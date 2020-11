20 calendari dell’Avvento gastronomici per dimenticare il 2020 (bevendo un sacco)

Ah, il calendario dell’avvento. Memoria di quando eravamo piccoli e il count down verso il giorno di Natale si chiamava ancora conto alla rovescia. Fin dall’alba dei tempi, il calendario dell’avvento è il trucco che permette, per tutto il mese di dicembre, di far svegliare i bambini in tempo per andare a scuola, senza neanche un capriccio e con il sorriso sulle labbra.

Tutte le mamme e i papà, probabilmente, vorrebbero un calendario dell’avvento lungo 365 giorni, ed è strano che nessuno ci abbia pensato. Soprattutto quest’anno, per accompagnare giorno dopo giorno a questo 2020 che peggio di così non si poteva immaginare.

Ma il calendario dell’avvento può essere un buongiorno simpatico anche per gli adulti: basta scegliere quello giusto (e magari alcolico).

Eccovi i 20 calendari dell’avvento gastronomici che vi faranno svegliare col sorriso per quasi tutto il mese di dicembre (almeno fino a Natale). Poi, si spera in un 2021 migliore.

Calendari dell’avvento coffee & tea

Noel Glamour

Una bellissima confezione natalizia (con tutti i colori più classici, dall’oro al rosso) per un Natale super glamour. Nnascoste sotto le 25 caselle del calendario, tè e rooibos di Mariage Frères.

Prezzo: 45 euro

Info: www.mariagefreres.com

Kusmi Tea Bio

Venti bustine di tè miste (Anastasia, Darjeeling N°37, Earl Grey, English Breakfast, Thé du Matin N°24, Lovely Morning, Vert Jasmin, Tè verde alla menta, tè bianco Alain Ducasse, Tropical White, White Anastasia, AquaRosa, AquaSummer, Feel Zen, Happy Mind, Lovely Night, Only Spices, Rooibos mandorla, Rooibos vaniglia, Sweet Break), due miniature da 25 grammi e due accessori: un cucchiaino da tè e una pinza da tè. Il tutto in una confezione colorata ed elegante. Il marchio Kusmi Tea l’abbiamo visto addirittura tra i calendari dell’avvento di Sephora: erano bustine di tè e maschere per il viso, per una sorta di detox globale pre-natalizia. Qui ci accontentiamo di essere belli dentro.

Prezzo: 34,90 euro

Info: www.kusmitea.com

Dammann Freres

Il celeberrimo marchio di tè parigino propone un calendario che nasconde sotto le 25 caselle un assortimento di tè, tisane e infusi e otto novità del 2020: Happy Dreams, Magic Ginger, Maté Cacao Almond, Mint Chaï, Oolong Banane Blueberry, Palm Beach, Spicy Coco, Christmas in Manhattan.

Prezzo: 23 euro

Info: www.dammann.fr

Newby London

Il pluripremiato marchio di tè e infusi londinesi Newby propone un calendario dell’avvento molto british, ispirato alla sede dell’azienda, in St John Street nella capitale del Regno Unito. Ventiquattro miscele della collezione classica di tè Newby vengono custoditi nei cassettini rossi che si aprono dietro le porte della scenografia invernale di questo calendario.

Prezzo: 60 £

Info: www.newbyteas.co.uk

Nespresso

Dal 1° al 23 dicembre (non capiamo bene perché la Vigilia venga esclusa) ci si può svegliare con una diversa capsula di caffè Nespresso, grazie a questo Calendario dell’Avvento che ha la forma di un panettone (d’altronde, le colazioni sotto Natale vanno accompagnate con i dolci tradizionali, no?).

Prezzo: 35 euro

Info: nespresso.com

Calendari dell’avvento di birra

Berebene

La versione italiana (con qualche incursione estera) del più celebre Beery Christmas: il calendario dell’avvento del distributore Il BereBene racchiude un’ottima selezione di birrifici artigianali italiani e qualche evergreen estero per appassionati, per un totale di 24 etichette da scoprire giorno dopo giorno. Birre di Natale comprese, chiaramente.

Prezzo: 74 euro

Info: ilberebene.it

Ofelia

“Una birra al giorno toglie il 2020 di torno”, dice birra Ofelia, sperando di tenerci allegri almeno fino al 25 dicembre. Il prodotto del birrificio artigianale italiano, con Babbo Natale che fa cose e 24 birre miste, è un bellissimo esempio di calendario dell’avvento mono-marca. Marca che, peraltro, è una certezza.

Prezzo: 87 euro

Info: birraofelia.it

Superalcolici

Flaviar Advent Calendar



“Jules Verne ha impiegato 80 giorni per viaggiare per il mondo, ma noi siamo più intelligenti e lo faremo in 24 giorni”: cos’ si presenta questo calendario dell’avvento che propone una gamma di whisky internazionali, per un interessante conto alla rovescia verso il Natale. La confezione contiene anche un bicchiere e un block notes per prendere appunti durante la degustazione.

Prezzo: 200 euro

Info: flaviar.com

Gin Calendar

LoneWolf è la distilleria del celebre birrificio BrewDog, che (guarda guarda) è già in sold out con il calendario dell’avvento dedicato alle birre: dodici (e non ventiquattro, il nostro fegato ringrazia) gin in bottigliette da 50 ml compongono questo calendario natalizio. C’è quello classico, quello al limone siciliano, quello d’ispirazione messicana, quello alla pesca, quello invecchiato nel legno di ciliegio e molto altro.

Prezzo: 39,95 £

Info: brewdog.com

Old & Rare Advent Calendar

Un calendario dell’avvento non per tutti: non per niente è composto da bottigliette di alcolici e distillati rari. Whisky invecchiati provenienti da tutto il mondo, liquori preziosi, distillati pluripremiati: sono 24 in tutto i “goccetti” da centinaia di sterline che potreste godervi da qui a Natale. Se vi preoccupa il prezzo, sappiate che sul sito troverete anche calendari alcolici più low budget.

Prezzo: 1064 euro

Info: thespiritco.com

Calendari dell’avvento stellati

Hide Advent Calendar

Questo ristorante stellato di Londra ha lanciato quest’anno un calendario dell’avvento esperienziale, con 25 regali a tema gourmet e la possibilità di vincere un premio finale. l team HIDE at HOME consegnerà personalmente un regalo a casa del destinatario ogni singolo giorno dal 1 ° dicembre al 24 dicembre. Si va da un tartufo bianco a una teiera di vetro o una cena a base di anatra arrosto. C’è anche la possibilità di aggiungere componenti aggiuntivi per migliorare l’esperienza, tra cui un’esperienza nelle cucine del ristoranteo un tour in cantina. Un fortunato destinatario vincerà anche un “HIDE Golden ticket”, che darà diritto ad avere anche tutti i componenti aggiuntivi aggiuntivi dell’esperienza.

Prezzo: 2000 sterline

Info: hide.co.uk/whatson/199

Calendario de Adviento Casa Cacao

Dal boutique hotel con annesso laboratorio e negozio di cioccolato messo in piedi dalla famiglia Roca arriva questo calendario dell’avvento, che porta alla scoperta delle diverse origini del cioccolato.

Prezzo: 45 euro

Info: casacacaogirona.com

Calendari dell’avvento di cioccolato

Godiva Chocolate Christmas

24 cioccolatini con altrettanti soggetti natalizi e tanti diversi gusti: latte, fondente, bianco, alle mandorle. È la proposta per l’avvento di Godiva, storico marchio del cioccolato belga. Spedizioni in tutta Europa.

Prezzo: 20,50 £

Info: www.godivachocolates.eu

Calendario dell’avvento Venchi



Venchi propone un classicissimo calendario con cioccolatini assortiti, e devolve il 20% del ricavato dalla vendita di questo prodotto ad AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma.

Prezzo: 15 euro

Info: venchi.com

Calendario dell’Avvento Domori

Domori, marchio di cioccolato che ha fatto conoscere il Criollo ai gourmand, propone un calendario con un assortimento di giandujotti, cremini, napolitains al latte e fondenti.

Prezzo: 18 euro

Info: domori.com

Pierre Marcolini

Ancora con le scatole di cioccolatini? Ma soprattutto, cosa volete che siano 19 euro di spese di spedizione, a fronte di un calendario dell’avvento di puro lusso e praline griffate made in Brussels.

Prezzo: 49 euro

Info: marcolini.com/fr/produit/calendrier-de-lavent

Calendari dell’avvento Junk Food

Calendario dell’Avvento American Uncle

Sono a sorpresa, ma rigorosamente Made in USA, gli snack dolci e salati che si nascondono dietro alle venticinque caselle di questo calendario.

Prezzo: 59,90 euro

Info: www.americanuncle.it

Calendario dell’Avvento American Crunch



Ventiquattro diversi snack natalizi in stile americano: sia dolci (Kit Kat, Gingerbread e Swetarts Merry Mix, Twinkies e Pop Tarts) che salati (Cracker Jack e Cheetos). Un assaggio di Stati Uniti da provare ogni mattina, per tornare più felicemente al panettone il giorno di Natale.

Prezzo: 39,99 euro

Info: www.americancrunch.it

Merry Pringles Days Advent Calendar



Solo dodici caselle, anziché 25. E meno male, perché dietro a ognuna c’è un pacchetto di patatine Pirngles, in quattro diversi gusti: sour cream & onion, texas bbq sauce, salt & vinegar, original.

Prezzo: 22,99 euro

Info: www.amazon.it/Merry-Pringles-Days-Advent-Calendar

Gourmet Popcorn Advent Calendar



Un calendario che si apre come un gigantesco libro di fiabe natalizie e nasconde ventiquattro diversi assaggi di popcorn, salati e dolci, ognuno confezionato in un sacchetto da 7 grammi.

Prezzo: 25 £

Info: www.joeandsephs.co.uk