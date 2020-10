Accessori per la cucina che non sapevate di volere

In collaborazione con DottorGadget.

Quante volte abbiamo detto nella vita “mai più senza”, soprattutto in cucina? Immaginate la vostra vita senza un forno a microonde, da quando ne avete uno? Eppure, per molti anni, per nessuno è stata un’esigenza, almeno in Italia.

Oppure, provate a fare a meno della sac a poche, da quando gli show culinari hanno liberato l’aspirante chef che è in voi.

Quel che non sapete è che lì fuori è pieno di accessori, utensili e gadget per la vostra cucina che non sapevate di volere, ma di cui da oggi non vorrete più fare a meno. E noi siamo qui per mostrarveli, uno per uno. Non ringraziateci: siamo qui per rendere la vostra vita (e la vostra cucina) migliore.

Pesce aspira tuorlo

Se c’è stata pure una prova di Masterchef che ha avuto come oggetto il separare i tuorli dagli albumi è perché forse fino a ora abbiamo sottovalutato il problema. Ammettetelo anche voi, non è sempre semplice rompere a metà i gusci e travasare di qua e di là l’albume senza che si mischi con il tuorlo e senza che i pezzetti di guscio cadano nel composto. Eppure, come qualsiasi aspirante pasticcere sa, è un passaggio delicato e fondamentale per la riuscita di una ricetta. Ecco che in aiuto vi arriva un pratico pesciolino in silicone, che con la sua bocca aspiratrice acchiappa in un attimo il giallo dell’uovo. Et voilà, potete montare gli albumi.

Macchinetta per sushi

Abbiamo tutti provato a fare il sushi in casa, una volta. E tutti, o quasi, siamo arrivati alla conclusione che è meglio andarlo a mangiare fuori. I nostri maki, dichiariamolo tutti in coro, avevano generalmente l’aspetto di gabbie da cui il riso e il pesce cercavano disperatamente di evadere. Con questo strumento, invece, potete arrotolare l’alga perfettamente. I vostri ospiti non dovranno per forza sapere che avete usato l’aiutino.

Forbici da cucina multitaglio

Ci sono mansioni in cucina che risultano indigeste a tutti: tagliuzzare le verdure, per esempio, o pulire il piano cottura dopo averci pasticciato i manicaretti di turno. Mansioni per cui ci vorrebbe un aiutante, o magari cinque aiutanti. Con queste forbici con cinque lame siete a posto almeno per quanto riguarda il tagliuzzare. Praticissime per gli aromi.

Strumento da cucina 12 in 1

Ogni aspirante Giovane Marmotta porta con sé un coltellino multiuso. E ogni aspirante chef fuori sede dovrebbe portare con sé questo strumento da tasca, nel caso abbia bisogno in mezzo alla foresta di grattugiare del formaggio o di pelare una patata.

Valigetta da barbecue

Sempre per quanto riguarda l’out of home: non vi è mai venuta una voglia improvvisa di fare una grigliata? Ecco, se portate con voi questa valigetta, che nasconde al suo interno una mini griglia di emergenza, siete a posto, e sarete sempre i re della festa.

Ciotola doppia 2 in 1

Quante volte, durante gli aperitivi in casa, non si sa dove buttare i gusci dei pistacchi, o i noccioli delle olive? Questa ciotola con porta gusci evita finalmente di dover stringere nel pugno in maniera imbarazzata gli scarti dell’aperitivo, senza sapere bene dove buttarli.

Matita per decorazioni

Le scritte sulle torte sono roba da professionisti, e sono ciò che alla fine fa finire tutte le vostre torte di compleanno fatte in casa sulla pagina Facebook di Cucinaremale. Ecco perché vi serve questa matita per scrivere con il topping, credeteci.