino ha studiato un intero menu ricco di ingredienti interessanti distribuiti in otto diverse portate. Nella sua proposta troviamo: carota, galanga, arancia; Sogliola, caviale, carciofo e Cuore, melograno, cavolo viola; Bottone di maialino, mela, ostrica; Brodo di rapa rossa; Cervo, pastinaca, tartufo nero; Lampone, yuzu, mandorla salata, un dessert a forma di cuore con inserto di lampone, cremoso allo yuzu e, alla base, una financier alle mandorle salate. A scelta si può scegliere anche l’abbinamento con cinque calici di vino. Il costo a persona è 120 euro escluse le bevande.

Azotea

Per chi preferisce abbinare cibo e cocktail in un’atmosfera originale, a Torino c’è Azotea. Per la sera di San Valentino si può assaggiare un drink speciale creato appositamente per la festa di Cupido. Si chiama Pisco (C)lover Club ed è realizzato con pisco al huacatay, estratto di lamponi, sciroppo di mela rossa acidificato, limone, albume d’uovo pastorizzato e splash di Franciacorta Blanc de Blanc. Come per tutte le serate, c’è la possibilità di unire questa ricetta speciale a un menu a degustazione in 6 portate, Nazca, il menu degustazione Nazca, che comprende 6 portate e 6 sips (sorsi alcolici, low alcohol o analcolici in abbinamento alle portate). Il prezzo è di 65 euro, che diventano 100 con l’aggiunta dei sips.

La Casa degli Spiriti

Per San Valentino ci si può concedere anche una serata speciale guardando il Lago di Garda, presso il ristorante La Casa degli Spiriti che ospita la cucina dello chef Federico Chignola. Troviamo un menu apposito per la serata che comprende: carosello di benvenuto con pesce spada marinato, amaranto e maionese alla curcuma; bon bon di robiola in tempura e petto d’anatra affumicato; ananas allo zafferano, peperoncino e peperone del Piquillo. Si prosegue con capesante, salsa allo speck e carciofi alla vaniglia; risotto, zafferano, panna cotta al cavolfiore, tartare di gamberi rossi; paccheri alla rapa rossa, crema di cannellini e frutti di mare; tentacolo di polpo al Kamado, spuma di patate, olive nere al forno e salsa BBQ e infine cuori da condividere con cioccolato bianco, frutti rossi, chantilly al pan pepato e mela alla vaniglia e piccole coccole. Il prezzo del menu è di 90 euro a persona.

I Portici

Nel ristorante dell’hotel i Portici di Bologna San Valentino è una serata speciale a due, dove si combinano musica dal vivo e buon cibo. Lo chef Nicola Annunziata ha creato un menu speciale di 5 portate al prezzo di 130 euro a persona (escluse le bevande) da accompagnare ai vini scelti dal maître di sala Oreste Piacentini e dal sommelier Riccardo Ricci.

Palazzo Belvedere

Nel cuore di Montecatini Terme, Palazzo Belvedere offre un’esperienza di grande coinvolgimento per San Valentino anche per famiglie con bimbi e single. Ci sono diversi pacchetti tra cui scegliere. Uno in particolare, per gli amanti della gastronomia, è quello offerto dal ristorante MORE | NO dove lo chef Daniele Ciofi predispone una cena a lume di candela, completata da un massaggio di coppia, il pernottamento e una sorpresa speciale in camera. Tutto al prezzo di 440 euro a coppia.

Grand Universe Lucca

Nel cuore di Lucca, c’è un ristorante ospitato da un bellissimo albergo, Grand Universe Lucca, che si trova a due passi dal Teatro del Giglio. Qui si può venire a godersi San Valentino presso il Legacy Restaurant & Bar dove sono disponibili per la cena ben tre menu diversi, al prezzo di 60 euro a persona con piatti come: scampo al vapore con germogli, gel di cedro e polvere di barbabietole; risotto vialone nano alla borragine, con vongole e bottarga; linguine al ristretto di pomodoro e riccio di mare; crocchetta di cavolo nero con crema di cannellini e cipolla candita; spaghetto integrale con coulis di barbabietola e granella di pistacchio; tortello di patate in salsa di peposo al Chianti o filetto di vitella in crosta di pane alla senape dolce con flan di broccoli. A ciascuno il suo preferito.

L’Asinello

La sera di San Valentino è una buona occasione per andare a pochi passi da Siena per provare la cucina dello chef Senio Venturi presso L’Asinello a Villa a Sesta. Qui le opzioni per la serata sono molteplici: dalle proposte alla carta per chi lo desidera, oppure i due percorsi a degustazione, infine solo per questa serata i piatti dello chef a base di pesce creati appositamente per il 14 febbraio.

Il Frantoio

Nel cuore di Assisi, lo chef Lorenzo Cantoni ha studiato un menu per la sera di San Valentino ricco di sorprese e di bontà. Nella sua proposta speciale troviamo: capasanta e Champagne; battuto di gamberi rossi, caviale di storione, cachi e latte di mandorla. Olio extravergine Giulio Mannelli aromatizzato al levistico; “Come fosse un Cannolo siciliano” (ricotta e anguilla fumè mantecata al gin nostrano e olio extravergine dop, composta di uvetta e pistacchio); Che seppia… c’è l’ostrica (seppia e ostrica in doppio servizio); Risotto riserva, plancton, ricci di mare e caprino; Insaccato di Baccalà…crema d’umido e spontanee. Si chiude con il Pre-dessert e con il dolce Sweet my LOVE. Il prezzo del menu è di 110 euro a persona, in alternativa si possono scegliere i piatti alla carta.

Idylio by Apreda

All’interno del The Pantheon Iconic Rome Hotel lo chef Francesco Apreda ha pensato un menu d’eccezione per la sera di San Valentino. Proprio nel centro di Roma, sarà possibile assaggiare un percorso di diverse portate studiato appositamente per l’occasione, al costo di 180 euro a persona. Il menu di Idylio comprende: patè di ricciola al sesamo, piselli e galanga; seppia e quaglia, rape e lavanda; risotto all’astice, carote e caffè speziato; spaghettini alle barbabietole, tartufi di mare e tartufo nero; bavette di manzo alla brace, salsa di ostriche e anice nero; caprese di zucca, arance e ghiacciato di mandorle.

Palazzo Montemartini

Per la cena di San Valentino, il ristorante Senses di Palazzo Montemartini a Roma ha pensato a un menu da gustare in compagnia di una persona speciale. Il menu comprende: tartare di tonno profumata agli agrumi, aria di olive Taggiasche e composta di cipolle; baccalà in tempura nera, lampone e puntarelle; risotto alle bietoline, cozze e pomodorino giallo; trancio di ombrina, crema di patate e salsa alla cacciatora “japanese style”; mousse al cioccolato fondente, arancia e peperoncino. Il prezzo è di 90 euro a persona. In abbinamento si possono scegliere anche delle soluzioni con camera e trattamento.

Vistamare

Come anticipato già nel nome, il ristorante Vistamare dell’hotel Il Fogliano sul lungomare di Latina offre alle coppie per il giorno di San Valentino una bellissima vista marina. Lo chef Giovanni D’Ecclesiis ha studiato un menu apposito per condire la serata, che comprende: bollicina di benvenuto; wafer di sesamo tartare di mazzancolla e alga nori; tartelletta al pepe nero, porro e lenticchie soffiate: macaron al wasabi, zenzero e soia e Capasanta, topinambur, cardoncelli e chorizo; Risotto “d’Amare” con barbabietola, caprino e nocciole tostate; branzino al trancio, panaché di verdure e beurre blanch al finocchietto. Si chiude con il dolce “Come nelle favole”, con cioccolato bianco, visciole di Sermoneta e pinoli. Il costo del menu è di 80 euro a persona. C’è anche la possibilità di unire diversi pacchetti per soggiornare nella struttura.

The Nicolaus Hotel

A Bari sono diverse le opzioni per chi vuole festeggiare San Valentino in coppia, tra massaggi, ospitalità e gastronomia. Per chi cerca un’esperienza del tutto unica c’è la possibilità di prenotare una cena di 4 portate, bevande incluse per pochissime persone. La sua particolarità è di svolgersi nel rooftop dell’hotel con vista dall’alto su Bari.