Calendari dell’Avvento gastronomici 2022: come vi suggeriamo di aspettare il Natale

Inutile fare i gastrofighetti con i calendari dell'Avvento, che davvero non riusciamo a prendere troppo sul serio. Ecco la nostra selezione per Natale 2022, pop, golosa e pure un po' tamarra.

di Valentina Dirindin 10 Novembre 2022

Ci siamo, è inutile che facciate finta di nulla riducendovi poi all’ultimo con tutto quanto da fare: Natale è dietro l’angolo, e dal primo di dicembre è bene che ci sia un Calendario dell’Avvento a ricordarvelo. Purché sia uno giusto, uno di quelli che ti fa svegliare con il sorriso all’idea di aprire una nuova casellina giorno dopo giorno: un calendario dell’avvento gastronomico, insomma. Come ogni anno, siamo qui a segnalarvi quali comprare in questo 2022. E muovetevi, che tra poco è Natale.

Brewdog

Un must have, il calendario dell’avvento di Brewdog, che contiene ventiquattro birre di cui quattro in esclusiva (se volete sapere quali sono, potete rovinarvi la sorpresa qui). Costa 59.95 sterline e dovreste muovervi a ordinarlo qui, se vi interessa.

The Caviar Company

Nell’attesa di un Natale smargiasso si può aprire una scatoletta di caviale al giorno: i giorni sono solo dodici (e vorremmo vedere), e contengono i prodotti di The Caviar Company, alla non economicissima cifra di 670 dollari totali.

Nio

Quale miglior modo di attendere il Natale che bere un drink al giorno? A farli stare tutti in un calendario dell’avvento ci pensa Nio, con i suoi cocktail “ready to drink”: 24 diversi, due per tipo, accompagnati da garnish essiccati. Ovviamente li volete, e li potete trovare qui al prezzo di 115 euro.

Amedei

Un’edizione limitata (1200 pezzi) per il calendario Amedei (si ordina qui), produttore di cioccolato toscano. La scatola è bellissima, e anche se sono 25 i giorni che separano l’inizio di dicembre dal Natale, i regalini da assaggiare sono cinquanta. Il costo? 65 euro.

Guido Gobino

Per la prima volta anche Gobino esce con un calendario dell’avvento, che contiene tutti i suoi cioccolatini classici: i Tourinot, ovviamente, ma anche i grandi Fondenti, le mezze sfere aromatizzate, i drageés e le cialdine ripiene di frutta e granella. Il calendario, in edizione limitata, è disponibile dal 15 novembre 2022 in tutte le Botteghe Guido Gobino e sul sito del cioccolatiere, al prezzo di 55 euro.

My Cooking Box

Nelle finestrelle della confezione a forma di palazzo firmata da My Cooking Box (che si occupa di meal kit) si trovano tanti prodotti rappresentativi della gastronomia italiana: taralli ai porcini, composta di lamponi, marmellata di clementine, salsa con acciughe e tartufo, foglie di cappero, pistilli di zafferano, petali di fiordaliso, cioccolato di Modica e tanto altro ancora. Si acquista sul sito al prezzo di 79,90 euro.

Paluani

Tutti quanti conosciamo più di un bambino cresciuto che va pazzo per Harry Potter. Bene, il calendario giusto per tutti l’oro l’ha ideato Paluani, siglando una partnership con Warner Bros “Harry Potter Christmas in the Wizarding World” grazie a cui firmerà il Pandoro delle Casate di Hogwarts e questo Calendario dell’Avvento, che contiene in ogni casella un cioccolatino al latte con la forma dei protagonisti, degli altri personaggi e degli oggetti magici più significativi della saga. Prezzo consigliato: 9,90 euro.

Nespresso

Si può provare un caffè diverso ogni giorno con il Calendario dell’Avvento firmato Nespresso, che si acquista sul sito a 47 euro e che alla fine diventa una scatola riutilizzabile per le cialde.

Paideia

Fondazione Paideia – che lavora con i bambini con disabilità e le loro famiglie – torna per il secondo anno con un calendario dell’avvento solidale, che nasconde dietro le caselle una serie di cioccolatini Domori. Il Calendario dell’Avvento Paideia è disponibile (con una donazione di 25 euro) al Centro Paideia di Torino in Via Moncalvo 1, dietro la Gran Madre, dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 18. Sarà inoltre possibile trovarlo presso il Centro Commerciale Shopville Le Gru, al primo piano, all’interno del villaggio natalizio, nelle giornate del 26 e 27 novembre, dalle ore 10 alle 18. Infine, è possibile riceverlo in tutta Italia direttamente a casa propria o della persona a cui lo si vuole donare, scrivendo a sostenitori@fondazionepaideia.it o chiamando il numero 011 0462400.

Venchi



Sono molto carine le scatoline del calendario dell’avvento Venchi, che contengono 31 (probabilmente si va avanti a mangiare fino a Capodanno) cioccolatini. Il costo è di 39 euro e si può comprare qui.

Pompadour

Le finestrelle del Calendario dell’Avvento di Pompadour contengono naturalmente 24 infusi diversi a base di frutta, erbe e spezie. Per ogni Calendario acquistato (al prezzo suggerito di 14 euro) 1 euro verrà devoluto a sostegno dell’Organizzazione SOS Villaggi dei Bambini.

Beery Christmas 2022



Ventiquattro diverse birre provenienti da tutto il mondo, per la decima edizione di questo calendario dell’avvento che costa 74,90 euro e che si può comprare online.

Lindt

Sono tre diversi i calendari dell’avvento firmati Lindt per il 2022: c’è quello con gli iconici orsetti, quello lindor e questo, il più sontuoso, che contiene praline di cioccolato al Latte, Fondente, Bianco, Caramello, Nocciole e figure di cioccolato.

Kusmi Tea

Il “Grand Hotel Kusmi Tea” costa 38,90 euro (si ordina qui) e contiene bustine di tè e infusi, oltre a due scatoline di tè sfuso in miniatura con accessori essenziali per l’ora del tè.

Mulino Bianco

Sì, pop è pop, ma alla fine è anche super romantico il calendario dell’avvento riutilizzabile di Pan di Stelle e Trudi, con le taschine in cui si può infilare quello che si vuole. L’azienda suggerisce un biscotto, comunque. Costa 25 euro e si può ordinare qui.