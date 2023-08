Seoul Restaurant a Roma, recensione: un buon angolo di Corea a Roma

di Chiara Fedeli 20 Agosto 2023

A Roma i ristoranti coreani si possono contare sulle dita di due mani, più o meno, con capofila locali storici come Gainn e Galbi. Seoul Restaurant (si legge Sol) è invece, ancora, uno degli eccellenti sconosciuti: questo forse anche perché la cucina coreana è meno famosa e meno apprezzata in Italia rispetto alle due cucine asiatiche che praticamente monopolizzano l’offerta ristorativa.

Una grande utilizzo di verdure, una passione per la carne al barbecue e, come forse è noto ai più, un’utilizzo importante del peperoncino, da Seoul potrete fare la vostra prima esperienza con la cucina coreana classica, per poi tornare più e più volte per assaggiare tutto il menu e diventare appassionati di questo tipo di cucina.

Ma come e cosa si mangia da Seoul quindi? Lo abbiamo provato per voi.

Il locale

Aperto da qualche anno nei locali di una vecchia trattoria romana in Via Turati, alle spalle della stazione Termini, Seoul è uno di queli posti a cui da fuori non saresti un euro. Entrando però scoprirete un’accoglienza e una gentilezza – tipica coreana – che farà diventare questo post uno dei vostri ristoranti asiatici preferiti.

L’arredamento del locale, come le tovagliette, le posate e i bicchieri, sono rimaste esattamente quelle della trattoria romana, i volti degli avventori, invece, sono per lo più asiatici, con ampie tavolate di giovani turisti coreani che cuociono pezzi di carne sui barbecue in mezzo al tavolo.

Un consiglio, se andate a cena, è fare attenzione all’orario: la cucina chiude alle 21:30, mentre il ristorante alle 22. Questo risulta un po’ strano per noi italiani, abituati a mangiare molto tardi, ma “paese che vai, usanza che trovi” no?

Il menu

Il menu non è particolarmente ampio e, come spesso accade nei ristoranti asiatici, è corredato di foto dei piatti per aiutare nella comprensione. Questo anche perché la maggior parte dei contenuti sono in coreano. Ovviamente in carta non mancano alcuni tra i piatti più tipici della cucina tradizionale come il kimchi jeon, un incrocio tra un pancake e una frittata arricchita con il kimchi (il cavolo fermentato coreano), molto interessante per sapore, ma che lascia la bocca leggermente anestetizzata se non siete abbituati al cibo piccante. O ancora il bibimbap – riso con verdure miste, carne macinata e tuorlo di uovo crudo-, i bulgogi, straccetti di manzo e verdure miste marinati con salsa di soia, o il pollo fritto alla coreana. E poi tante zuppe, piatti principali a base di spaghetti e qualche piatto di pesce come i calamari in salsa piccante. Una sezione del menu, come da tradizione, è dedicata alla carne alla brace: sul tavolo, oltre che ad un piatto di carne cruda a scelta tra maiale, pollo o manzo, arriva un fornello su cui cuocere il tutto.

Uno dei piatti più interessanti che potrete assaggiare è il japchae, degli spaghetti di fecola di patate dolci con verdure miste scottate, funghi e carne di manzo conditi con salsa di soia e olio di sesamo. La loro consistenza è davvero particolare e si abbina perfettamente alla tenacia della carne e dei funghi.

Non adatto per chi ha lo stomaco delicato, invece, il pollo fritto alla coreana con verdure: oltre ad una piccantezza particolarmente spinta, nella salsa è presente una grande quantità di aglio – che vi rimarrà addosso fino al giorno dopo, mettetelo in conto. Certo è che il sapore, però, non si discute ed è veramente ottimo.

In abbinamento ai piatti principali, a tavola vengono sempre portati i banchan, una selezioni di contorni di verdure per accompagnare le pietanze che può variare a seconda delle disponibilità: di solito, comunque, è sempre presente il kimchi, come l’insalata di patate e mele, i fagioli di soia marinati o melanzane sbollentate.

Il servizio, le bevande, i prezzi

Quasi tutto il personale è coreano e alcune ragazze non parlano praticamente per niente italiano. Anche la proprietaria, che troverete alla cassa ed è davvero molto amichevole, parla molto poco italiano ma si fa comunque capire. Il servizio è attento e molto molto veloce, soprattutto se arriverete vicino all’orario di chiusura. Unica pecca, forse, è che chiudendo molto presto se arriverete tardi verrete mandati via, con molto inchini e scuse, ma sull’orario di chiusura della cucina non si transige.

Le bevande sono uno dei punti deboli del menu: birra Peroni, Nastro Azzurro e Heineken sono le birre in carta, e poi una reference coreana, la birra Hite. Da provare, se lo trovate disponibile, il Soju, un distillato – molto alcolico – tipico coreano, simile alla grappa.

Sui prezzi la questione varia molto: un piatto di carne per il barbecue coreano costa circa 30€, ma è davvero molto abbondate e può essere diviso almeno da due persone. Gli altri piatti, invece, hanno prezzi che variano dai 9 a 25 euro e sono sempre condivisibili tra vari commensali. Alla fine, una cena completa per due persone arriva a costare intorno ai 30 euro a testa, compresa anche di bevande: un costo più che onesto.