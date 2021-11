di Valentina Dirindin 17 Novembre 2021

Il conto alla rovescia verso il Natale 2021 ha un sapore meno ansioso se dietro alle caselle del Calendario dell’Avvento, ogni Santa mattina, troviamo qualcosa di buono da mangiare o da bere. Per questo abbiamo pensato di aiutarvi al countdown verso l’arrivo di Babbo Natale, e della famiglia riunita intorno a un tavolo a far domande imbarazzanti, suggerendovi i migliori Calendari dell’Avvento gastronomici. Come ogni anno la fanno da padrona le birre, i tè e i cioccolatini, ma alla fine siamo riusciti a scovare anche molto altro.

Ofelia

Un calendario dell’Avvento con 24 birre artigianali Ofelia, una per ogni giorno fino a Natale. Un mix di produzioni di diversi stili in una box disegnata dall’illustratore Ale Giorgini.

89 euro | https://birraofelia.it/le-nostre-birre/calendario-avvento-2021/

Birrificio Lambrate

Un grande classico natalizio per gli amanti della birra, il calendario dell’avvento del birrificio milanese Lambrate contiene un mix di bottiglie e lattine assortite, per arrivare preparati al Natale.

85 euro | https://shop.birrificiolambrate.com/shop/box-di-natale/box-di-natale-avvento/

Bere Bene

Per chi vuole togliersi dall’imbarazzo dela scelta Bere Bene propone un calendario dell’Avvento con 24 birre di 24 diversi birrifici italiani e internazionali, molte delle quali a tema natalizio.

73,90 euro | https://ilberebene.it/home/3957-berebene-calendario-dell-avvento-24-bt.html

Paideia

La Fondazione Paideia, che aiuta i bambini con disabilità e le loro famiglie, ha pensato quest’anno a un calendario dell’avvento in edizione limitata in cui ogni casella contiene un cioccolatino Domori.

25 euro | fondazionepaideia.it

Brewdog

Non ha bisogno di presentazioni il calendario dell’avvento di BrewDog, che finisce ogni anno nel tempo che basta a dire “primo dicembre”. Quest’anno anche in versione birra analcolica.

89,99 dollari | https://www.brewdog.com/usa/craft-beer-advent-calendar-2021

My Cooking Box

Davanti al camino, sorseggiando tè e biscotti: l’attesa del Natale più romantica è quella di My Cooking Boc, che in collaborazione con il marchio di tè e tisane biologiche e sostenibili Pukka propone un calendario dell’avvento con tisane speciali abbinate a biscotti artigianali di cinque gusti diversi.

69,90 euro | https://mycookingbox.it/products/calendario-dellavvento-pukka

Kutsmi

Un elegante calendario dalla grafica anni Venti che contiene una selezione di tè e infusi biologici.

Venti diverse bustine di tè, due miniature da 20 grammi e due accessori, un cucchiaio da tè e una pinzada tè.

34,90 euro | https://www.kusmitea.com

Dammann Frères

È bellissimo e super natalizio il calendario dell’avvento di Dammann Frères, con una grafica che riproduce un cielo stellato. Un assortimento di 25 tè, tisane e preparati aromatizzati per infusi per un calendario realizzato in materiale 100% riciclabile.

25 euro | https://www.dammann.fr/en/advent-calendar-2021.html#

Birra Theresianer

La triestina Theresianer, parte del gruppo Hausbrandt, propone un calendario con tutte le birre del marchio in formato 0.33 litri, l’esclusiva Winter Beer 2021 e tanti gadget per appassionati.

75,60 euro | https://www.hausbrandt.it/shop

Cupper

Un calendario con una gamma di tè e infusi biologici e 100% naturali. Le 24 bustine contengono 12 gusti.

5 euro | https://www.cupper-teas.it/prodotti/calendario-dellavvento/

Amedei

25 creazioni di cioccolato Amedei, cioccolateria di Pontedera, si nascondono dietro alle caselle di questo sofisticato calendario dell’avvento.

45 euro | https://amedei.it/it/natale

Eataly

Un calendario pieno di prodotti vari, dalla crema al pistacchio di Antica Bronte Dolceria al riso Carnaroli Acquerello invecchiato un anno, dai Vesuvi Afeltra 100% Italia, al Barolo docg Serralunga di Fontanafredda. Una specie di dispensa a sorpresa, realizzata per il Natale 2021 da Eataly, che donerà parte del ricavato della vendita al World Food Programme.

299 euro | https://www.eataly.net/it_it/calendario-avvento-eataly

Haysmith’s gin

Il calendario dell’avvento del gin bestseller di Aldi contiene 24 bottiglie da 5 cl per creare cocktail di diversi gusti, dal rabarbaro all’arancio.

69,99 sterline | https://www.aldi.co.uk/haysmith%27s-gin-advent-calendar/p/716121560362200

Nespresso

24 capsule di caffè in una confezione di design disegnata da Johanna Ortiz.

40 euro | https://www.nespresso.com/it/it/order/accessories/original/calendario-avvento-original-limited-edition

Enrico Rizzi

Enrico Rizzi, pasticciere milanese specializzato in praline e macarons, propone un calendario dell’avvento con 24 scatoline piene di dolcetti, tra cui sei creazioni inedite create apposta per l’occasione.

50 euro | https://enricorizzi.com/products/calendario-dellavvento?_pos=1&_sid=eeaa03a0f&_ss=r

Bodrato

Un calendario pieno di cioccolatini, realizzato da Bodrato, ottima cioccolateria di Novi Ligure, in provincia di Alessandria.

19 euro | https://shop.bodratocioccolato.it/product-details.aspx?cod=AV-01

Gourmet Popcorn

Un calendario che si apre come un libro di fiabe di Natale e continene sacchetti di pop corn multigusto da mangiare mentre si guarda “Una poltrona per due”.

30 sterline | https://www.joeandsephs.co.uk/gifts/gourmet-popcorn-advent-calendar