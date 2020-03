Cuoreiberico: dove comprare, online, Pata Negra e prodotti unici della Spagna

In collaborazione con Cuoreiberico.

Come si fa a non amare la Spagna? Il clima fantastico, la gente calorosa, le città d’arte dalle influenze arabe. Tutto vero, ma nulla sarebbe lo stesso senza la cucina spagnola. Ricette secolari goduriose come il popolo che le ha create. La paella, il pulpo a la gallega, il gazpacho, le tortilla, la fabada asturiana e le tapas, piccoli piattini di specialità che rendono anche la cucina più classica sfiziosa e divertente.

I prodotti, però, sono davvero unici. Materie prime pregiatissime, di carne e di pesce, animali che crescono pasciuti dai ritmi rilassati della vita spagnola.

Parliamoci chiaro: un Paese che ha un’eccellenza come il Pata Negra, il prosciutto crudo più pregiato del mondo, merita tutto il nostro amore. Un prosciutto che nasce solo dal maiale iberico, razza autoctona diffusa tra Spagna e Portogallo, caratterizzata da un’alta capacità di immagazzinare grasso tra i muscoli, fornendo una carne incredibilmente adatta alle preparazioni gastronomiche. Di più: il Pata Negra (letteralmente: “unghia nera”, per indicare i caratteristici zoccoli scuri dei maiali utilizzati per realizzarlo) 100% Iberico è quello in cui si usano solo animali di pura genetica iberica, e cioè con padre e madre di pura razza iberica, tenuti allo stato brado e alimentati, nella fase dell’ingrasso, esclusivamente con ghiande di quercia e sughero.

Le caratteristiche del Pata Negra ve le avevamo raccontate nel dettaglio un po’ di tempo fa, in una “guida al prosciutto più caro del mondo“.

Senza scendere nei particolari troppo tecnici, basti sapere che quello del Pata Negra è una sorta di pedegree, che garantisce geneticamente il risultato del più pregiato dei prosciutti. Una coscia perfetta, che prima di arrivare al consumatore invecchia dai 36 ai 60 mesi in cantina, acquisendo un sapore impareggiabile.

Ecco perché il Pata Negra è il prosciutto più rinomato al mondo, ed ecco perché non si può che amare la Spagna. Per il Pata Negra, certo, ma anche per lo Jamon Iberico (che a differenza del Pata Negra è prodotto con animali con almeno il 50% del loro patrimonio genetico di pura razza iberica) e anche, soprattutto nelle sue varietà più pregiate, per il chorizo, comfort food per eccellenza del popolo spagnolo, prelibatezza tanto forte quanto gustosa, capace di rendere irrimediabilmente dipendente chiunque abbia un apparato digestivo sufficientemente allenato per goderne.

Anche la carne fresca di maiale iberico si distingue per un sapore gustoso e aromatico: presa, lonza, pluma e filetto caratterizzati dall’alimentazione al pascolo, in libertà. Una carne totalmente naturale, priva di additivi e conservanti. La produzione è limitata e viene eseguita in modo artigianale in tutta la filiera. Ma anche il bovino della Galizia, in particolare la razza di Rubia Gallega, dà origine a tagli di carne di qualità superba.

E se nelle campagne spagnole pascolano questi maiali pregiatissimi, nel Mar del Cantabrico – cosa nota a tutti i gourmet – nuotano le acciughe per eccellenza, rinomate per il loro sapore dolce e intenso. Pescate in primavera e maturate sotto sale mediamente un anno e mezzo, le acciughe del Cantabrico sono il sogno di qualsiasi pezzo di pane spalmato di burro.

Se vi abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca, abbiamo una buona notizia per voi: non dovete prendere un aereo per farvi un crostino con le acciughe o un panino di pata negra. Cuoreiberico.it, azienda nata nel 2012 da un'idea di Alberto Bovo della moglie Emilia, uniti da una profonda passione per la Spagna e della sua cultura, con l'obiettivo di ricercare e selezionare le più autentiche eccellenze e offrirle ad appassionati goumet alla ricerca di uniche e autentiche esperienze di gusto.

Salumi, prosciutti, carni, specialità ittiche, dolci, vini e perfino una curiosa selezione di formaggi d.o.p., dal Manchego al San Simon da Costa alla Torta del Casar. Una vetrina della Spagna migliore: la nostra Spagna preferita, quella delle eccellenze enogastronomiche.

