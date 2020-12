Che ne dite di smetterla per un attimo di pensare a quanto saranno tristi Natale e Capodanno, senza le tavolate di parenti e amici, e concentrarci invece sul fatto che non dobbiamo cucinare per duecento persone? Guardiamo il lato positivo (…): possiamo farci un bel regalo ordinando a domicilio dai migliori ristoranti della città. A Torino, per esempio, c’è già una bella sfilza di posti che si sono organizzati per il delivery delle Feste.

Meno spesa per le mangiate collettive significa meno tempo a spadellare e cucinare e anche più budget da spendere per noi, facendo magari fare il lavoro sporco a qualcun altro.

Se l’idea vi piace, abbiamo raccolto per voi, tra i nostri ristoranti preferiti di Torino, quelli che a Natale, a S.Stefano e a Capodanno proporranno qualcosa di speciale a domicilio.

Razzo + Gaudenzio



Due cucine giovani e super cool di Torino si uniscono per un menu natalizio super sfizioso. La box in delivery per una persona costa 55 euro e comprende: Capasanta con blu del Moncenisio e caffè di zucca; Fegato d’oca di Mortara con vermouth e panettone; Plin di pernice selvatica con tartufo nero, cioccolato e ginepro; Guancia di manzo con zucca, carciofi e olive; Frolla con mandarino e nocciole; Pane e piccola pasticceria. Consegna il 24/12 dalle 10 alle 12 o dalle 16 alle 18.

Info: www.vadoarazzo.it | +39 346 376 1473

Le Vitel étonné

Voglia di cucina piemontese fatta come si deve? La risposta è il vitello (come lo chiamano gli appassionati torinesi). Il menu take away e delivery comprende tutto ciò che vi serve: vitello tonnato e insalata russa, tajarin ai 36 tuorli, plin di cappone, agnolotti gobbi astigiani, guancetta di maialino con purea di sedano rapa, lumache di Cherasco in umido con polenta. Scegliete quello che più vi piace, lo ordinate 24 ore prima (online a info@viteletonne.com o al telefono, 011 8124621) e lo ritirate al locale.

Info: www.leviteletonne.com

Barbagusto

Una delle piole più calorose di Torino, Barbagusto, propone il suo menu di Natale e Santo Stefano, naturalmente d’ispirazione piemontese. C’è la lonza tonnata, l’insalata russa, gli agnolotti al sugo di stracotto brasato, la faraona in fricassea e il pandoro con cioccolata calda agli agrumi. Il tutto a 35 euro a persona. Si prenota telefonicamente allo 011/2760233 oppure scrivendo in direct sulle nostre pagine social Facebook o Instagram del locale.

Info: facebook.com/BARBAGUSTO

Scannabue

Uno dei ristoranti più apprezzati di Torino nella sua fascia si è di recente reinventato anche aggiungendo un’ottima offerta di gastronomia. Dunque è possibile prenotarte con qualche giorno di anticipo anche il menu di Natale (consegna in Torino a 5 euro), per minimo due persone. La proposta (a 55 euro a testa) comprende: Paleta Iberica di puro Bellota, Patè di Fegato in gelatina, Acciughe del Cantabrico in Salsa Verde, Insalata Russa, Brandacujun, Lingua col Bagnetto Rosso, Ravioli in Brodo di Cappone (o in alternativa Chitarra Nera con Calamaretti, gamberi, olive e pomodorini), Filetto in Crosta Wellington con Purea di Patate di Montagne e Verdure al Fondo Bruno (o in alternativa Baccalà in Olio Cottura su Parmantier di Patate) e panettone. Ampia anche la proposta di vini in abbinamento.

Info: www.scannabue.it

Trés Ristorante

Le “feste da puciu” del Trés, aprrezzata trattoria di Langa, arriva anche in delivery a Torino per il 24 dicembre. Si ordina entro il 21 dicembre (per la vigilia) o entro il 27 dicembre (per la notte di San Silvestro o per il pranzo di Capodanno). Il menu di Natale (40 euro a persona) comprende Maialino cotto a bassa temperatura con salsa tonnata, Soufflé di broccoli e nocciola, Orto invernale, Ravioli di lenticchie con briciole di cotechino, Faraona con carciofi e patate, Pane natalizio di cioccolato e frutta secca, Piccola pasticceria. Quello di Capodanno (45 euro) comprende Baccalà mantecato e crema di carote, Vellutata di topinambur, Panna cotta, puntarelle e acciughe, Tajarin con pesce spada, olive taggiasche e limone, Calamaro ripieno, Mousse di castagne, Piccola pasticceria.

Info: tresristorante.it

Give Me Veg

Il delivery vegetale, curatissimo nel packaging e nella composizione, che nasce dalla cucina e creatività di Antonio Chiodi Latini e famiglia prevede un menu delle feste come sempre 100% veg. A 35€ senza vini, 40€ con bevanda analcolica o 50€ con Vino in accompagnamento la proposta comprende: Giardinetto di verdure con emulsione di soiaì, Ravioli di patata viola con fonduta di porri (super, li abbiamo da poco provati!), Cardi e Topinambur con bagna caoda, Tortino cioccolato e lampon, Pane di farina integrale. Altri dolci sono disponibili su ordinazioni in versione da 8/10 porzioni. Se si preferisce cucinare c’è anche una “shopper mista delle feste”, con tutto l’occorrente.

Info: www.givemeveg.com

Fuzion Food

La cucina oriental-pugliese di Domenico Volgare propone per le feste uno speciale menù di sette piatti (5 salati e 2 dolci accompagnati da The Macha) ispirati ai cibi della colazione in Oriente e abbinati anche ad un accompagnamento musicale dedicato, con una playlist accessibile tramite Qr code. Il menu va ordinato 24 ore prima e comprende una zuppa di miso coreana, una crepe croccante in stile vietnamita, un riso profumato cambogiano, un toast croccante con salame di Turgia, un kimchi coreano, un porridge chai e una torta vietnamita al cocco e cioccolato.

Info: http://www.fuzionfood.it

Le Petit Restaurant Japonais

Questo squisito locale giapponese di Rosta consegna anche a Torino il suo menu delle feste, composto da Edamame, Makizushi di gamberi (6 pezzi), La Soba dell’anno nuovo con brodo, Gyoza tradizionali (6 pezzi), Nikumaki onighiri (3 pezzi), Bocconcini di Karaage (4 pezzi), pollo di Miyazak, Dolce della casa. Il costo è di 40€ a persona, con la possibilità di aggiungere extra una bottiglia di sake pp una bistecca di Wagyu Kyoto Miyabi .

Info: www.facebook.com/lepetitrestaurantjaponais

Vale un Perù

Un indirizzo che amiamo a Torino, e che è l’ideale nel caso vogliate passare il cenone di Natale in salsa peruviana. Il menu di Vale un Perù (solo per asporto e solo su prenotazione) comprende, al costo di 29 euro a persona: Causa di verdure e avocado, Tacchino al forno con purée di patate e l’insalata russa by VUP (con mele e barbabietola), Tiramisù di Lúcuma. Se non vi sembra abbastanza, c’è anche la possibilità di aggiungere alcuni piatti dal menù come Ceviche e Lomo saltado.

Info: www.valeunperu.eu

Bicchierdivino

“L’osteria di Langa a Torino” propone un menu di Natale e Santo Stefano da asporto con prodotti del territorio: carpaccio di carne cruda, rotolo di prosciutto alla brace ripieno di insalata russa, risotto carnaroli al passito di Caluso, coscia di tacchino al forno e tiramisù al panettone. Il prezzo è di 40 euro a persona.

Info: www.bicchierdivino.it