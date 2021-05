Torino: dieci ristoranti all’aperto che vi faranno sentire in vacanza

Siamo tutti alla ricerca di un ristorante all’aperto a Torino che ci faccia sentire come in vacanza. Uno che più che il cibo ci regali la sensazione di tirare finalmente un sospiro di sollievo, concedendoci un momento di relax. Perciò incrociate le dita, che forse il clima a Torino ci fa la grazia di qualche giornata senza pioggia. In questa primavera che pare novembre, la possibilità per i ristoratori di lavorare nei dehors (e per noi clienti di mangiare fuori) è sembrata un po’ una beffa, visto che dal momento in cui gli è stato concesso di riaprire ha quasi sempre piovuto, almeno a Torino.

Ma – diciamolo sotto voce – le belle giornate sembrano essere finalmente arrivate. Dunque, già per questo weekend, vorremmo andare alla ricerca di un ristorante buono e bello, che non solo ci faccia riprovare il brivido della socialità, ma soprattutto che ci faccia sentire per qualche ora come in vacanza. Ecco qualche consiglio.

La Limonaia

Talvolta, la Limonaia di Cesare Grandi sembra un po’ la Cenerentola della ristorazione torinese. Mai sufficientemente considerata dalle guide, in posizione un po’ defilata dal centro modaiolo, viaggia con quell’understatement in cui, in fondo, ogni sabaudo si riconosce, ma che non sempre ripaga come dovrebbe. E invece La Limonaia, proprio come Cenerentola, dietro l’aspetto da zucca nasconde una bellissima carrozza: il suo cortile interno, fiorito e curato, sembra proprio quello di una bella casa di villeggiatura. Chiudete gli occhi, godetevi la cena e lasciate Torino fuori dalla porta.

Informazioni: http://www.lalimonaia.org

CasaGoffi

C’è un motivo se, un’estate dopo l’altra, CasaGoffi entra nel cuore dei quarantenni torinesi. Buona cucina semplice, ottimi cocktail, un arredamento super cool ma non pretenzioso. In una parola: stile. Davanti a voi, una porzione di parco e il fiume che scorre: le sue rive, da questo lato della città, non sono mai state sufficientemente sfruttate e popolate, fatta eccezione per qualche caso isolato (come la location estiva di EraGoffi, appunto). Manca solo una sdraio (ma ci sono le poltroncine), e poi è come aver portato la migliore vita notturna torinese dritta in campagna.

Informazioni: https://casagoffi.it

Ristorante Giudice

Non vorremmo sembrare ripetitivi, ma la verità è che anche la collina torinese non è mai stata valorizzata a dovere. Un bellissimo polmone verde, lontano dal traffico cittadino e circondato da splendide villette. Forse per quello, da queste parti, amano la tranquillità e non hanno mai davvero puntato sulla vita notturna e sui ristoranti di livello. L’eccezione è il Ristorante Giudice, che vi accoglie con un bel dehors in mezzo al verde e una cucina precisa, di cuore e di impronta piemontese, con qualche guizzo creativo che la rende interessante.

Informazioni: http://www.ristorantegiudice.com/

Po18

Scoperta della scorsa estate, il Po18 continua a essere, nella stagionein corso, IL ristorantino sul fiume torinese. Tavoli all’aperto, semplici ma curati, servizio amichevole e una cucina sincera, con proposte divertenti e golose. Il posto giusto dove tirar tardi, se non ci fosse il coprifuoco a impedirvelo.

Informazioni: https://www.podiciotto.it

Asylum Bees-trò Collegno

Ci va la giusta dose di ironia, a scherzare sul fatto che in questo parco, un tempo, si trovava il manicomio della città. Oggi ci sono giochi per bambini, spazi per concerti (if only) e molto altro, compresa questa osteria con cucina genuina e materie prime selezionate, che spesso trovate anche in vendita e in esposizione all’interno. Fuori c’è ampio spazio per godersi il verde.

Informazioni: https://www.facebook.com/asylum.collegno

Ristorante Elements – Ronchi Verdi

I Ronchi Verdi, da sempre il centro sportivo più alla moda della città, ha anche un bel ristorante a bordo piscina (il migliore e l’unico modo per mangiare pied dans l’eau a Torino). La proposta di pesce fresco cambia quotidianamente in base alla disponibilità e la carne è solo di Razza Piemontese.

Informazioni: https://www.ronchiverdi.it/area-restaurant/

Magazzini Oz

Che bello, il cortile dei Magazzini Oz. Un angolo di quiete in pieno centro a Torino. La cucina va dalle proposte più veloci a quelle più elaborate, e tutto è sempre molto curato. Il progetto, improntato da sempre sul sociale, rende tutto ancora più lodevole.

Informazioni: https://www.magazzinioz.it

Ristorante Gardenia

Vi diciamo una banalità, se vi suggeriamo di andare a mangiare in uno stellato per sentirvi in vacanza. Ma la verità è che ne abbiamo un paio a un passo da Torino che meritano non solo per la cucina, ma anche per la location, che fa lasciare tutta la frenesia cittadina fuori dalla porta non appena si entra e ci si siede al tavolo. Uno di questi è di certo il Gardenia a Caluso, dove la chef Mariangela Susigan vi accoglie nel bellissimo e fresco dehors della sua casa ottocentesca.

Informazioni: https://www.gardeniacaluso.com

Dolce Stil Novo alla Reggia

Stesso discorso per il Dolce Stil Novo, una stella Michelin alla Reggia di Venaria, appena fuori dalla città. Mangiare nella terrazza di una Reggia, circondati da secoli di storia, è di certo un buon modo per sentirsi in vacanza.

Informazioni: http://www.dolcestilnovo.com/online/

Antica Locanda dell’Orco

Pasta fatta a mano, materie prime fresche e super local, una cucina di tradizione: sono questi gli ingredienti che da anni rendono l’Antica Locanda dell’Orco di Rivarolo Canavese (a mezz’ora dalla città) una tappa tanto amata. Si mangiano cose buone in un bel giardino fiorito, ed è subito una serata di primavera.

Informazioni: https://www.facebook.com/antica.locandadellorco/