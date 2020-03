Cibo online: i migliori e-commerce gastronomici

I migliori e-commerce gastronomici secondo noi, siti per acquistare cibo online di alta qualità meritevoli per la selezione dei prodotti, pratici, che effettuano consegne in tutta Italia, dai negozi nativi digitali a quelli fisici che si sono adattati alla spesa digitale.

In questi giorni, per forza di cose, potreste essere costretti ad approvvigionarvi di cose buone attraverso canali diversi dall’esperienza, che tutti amiamo, dell’acquisto in bottega o al mercato.

Così, mentre anche la grande distribuzione organizzata fa fatica a snellire la massa di ordini online dalla quale è stata inondata, potrebbe valere la pena di provare ad acquistare da store online specializzati in alta gastronomia.

Abbiamo raccolto per voi, in un elenco, gli e-commerce gastronomici specializzati nella vendita online di cibi d’alta qualità ai quali potrete ricorrere per la vostra spesa.

Lorenzo Vinci

Un sito ben fatto, godibile e navigabile, con un catalogo di prodotti gastronomici di ricerca mai scontati e un blog/magazine ricco di approfondimenti. La selezione dei produttori è condotta con passione e schiva, intenzionalmente, i “soliti” nomi.

E-commerce: www.lorenzovinci.it

Foodscovery

Chiaro, accattivante, sexy. Un modello di business interessante, con la piattaforma “bipartita” che funge da un lato da ecommerce indirizzato al cliente finale, dall’altro da interfaccia per le vendite all’ingrosso B2B; e che lavora senza magazzino, fungendo cioè per tutti gli item in vendita da “punto di contatto” tra l’acquirente e il produttore. Questo spedirà direttamente la merce acquistata, scavalcando qualsiasi struttura intermedia e tutti gli annessi in termini di sprechi e markup.

Tra jamon iberici de bellota, presidi Slow Food, alta pasticceria e carni e pesci freschi, è sicuramente tra i siti di gastronomia online che contano di una scelta delle più ampie. La selezione è improntata al lusso del mangiare bene, con alle spalle un concetto semplice: offrire ai clienti il meglio del meglio.

E-commerce: www.foodscovery.it

Eataly Online

Nella nostra lista dedicata ai migliori siti per acquistare cibo online non poteva mancare l’attività di vendita online del più conosciuto vendor internazionale di alta gastronomia.

Eataly è attiva sul web con due siti: uno, ecommerce vero e proprio, che vende su scala europea prodotti secchi e di lunga deperibilità (pasta, olio, sughi, vini etc.), uno – Eataly Today – che funge da servizio di “spesa a casa” ed è attivo nelle città in cui sono presenti gli store del marchio; e tratta anche i prodotti freschi (salumeria, pescheria, panetteria, ortofrutta…).

E-commerce: http://www.eataly.net

E-commerce Eataly Today: https://today.eataly.net

Palatifini

“Rossi” è il cognome più diffuso d’Italia. Se a questo aggiungiamo una specificazione cronologica, e nella fattispecie “dal 1947”, assume però una connotazione ben precisa: sì, sono i Rossi di Genova, quelli del pesto (e che pesto!) i titolari di questa gastronomia virtuale.

Oltre ai prodotti della casa, offre un focus interessante sulle tipicità liguri e una sfilza di produzioni di lusso da veri gourmand; vendute sotto il marchio dei rispettivi produttori o come white label “Selezione Rossi”

E-commerce: https://www.palatifini.it

Alessandrelli Shop

Da premiare per l’eleganza dell’interfaccia ed il piacere di navigazione, il sito di questa gastronomia storica di Viterbo aperta sin dal 1938. Associa una selezione ottima di prodotti di dispensa a una varietà di freschi da banco davvero poco comune per la vendita online, entro la quale fanno capolino le specialità di salumeria dell’Alto Lazio, di produzione propria.

E-commerce: https://alessandrellishop.it

Drogheria Pedrelli

Attiva a Parma dal 1954, la drogheria fondata da Gianfranco Pedrelli tiene alta la bandiera dell’orgoglio emiliano in termini di gastronomia online: è infatti specializzata in Parmigiano Reggiano, aceto balsamico tradizionale di Modena, prosciutto di Parma e magnifico culatello di Zibello (sono in vendita quelli dell’Antica Corte Pallavicina di Massimo Spigaroli), cui accosta una selezione estensiva di prodotti di dispensa e alcolici (vini, birre, distillati).

E-commerce: www.pedrelli.com

Webdivino

Questa grande enoteca online, attraverso un sito dal design fresco e accattivante, accosta all’attività principale centrata sullo smercio di vini e distillati (inclusa un’interessante e curata sezione mixology) una buona selezione di prodotti “secchi” e a lunga conservazione: dalla pasta, alle conserve, agli snack.

E-commerce: www.webdivino.it

Sapori dei sassi

Un’istituzione del commercio gastronomico italiano sul web, la creatura di Angela Bottarini e Giuseppe Carlucci è nata nel 2008 con un obiettivo preciso: promuovere prodotti straordinari della tradizione del Sud Italia e renderli disponibili ovunque.

Nonostante la selezione non sia ampissima e non si estenda quasi per nulla al di fuori delle regioni del Mezzogiorno, qui troverete delle eccellenze difficili da reperire in qualsiasi altro shop, che fanno dell’azienda materana un punto di riferimento assoluto: dal capocollo di Martina Franca del Salumificio Santoro ai pomodori di Masseria Dauna, dai caciocavalli podolici lucani alle straordinarie conserve vesuviane di San Nicola dei Miri.

E-commerce: www.saporideisassi.it

Shopiemonte

Il meglio della produzione alimentare di una delle regioni gastronomicamente più ricche d’Italia in un solo sito (sconfinato, e d’ispirazione vagamente minimal/hipster). Su Shopiemonte è disponibile a portata di click tutto lo scibile – e l’acquistabile – del Piemonte gourmet “che conta”, dai salumi dell’Agrisalumeria Luiset ai formaggi di Fiandino e Occelli, dal cioccolato di Gobino alle conserve stellate marcate Crippa e Palluda. Naturalmente presente un’ampia selezione di vini del territorio. Disponibile una sezione B2B.

E-commerce: www.shopiemonte.co

Peck

Dimenticate loghi di produttori, certificazioni d’origine, nomi di aziende: quando si entra da Peck, tanto nella bottega in centro a Milano aperta nel 1883 che nel negozio online, la prova di qualità è solo “Peck”. Non troverete altro logo che quello della storica gastronomia, infatti, sulle confezioni che vi vengono vendute: Peck marchia tutti i propri prodotti, creando di fatto una linea white label di eccellenza. Sul sito non sono disponibili moltissimi item da acquistare, per la verità, ma vale la pena farci un giro se non altro per godere del trionfo di ori e neri sulle carte della sezione Pasticceria e sui barattoli dei caffè, e sospirare pensando all’allure di un mondo che forse non esiste più.

E-commerce: www.peck.it