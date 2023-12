Torino: i 50 migliori ristoranti e le 50 migliori trattorie del 2024 secondo “I Cento”

È l’anno della resa dei conti per I Cento di Torino 2024, al guida ai ristoranti e alle piole più amata dalla città. Lo è perché l’anno scorso, per la prima volta, Cavallito, Lamacchia e Iaccarino – autori della guida da quattordici anni – avevano lasciato per la prima volta il loro pubblico con un primo posto ex aequo. Non erano riusciti a decidere se fosse più meritevole del primato di “ristorante tra i ristoranti” Condividere, il fine dining di Lavazza guidato da Federico Zanasi o Del Cambio, lo storico luogo dove si sedeva Cavour e dove oggi cucina Matteo Baronetto. Un pari merito che quest’anno viene sciolto con la vittoria di Condividere, ma che – c’è da scommetterci – il prossimo anno vedrà trionfare Del Cambio.

E non per pigrizia degli autori, né per loro democristianità. Il tema, che i recensori fanno intuire tra le righe, è che Torino ha bisogno di novità. Di qualcuno che sconvolga la classifica, che sparigli le carte. Un po’ c’è riuscito Davide Scabin, in effetti, che l’anno scorso I Cento avevano messo sulla fiducia (aveva appena aperto al Carignano) in cinquantesima posizione e che invece quest’anno occupa il terzo gradino del podio. Poi, tutto come prima, con qualche saliscendi fisiologico ma poche novità sorprendenti. Cioè, le novità in effetti non mancano: sono in tutto diciassette gli indirizzi che fanno il loro ingresso nella guida 2024, tra ristoranti TOP e POP, ma nessuna – a parte forse Scatto o San Tommaso 10 – sembra essere davvero in lizza per cambiare le sorti della ristorazione torinese, almeno secondo il giudizio degli autori de I Cento.

D’altronde, se servisse conferma, anche la Guida Michelin ha quest’anno tralsciato totalmente Torino, per lanciare le sue stelle altrove. Che sia un segno dei tempi, è presto per dirlo. Di certo Torino, se davvero vuole essere capitale gastronomica, deve darsi una svegliata.

Nel frattempo, I Cento continuano la loro strada, segnalando ai Torinesi e ai turisti le tavole che vale la pena di frequentare. Sempre con la solita formula: i Top (conto sopra i 30 euro) messi in classifica, da uno a cinquanta, e i Pop (sotto i 30 euro) elencati in ordine alfabetico, con un solo vincitore, la Trattoria da Cinzia in via Madama Cristina che, spiegano da I Cento, invecchia bene come poche altre.

I 50 ristoranti TOP di Torino

La sezione” Top”, curata da Stefano Cavallito e Alessandro Lamacchia raccoglie 50 indirizzi dell’alta ristorazione, ordinati in una rigorosa classifica di merito. Vince il primo premio, come miglior ristorante di Torino, Condividere.

Condividere Del Cambio Ristorante Carignano Unforgettable La Limonaia Cannavacciuolo Bistrot Ristorante Casa Vicina Ristorante Consorzio San Tommaso 10 Magorabin Magazzino 52 Ristorante Al Gatto Nero Opera Scatto Razzo Contesto Alimentare Scannabue Caffè Restaurant Smoking Wine Bar Spazio7 Antonio Chiodi Latini Kensho Vintage 1997 Piano 35 Ristorante Larossa La Pista BiFrò Azotea Enoteca Parlapà Cubique Gaudenzio Vino e Cucina Luogo Divino Mare Nostrum Ristorante Insieme-Dal Clandestino Carlina Restaurant Oinos Tiffany Bistrot di Mare Miyabi Rebel Ristorante Crocetta Madama Piola Osteria Antiche Sere Tre Galli Vineria Ristorante Ristorante Giudice Kadeh Meze Wine Bar Moreno L’Acino Restaurant Le Vitel Étonné Ristorante Zheng Yang Tuorlo Tarassaco

I 50 ristoranti POP di Torino

La sezione “Pop”, curata da Luca Iaccarino, come da tradizione raccoglie 50 piole ordinate senza una classifica di merito, ma con un vincitore: Trattoria da Cinzia.