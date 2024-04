Com’è LEC, il gelato ipocalorico di Charles Leclerc: Prova d’assaggio

Sì: Charles Leclerc, il campione di Formula Uno, ha creato il gelato ipocalorico LEC. Di gelati che promettono un ridotto apporto calorico ne esistono già, ecco perché ci siamo incuriositi al punto da proporre una (come sempre) sincera prova d’assaggio: questo in particolare è presentato anche come proteico, nonché formulato appositamente per garantire agli sportivi e ai salutisti un gelato nutriente.

Non solo. Il progetto è importante e, sebbene il pilota abbia messo il proprio nome e la propria faccia (oltre che l’idea e le intenzioni), nel pratico si è affidato a Grom (precisiamo: ai due fondatori, non al brand). Grom è stato un vero e proprio caso nel mondo del gelato italiano: i due giovani torinesi – Federico Grom e Guido Martinetti – fondarono le prime gelaterie e ben presto arrivarono i primi intoppi, dal Codacons che vietò loro di definire il proprio gelato “artigianale” fino alla vendita nei supermercati, passando dall’acquisizione da parte di Unilever nel 2015 – con ingenti perdite. Quindi, ci sembra divertente associare alla prova d’assaggio anche un confronto tra Grom e LEC.

Com’è il gelato di Leclerc

Al prezzo di lancio di 4,99 € a barattolo (460 ml corrispondenti a circa 270 g di peso in base al gusto), il gelato di LEC(lerc) si declina in Vaniglia (Vanillove), Caramello salato (Salty Carammmel), Pistacchio (Swirly Pistachi-oh!), Caramello e arachidi (Peanut caramel tango), Cioccolato (Chocolate Crunch). Abbiamo scelto quest’ultimo, cha una lista ingredienti interessante. Contiene: Gelato al cacao con pezzetti di cioccolato fondente (2%), con zucchero ed edulcoranti. LATTE intero, LATTE scremato reidratato, zucchero, polidestrosio, cacao in polvere (5%), edulcorante (eritritolo), inulina, zucchero caramellato, proteine del siero del LATTE, massa di cacao, LATTE scremato in polvere, PANNA, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitine di SOIA), addensanti (farina di semi di carrube, gomma di guar), edulcorante (glicosidi steviolici da Stevia), burro di cacao, aromi naturali.

Da apprezzare, innanzitutto, che gli edulcoranti presenti in LEC non siano aspartame o simili ma di origine naturale – stevia, eritritolo (che conferiscono entrambi un effetto leggermente e piacevolmente balsamico e fresco). In più, la presenza di polidestrosio e inulina è importante perché arricchisce di fibre questo gelato.

Valori nutrizionali

Un intero vasetto di LEC al cioccolato equivale a 347 kcal (130 kcal per 100 g). Per 100 g, poi, contiene: 4,1 g di grassi, 18 g di carboidrati, 9,8 g di fibre, 5 g di proteine. La percentuale di proteine non è elevatissima rispetto alle alternative classiche sul mercato, ma nell’insieme degli ingredienti è comunque una quantità elevata.

Sapore e consistenza

Il gusto del cioccolato risulta molto intenso (come fosse fondente, è anche molto scuro) ma fresco e leggero – anche per la presenza di stevia ed eritritolo. La consistenza è cremosa ma montata quasi a mousse, affatto grassa, e “a prova di cucchiaino” anche appena estratto dal congelatore. Se lasciato a temperatura ambiente, si scioglie rapidamente. Effettivamente non v’è la sensazione di mangiare un gelato light canonico – i quali, solitamente, hanno poco gusto, poca cremosità e soprattutto un retrogusto di aspartame.

Gelato al cioccolato: LEC vs Grom

Prima ancora di leggere le etichette e di assaggiare il gelato al cioccolato di Grom e LEC, partivo prevenuta: mi aspettavo una base simile e furba, declinata per i due brand tramite pochi dettagli di differenza. Invece, siamo davanti a due gelati profondamente diversi al netto del gusto (cioccolato, con scagliette). Infatti, questo confronto non serve a determinare quale sia il più buono tra i due ma per evidenziare la tangibilità di due progetti. Prezzo e valori nutrizionali di Grom Cioccolato:

7,26 € da Esselunga (LEC ha un prezzo fisso di 4,99 €)

460 ml per 336 g (LEC è 460 ml per 267 g)

580 kcal a confezione (LEC ha 347 kcal a confezione)

(LEC ha 347 kcal a confezione) 5,6 g di proteine per 100 g (LEC ne ha 5,0, ma con l’aggiunta di 9,8 g di fibre per 100 g)

per 100 g (LEC ne ha 5,0, ma con l’aggiunta di 9,8 g di fibre per 100 g) 12 g di grassi per 100 g (LEC indica 4,1 g per la stessa quantità)

per 100 g (LEC indica 4,1 g per la stessa quantità) 24 g di carboidrati per 100 g (LEC contiene 18 g di carboidrati per 100 g di gelato)

Ecco, invece, gli ingredienti: latte fresco pastorizzato di Alta Qualità, PANNA (11%), zucchero di canna, destrosio, pasta di cacao dell’Ecuador (5%), cacao in polvere (5%), tuorlo d’UOVO, zucchero, proteine del LATTE, burro di cacao, addensante (farina di semi di carrube). Può contenere: soia, frutta a guscio. All’assaggio, Grom risulta più pesante e corposo rispetto a LEC: la dolcezza percepita è più o meno la stessa, per una cremosità più resistente dovuta alla più alta percentuale di grassi. Per la stessa ragione, a temperatura ambiente si scioglie molto più lentamente rispetto a LEC. Il sapore di cioccolato è ovviamente spiccato, ma risulta meno intenso se confrontato con il collega.