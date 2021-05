Consumi: per quattro italiani su dieci diminuiscono anche quelli alimentari

Durante la seconda e la terza ondata abbiamo mangiato di più? Forse, quel che è certo è che abbiamo speso di meno. E ancora meno abbiamo voglia di spendere. Anche in un settore che è rifugio e conforto come il cibo. La crisi picchia, e quello che ci aspettiamo è qualche sushi in meno e qualche pizza in più, qualche fettina in meno e qualche maccherone al sugo in più. Quasi quattro italiani su dieci dichiarano di aver diminuito in maniera più o meno pesante gli acquisti in beni essenziali come quelli alimentari. Un italiano su tre prevede che i suoi consumi in cibo e altre cose basilari diminuirà ulteriormente nei prossimi mesi. È quanto si apprende leggendo i “Principali risultati della quarta edizione dell’indagine straordinaria sulle famiglie italiane”, appena pubblicata da Bankitalia.

L’indagine è stata condotta da due ricercatrici della Banca d’Italia, Concetta Rondinelli e Francesca Zanichelli, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, prima del nuovo inasprimento delle misure per limitare la diffusione del virus. Le interviste sono state condotte a distanza e hanno coinvolto oltre 2.800 nuclei familiari, di cui circa 1.800 avevano partecipato anche alla terza edizione dell’indagine. I principali risultati in generale possono essere così riassunti per punti: