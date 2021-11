Natale 2021 è (relativamente) alle porte: siamo in tempo per regalare cioccolato come si deve. Le nostre 14 idee, selezionate dai produttori artigianali e dai marchi italiani per cui merita spendere.

di Caterina Vianello 30 Novembre 2021

Posto che, a Natale, i regali di natura enogastronomica sono sempre bene accetti, c’è una categoria in particolare per la quale l’entusiasmo raggiunge vette notevoli: il cioccolato. Non è solo la Pasqua infatti a scandire il consumo annuale: anche le feste natalizie sono un appuntamento immancabile in calendario. Abbiamo messo in fila una serie di idee regalo per tutte le tasche e i gusti, per scegliere al meglio. L’unico consiglio che ci sentiamo di dare è quello di fare in fretta: il rischio esaurimento scorte è dietro l’angolo.

Paolo Griffa

E’ un Natale scoppiettante quello firmato Paolo Griffa, chef del Petit Royal di Courmayeur (una Stella Michelin). Si chiama infatti Dynamite la sua creazione di cioccolato, che – proseguendo nel filone che a Pasqua aveva visto protagonista Easter Bomb – rende omaggio al mondo dei Looney Toons. Per il Natale 2021 il richiamo è a Willy il Coyote e al suo uso maldestro di dinamite ed esplosivi. In questo caso, il candelotto è un salame di cioccolato fatto con biscotti montati al burro, ganache al cioccolato Sur del lago 72% aromatizzato al Cognac Hennessy e zucchero effervescente. Se nei cartoon le stelline sono finte, qui sappiate che potete rifarvi di anni passati ad invidiare Willy: la miccia è vera, si accende prima dell’assaggio e sprigiona scintille. Per una volta, vale il “try this at home”.

40 euro

Bodrato

Il rosso non è solo il colore del Natale ma anche quello inconfondibile di Bodrato. L’azienda piemontese guidata da Paola e Fabio Bergaglio, per le festività 2021 non rinuncia ad uno dei suoi must, l’iconica cappelliera rossa. Elegantissima e raffinata, racchiude una degustazione di praline e boeri senza nocciolo. Ovviamente, il consiglio è di abbandonare il principio del “less is more”: scegliete la cappelliera grande e sistematela sotto l’albero (sempre che riusciate a resistere fino al 25 dicembre).

470 gr; 36,8 euro

Majani

Dopo anni di alberelli di Natale declinati in versioni più o meno kitsch, tra i quali l’immancabile in formato candela, eccone di fronte al quale è impossibile storcere il naso o simulare finto entusiasmo: finissimo cioccolato al latte con granella di nocciole. Le dimensioni (24cm x 31,5cm x 2,5 cm) consentono pure di esporlo in bella mostra. Lo firma Majani e come se non bastasse nasconde anche una sorpresa, come vuole la tradizione.

250 gr; 19,90 euro €

Amedei



Si chiama Barinas ed è come avere a disposizione l’intera slitta di Babbo Natale solo che qui invece del barbuto vestito di rosso, c’è Amedei. La confezione regalo racchiude l’intera collezione in bauletto: 11 tavolette (blend Criollo, monorigini e frutti), praline assortite, creme spalmabili alla nocciola, un blocco di cioccolato fondente e nocciole. Volete il dettaglio? Eccolo: Crema Cacao e Crema Nocciola; Prendimè Fondente e nocciole; 18 praline fondente, 13 praline al latte, 18 praline di cioccolato bianco; 1 confezione di praline Gold; una tavoletta per tipo tra: Porcelana, “9”, Blanco de Criollo, Chuao, Acero 95, Ecuador, Madagascar, Venezuela, Fondente e mandorle, Toscano Blond, Toscano Red.

2.12 kg, 195 euro

Guido Gobino



Si chiama Cubo 5 ed è la confezione che celebra il Tourinot (la versione ridotta a 5 grammi del classico Giandujotto di Torino) firmato Gobino, nelle sue cinque declinazioni. L’assortimento prevede il Classico, con latte Inalpi della filiera alpina piemontese; il Maximo, con intense note dei cacao aromatici del Sud America; il Maximo +39, con oltre il 39% di Nocciola Tonda Gentile Trilobata delle Langhe; il Numero 10, che unisce una consistenza morbida e il carattere deciso del cioccolato fondente; ed infine l’ultimo nato, il Tourinot Bianco, omaggio alla Sicilia e prodotto con mandorla di Avola e sale integrale di Paceco.

500 gr, 43,50 euro

Slitti



L’azienda di Pistoia ha pensato ad una confezione che già dal nome evoca una selezione dei prodotti di punta in versione super raffinata: si chiama Luxury milk and dark e in una scatola interamente fasciata a mano con carta effetto carbonio racchiude una vera e propria degustazione conviviale, oltre che un viaggio sensoriale nel mondo del cioccolato. Le tavolette contenute sono la Lattenero 45%, la Lattenero 51%, la Grancacao 64%, la Fine Selection 75% Madagascar, la Grancacao 82%, la Grancacao (Massa di Cacao) 100%.

600 gr, 47 euro

Gay Odin

E’ una confezione molto semplice ma elegantissima e fine quella di Gay Odin che alla tradizionale opulenza partenopea questa volta preferisce una scatola bianca, di cartone, con decoro blu. Il carattere napoletano, tuttavia non è smarrito ma si ritrova in una selezione di cioccolatini nudi (senza involucro), realizzati artigianalmente dai maitre chocolatier dell’azienda.

500 gr, 25 euro

Ernst Knam

Per il re del cioccolato c’è l’imbarazzo della scelta: il problema semmai, è riuscire ad acquistare in tempo il regalo perfetto. Per esempio, avevamo pensato all’Albero crispbell, che per il momento è esaurito (in attesa di riassortimento). Come ovviare? Con gli omini Knam, proposti in tre versioni: fondente Perù Pachiza 70%, latte 35% e bianco, e decorati con cioccolato bianco colorato. Se invece siete tra i fortunati che possono fare acquisti direttamente in negozio, quest’anno il prodotto di punta della collezione sono gli Elf, creature magiche e fidati aiutanti di Babbo Natale, dalla folta barba bianca, lungo cappello con campanellina e grande naso rosso.

Omini Knam: 3.50 euro l’uno; Elf: 38 euro l’uno

Domori



Per il Natale 2021 Domori ha creato una collezione che rende omaggio alle costellazioni. Tra tutte, vale la pena provare Polluce, che celebra il cioccolato Criollo in forma solida e liquida. Così ecco napolitan e tavolette, suddivisi in due sacchetti. In uno si trovano i Napolitan Criollo 80% e 100%, nell’altro 8 tavolette della Linea Blend Criollo, con percentuali dal 70% al 100%. Il pezzo forte tuttavia è Domòrum, acquavite al cacao Criollo che deriva dal processo di lavorazione del cacao. Un’immersione totale nell’eccellenza dei cacao.

400 gr, 82.62 euro

Davide Appendino

Il cioccolatiere artigianale torinese omaggia il prodotto simbolo della tradizione della cioccolateria piemontese, il gianduiotto, con una versione maxi. 1 kg di puro cioccolato gianduia che per una volta rischia di oscurare pandori e panettoni artigianali portati in tavola in pompa magna. Qui bisogna fare spazio sulla tovaglia, prepararsi al momento del taglio, annusare l’aria che profuma di nocciole e finalmente addentare il proprio pezzo.

Prezzo: Con tagliere e coltello 70 euro – solo gianduiotto 50 euro

Bonajuto

Tra le proposte natalizie dello storico marchio siciliano, la scelta più azzeccata è la confezione di 12 tavolette che racchiude il meglio della produzione modicana, con una percentuale di cacao che non lascia spazio a dubbi, mezze misure o seduzioni da golosità a forma di pralina. Qui si parte da un minimo di 70% di cacao e in un crescendo si raggiunge il 100%, passando per l’80% e il al 90%. 3 tavolette per tipo e pochi fronzoli: Modica in purezza.

600 gr, 28 euro

Sabadì



Potrebbe sembrare un’autocelebrazione, ma in realtà lo spirito è lo stesso che ha ognuno di noi quando fa un regalo: donare qualcosa che ci rappresenti e che sia al contempo un pensiero unico e di eccellenza. Sabadì propone una selezione dei cioccolati premiati con la Tavoletta d’Oro, il premio che ogni anno viene assegnato ai migliori cioccolati artigianali. Da 10 anni consecutivi infatti, Sabadì è premiato come Miglior Cioccolato di Modica e negli ultimi due anni anche come Miglior Cioccolato Aromatizzato. La scatola regalo è una sorta di “best of” imprescindibile.

54 euro

Caffarel



Caffarel a pensato a tutti coloro che non rinunciano alla tradizione della letterina per Babbo Natale ma che contemporaneamente vogliono mantengono un certo aplomb, senza lasciar trasparire il fascino esercitato dal frizzante clima natalizio. Una sobria tavoletta di cioccolato al latte, con una grafica elegante e la speranza che in fondo in fondo, sotto l’albero arrivi proprio il regalo richiesto.

80 gr, 2,95 euro

Venchi



Regalare libri a Natale è sempre una buona idea, a patto di indovinare i gusti dei destinatari. In questo caso è veramente difficile sbagliare visto che il libro, firmato Venchi, è una scatola di latta con disegni a tema ma soprattutto con una selezione dei Granblend assortiti, sia in versione fondente che in versione al latte.

130 gr, 14 euro