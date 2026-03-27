Chi produce le colombe dei marchi del supermercato nel 2026

Si chiamano private label e qualche volta ci fanno risparmiare, se non siamo affezionati ai packaging dei grandi marchi. Quali produttori ci sono dietro le colombe "firmate" da supermercati e discount.

Per quanto gli operatori del settore si siano sforzati negli anni per ricreare a Pasqua lo stesso hype che i panettoni ormai generano, con buona pace di detrattori, a ogni Natale, la Colomba non riesce a conquistare certe vette di celebrità, e uno sguardo agli scaffali della GDO è sempre la migliore indagine di mercato per capire, di anno in anno, l’andamento del comparto glassato.

Forse però, non tutto il male viene per nuocere. La più tiepida risposta dei consumatori verso il volatile pasquale ci mette di fronte ad una gamma di prodotti ben più morigerata rispetto alla controparte natalizia: niente aromatizzazioni al gin tonic, glasse al caramello, colombe tiramisu e quant’altro, giusto l’ormai onnipresente pistacchio che, se non viene distorto nel terrificante Dubai chocolate, ben venga. Se a compiere queste scelte di marketing sono i responsabili delle catene della grande distribuzione, a realizzare fisicamente i dolci sono aziende conto terzi, e abbiamo fatto un giro tra i supermercati per vedere quest’anno a chi si sono rivolti i buyer per mettere sulle tavole di milioni di italiani l’immancabile colomba.

A fare la parte del leone è sicuramente Maina, che troverete nominata molto spesso, ma non bisogna sottovalutare aziende come Deco e Vecchio Forno: specializzate nel servire discount (o per linee primo prezzo, come nel caso di Coop), la loro impronta sul mercato è decisamente forte.

Le colombe Conad

Conad si presenta con due linee di colombe a marchio proprio, prodotte da due diversi terzisti. Per il marchio ammiraglio dell’insegna, Sapori e Dintorni, Vergani produce la colomba classica, unica referenza della linea, a 14,90 euro per il formato da un chilo, con tanto di confezione infiocchettata a confermare il posizionamento del prodotto. Per la loro seconda linea, Sapori e Idee, si va meno per il sottile, con due prodotti decisamente più caciaroni: gocce di cioccolato e crema di pistacchio, e triplo cioccolato, bianco fondente e al latte, entrambi a 14,90 rispettivamente per 850 grammi e 750 grammi.

Esselunga (Elisenda)

Anche Esselunga si presenta con due private label: Elisenda, line decisamente premium che propone un’ampia gamma di prodotti sviluppati in collaborazione con Da Vittorio “sulla base degli insegnamenti che solo un ristorante stellato può offrire”, e Le Grazie, con una proposta più tradizionale e attenta al rapporto qualità/prezzo.

La Grande Esse, in collaborazione con i Cerea offre quattro prodotti: classica, cioccolato, pesca e amaretto, tutte a 31,90 euro in pezzatura da chilo, e una “colombina” da 115 grammi a 3 euro e 99, cifre che piazzano Elisenda al limite della fascia di prezzo dell’artigianalità più riconosciuta. In questo caso la produzione non è conto terzi, ma se ne occupa direttamente Esselunga SpA nel sito produttivo di Parma. Discorso -e prezzo- diverso per Le Grazie, linea prodotta da Maina che vede una colomba classica da chilo e una senza canditi a 9,49 euro, e una referenza con gocce di cioccolato a 10,98 euro. Anche qui c’è una referenza “mini” da 100 grammi, anzi due: classica e al cioccolato a 1,89 e 1,99 euro.

Le colombe a marchio Coop

Passando a Coop, la gamma è molto ampia, con ben tre diverse private label di cui tenere conto: si tratta del brand premium Fior Fiore e del marchio Coop (entrambi prodotti da Maina), e della linea primo prezzo Gli Spesotti. Occhio ai pesi delle confezioni, diverse per ogni referenza: Fior Fiore propone una colomba classica da chilo a 12,67 euro, una cioccolato e ciliegie da 900 grammi a 11,71 euro e una cioccolato e pistacchio a 13,18 euro in confezione da 800 grammi. Oltre a questi, una curiosa versione tropicale senza canditi ma con frutta disidratata zuccherata (ananas, papaya, guava e jackfruit) a 10,54 euro per un chilo.

Il marchio Coop punta all’inclusività: oltre alla colomba classica da chilo a 6,90 euro, c’è la versione senza glutine (9,50€ per 550 grammi), la senza lattosio (8,50€ per 750 grammi), la senza canditi (6,90 al chilo), e pure una vegana che, vista l’ovvia mancanza di ingredienti obbligati dal disciplinare come uova e burro, si presenta sullo scaffale come “Dolce di Pasqua vegano”, a 12,50 euro per 750 grammi. Anche qui non poteva mancare la mini-colomba da 100 grammi, a 1,49 euro. A produrre la colomba più economica per la linea Gli Spesotti è invece Deco Industrie di Ravenna, con una proposta decisamente più spartana: solo la classica, in formato 500 grammi, a 5,90 euro.

Carrefour (e non solo)

Carrefour propone le sue due colombe col suo marchio Terre d’Italia: la classica con glassa alla nocciola a 12,99 euro per il formato da un chilo e una più mediterranea limone e mandorle a 11,32 euro per 750 grammi. A produrle è Maina, già terzista per Esselunga e Coop, ma non solo: l’azienda di Fossano produce anche per Bennet, che ha sui suoi scaffali la colomba “Classica Selezione Gourmet” da un chilo a 9,90 euro.

Eurospin

Visti i tempi, che non accennano a passare, un’occhiata agli scaffali dei discount è doverosa. Partiamo da Eurospin, catena in cima alle preferenze degli italiani.

“La Spesa Intelligente” propone la sua linea Duca Moscati a prezzi decisamente aggressivi, appoggiandosi a due terzisti: la colomba classica in sacchetto da 700 grammi esce a 3,79 euro, e la versione da 900 grammi senza canditi sono prodotte da Deco, lo stesso produttore degli Spesotti della Coop, mentre le versioni alle creme, cioccolato e chantilly, entrambi a 5,49 euro per 750 grammi, sono prodotte da Vecchio Forno, azienda veneta specializzata, con più di 80 private label all’attivo, e titolare anche del marchio Battistero.

Lidl

Chiudiamo con Lidl e col suo marchio Favorina, anch’esso fornito da Vecchio Forno, con una scelta di ben sette referenze. La colomba classica è disponibile nel formato principale da un chilo al prezzo di 4,99 euro, stessa cifra prevista per la variante senza canditi, disponibile anche una confezione da 700 grammi a 3,79 euro. Le colombe farcite sono disponibili al cioccolato o con crema chantilly, entrambe vendute nel formato da 750 grammi a 4,99 euro, e anche qui non mancano le opzioni “mini” da 100 grammi, sia nella versione classica glassata sia in quella con gocce di cioccolato, entrambi a 0,99 euro al pezzo.