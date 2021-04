Come cucinare a vapore secondo Electrolux: il ricettario

In collaborazione con Electrolux

Non c’è dubbio che la cucina al vapore sia una delle tecniche del futuro. Ne è convinto Electrolux, che punta moltissimo sulla sua linea di forni combinati a vapore, per i quali ha anche immaginato uno specifico ricettario d’autore. Leggera, applicabile a tantissime preparazioni, perfetta per i lievitati – che sono il pallino dei nuovi anni Venti – la cucina a vapore combinata al calore permette di mantenere inalterate le proprietà nutritive dei cibi, per un’alimentazione più sana e sostenibile.

Vapore + calore: come funzionano i forni Electrolux

Da un lato il calore, che crea la croccantezza in superficie, dall’altro il vapore, che mantiene i cibi morbidi e succosi al cuore: è facile capire perché questo tipo di cottura combinata permetta di ottenere risultati sorprendenti. Soprattutto quando si parla della panificazione, come dicevamo, ma non soltanto: pesce, verdure, torte e molto altro assumono una consistenza completamente nuova dopo un passaggio in un forno combinato.

L’utilizzo di questa tecnica di cottura è semplice e accessibile a tutti: basta selezionare una delle funzioni a vapore del forno ed il gioco è fatto. La tecnologia al vapore non è soltanto innovativa dal punto di vista del mantenimento del gusto e delle giuste consistenze per ogni preparazione; è anche in grado di conferire ai cibi una qualità nutrizionale superiore. Il vapore infatti conserva fino al 50% in più di vitamine e sali minerali rispetto ad altre modalità di cottura.

In più, il forno combinato ha anche un valore pratico e sostenibile: per la prima volta, infatti, usando questo tipo di tecnologia, è possibile riscaldare e ravvivare gli avanzi delle ricette, senza che si secchino o perdano di fragranza. Una soluzione antispreco che permette di rigenerare ogni tipo di pietanza già cotta, permettendo di trattenere l’umidità all’interno degli alimenti in modo da mantenerli della giusta consistenza. Con il programma speciale “Rigenera a vapore”, inoltre, si può riscaldare il cibo precotto direttamente su piatto da portata, con un risultato pari a quello di una pietanza appena sfornata.

Le funzioni vapore dei forni

Ogni ricetta ha bisogno della sua cottura, e con i forni combinati Electrolux sarà facile trovare la tecnica migliore per ogni piatto. C’è la Funzione “SteamBake”, attivabile al semplice tocco di un tasto, che aggiunge vapore durante il ciclo di cottura ventilata, dando alle tue ricette di panificazione e pasticceria una doratura croccante all’esterno e una consistenza soffice e leggera all’interno. C’è la funzione a bassa umidità (25% vapore) che è ideale per cuocere pane, primi piatti in teglia, gratinati, carne, pesce, verdura arrostita, torte dolci e salate, biscotti. O quella a umidità elevata (75% vapore), leggera e saporita, ideale per flan, sformati, dessert al cucchiaio, panini dolci. E infine c’è la funzione 100% vapore, per cotture sane, gustose e veloci, ideale per cuocere: pesce, riso, couscous, frutta, verdura.

Le ricette

Per dimostrare le versatili capacità dei suoi forni combinati, Electrolux ha messo a disposizione di tutti un ricettario d’autore, con tantissime proposte sane e gustose. Pane, muffin, salatini, torte salate e biscotti. Ma anche piatti unici sfiziosi, come il gateau di patate, o primi piatti interessanti come i cannelloni vegetariani o le crespelle con prosciutto e funghi. E poi i secondi, di carne e di pesce: si va dall’arista di maiale con carciofi e patate alle ricette gourmet, elaborate in collaborazione con Jre, come i calamari ripieni di ortica, cedro candito e cremoso di zucca speziata. A collaborare alle ricette per il forno combinato c’è anche uno dei nomi più noti della pasticceria italiana, il re del cioccolato Ernst Knam, che dà il suo contributo con preparazioni creative e golose, come i biscotti al tè verde Matcha o l’iconica Red Velvet, una delle torte più amate e spettacolari della pasticceria americana.

