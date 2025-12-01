Come cambiano i prezzi dei panettoni al supermercato: 2025 vs 2024

Abbiamo confrontato i prezzi dei panettoni industriali tra il 2024 e 2025, mettendo a confronto gli stessi scaffali dello stesso supermercato negli stessi giorni dell'anno. La notizia è positiva, ma presta la fianco a molte domande.

I prezzi dei supermercati non seguono logiche comprensibili all’intelletto dei normodotati: subiscono fluttuazioni, sia verso il basso che verso l’alto, che sembrano quasi casuali. E questo vale ancora di più per i prodotti stagionali, come panettoni e pandori.

Appaiono nelle corsie speciali dei supermercati il giorno stesso in cui si chiude Halloween, il primo di novembre, anche se c’è chi giura di averne visti anche da metà ottobre. Così in anticipo sulla stagione dovrebbero essere a prezzo pieno, e invece a volte li si trovano già in offerta, magari per fare un test sui consumatori. Quando si entra nel vivo del Natale i prezzi salgono, per poi scendere in prossimità delle feste grazie a qualche volantino speciale, il cui costo ricade ovviamente sul produttore e non sul supermercato.

[Disclaimer] Quello delle offerte al supermercato è un capitolo a parte e meriterebbe un approfondimento a sé, ma è sicuramente importante sapere che quando il buyer del supermercato acquista dal produttore stabilisce già quale porzione della partita acquistata andrà in volantino con un prezzo ribassato. Il produttore in quel modo sa già che dell’intero ordine solo una parte dei panettoni gli viene pagata a prezzo di listino, gli altri vengono acquistati già scontati, in modo che il supermercato non perda quasi nulla del suo ricavo, anche quando li mette in offerta.

Infine abbiamo notato un trend che vale la pena segnalare. Quando una casa produttrice lancia un panettone novità, non subito lo si trova al supermercato e, se lo si vuole assaggiare subito, tocca andare sugli store online (eBay, Amazon soprattutto) dove però lo si trova a un prezzo che è quasi il doppio. Ci era per esempio successo questo autunno con il panettone salato di Bruno Barbieri per Motta.

I prezzi del panettone industriale non sono cambiati

Insomma, fatte queste dovute premesse, siamo andati a vedere come è cambiato il prezzo dei panettoni al supermercato dal Natale 2024 al Natale 2025. Per rendere il confronto più preciso possibile siamo stati entrambe le volte a documentare i prezzi al Conad del quartiere Vanchiglia a Torino.

La notizia principale è che i prezzi sono rimasti sostanzialmente gli stessi, anzi a volte sono calati, anche se di poco. Se volete fare affari, il Gran Sofficè Bauli va quasi sempre in offerta a 4,99 euro; mentre il panettone di Balocco l’anno scorso stava a 7,90 e quest’anno l’abbiamo trovato a 5,90 euro. Anche il pandoro classico Bauli è sceso leggermente da 6,90 a 6,50. Rimane invariato il Galup classico con la glassa alle nocciole – molto diffuso a Nord-Ovest, quasi sconosciuto nel resto della Penisola – che viene venduto a 12,9 euro. Leggero aumento per Le Tre Marie ai vari gusti, che erano a 17,85 euro e quest’anno sono a 18,50.

Ci sono poi le fluttuazioni societarie; un nome su tutti Bauli, che dopo l’acquisizione del marchio Motta aveva relegato la sua linea premium alla collaborazione con Barbieri e Motta. Quest’anno lancia una nuova linea: il PanMoro e il Panettone Moro, cioè un pandoro e un panettone al cioccolato, con cacao nell’impasto e gocce di cioccolato fondente. L’operazione ovviamente fa alzare un po’ il prezzo: 6,90 per il pandoro e 8,90 per il panettone.

Per tirare le somme possiamo dire che i prezzi in generale rimangono stabili a differenza dei prodotti artigianali che nel 2025 sono invece aumentati parecchio. I prezzi sono davvero bassi: a parte la vetta de Le Tre Marie e di Galup a vari gusti, che stanno tra i 18 e i 19 euro; i pandori e i panettoni della linea premium (Tre Marie, Galup, Barbieri per Motta) sono sempre tra i 12 e i 14 euro. I panettoni e i pandori classici si situano intorno ai 5 o 6 euro. Per risparmiare e arrivare a 4 euro, ci sono le private label dei supermercati, spesso prodotti negli stessi stabilimenti dei panettoni di marche più note.

Infine una considerazione: il divario tra industriale e artigianale è ormai enorme, in alcuni casi si arriva a un prezzo 10 volte più caro per l’artigianale. E anche se le differenze sono palesi, al palato come alla vista, diventerà lo stesso sempre più difficile giustificare una differenza simile. Per le vendite, poi, potrebbe essere un autogol per entrambi: l’artigianale che ormai diventa un bene di lusso per pochi, e il super economico che viene guardato con diffidenza, perché un prezzo così basso nonostante tutti gli aumenti sulle materie prime, ti fa sorgere qualche domanda.

Se non sono le materie prime, tangibilmente in rialzo, a determinare il costo del prodotto finito e quindi il prezzo al pubblico, cosa lo è?