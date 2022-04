Dove comprare la colomba a Roma: gli indirizzi per Pasqua 2022

Se siete in cerca degli indirizzi perfetti per comprare la colomba a Roma, ve ne offriamo una lista tra città e dintorni, con prezzi, peso e gusti.

di Lavinia Martini 11 Aprile 2022

Se vi trovate a Roma e volete acquistare una colomba per Pasqua 2022, avete un’ampia scelta tra cui selezionare. Il grande lievitato pasquale sta crescendo negli anni e la proposta si sta diversificando sempre di più. Vi abbiamo già raccontato le colombe di Pasqua da comprare online e abbiamo assaggiato per voi la colomba vegana di Antonino Cannavacciuolo. Se non vi piace la colomba, a Roma vi abbiamo anche raccontato dove potete acquistare le uova di cioccolato. Ecco dunque una lista di indirizzi dove potete comprare la colomba a Roma.

Casa Manfredi

Quest’anno il grande lievitato pasquale di Casa Manfredi sarà disponibile in tre versioni, tutte nel formato da 1 kilo al prezzo di 38 euro. C’è la colomba tradizionale con lievito madre, vaniglia del Madagascar, miele d’acacia Agrimontana, arancia candita e mandorla di Noto per la glassatura. Segue la colomba cioccolato al quadrato con impasto al cioccolato fondente e al latte, con pezzi di cioccolato all’interno e nocciola IGP Piemonte per glassatura. Poi colomba arancia e cioccolato con arancia candita Agrimontana, pezzi di cioccolato fondente all’interno e mandorla di Noto per la glassatura. Le tre versioni della colomba sono disponibili anche in vasocottura.

Le Levain

La colomba del pasticciere Giuseppe Solfrizzi viene realizzata secondo la ricetta tradizionale e prevede lievito naturale, arance di Sorrento candite artigianalmente e vaniglia, ricoperta da una croccante glassa di mandorle. Il formato è da 1 kg al prezzo di 36 euro e può essere ordinata anche online.

Grué

Le colombe di Felice Venanzi e Marta Boccanera sono disponibili in tantissime versioni. C’è la versione classica con arancia candita, baccelli di vaniglia e glassa mandorlata; la colomba Primavera, con fragoline di bosco semicandite, limoni canditi e gocce di cioccolato fondente 60%; la Cioccolosa con impasto al cioccolato fondente 62% Ecuador con gocce di cioccolato al latte monorigine Tanzania e cioccolato fondente 60% Costa d’Avorio e infine la colomba Caracioc, con impasto al caramello, gocce di cioccolato e caramello salato. Il formato è quello da 1 kg al costo di 40 euro.

D’Antoni

Da D’Antoni la colomba è presente in quattro versioni differenti. C’è la colomba classica, mandorlata e con canditi di arancio e limone, quella al pistacchio con pistacchio sia nell’impasto che nella glassatura e nel ripieno, quella al cioccolato, con impasto di cacao, cioccolato fondente al 68% e cioccolato al latte, in più gocce di cioccolato. Infine la colomba Pop, con noci Pecan, albicocche del Vesuvio candite e semicandite e una glassa al cioccolato bianco e cocco rapè.

Panificio Marè Prati

Tra i tantissimi prodotti realizzati per la Pasqua, il panettiere Daniele Marè non lascia indietro le colombe che vengono realizzate con un processo lento e arricchite da una pasta aromatica prodotta direttamente dal panificio fatta con arance, limoni, mandarini e lime non trattati. Le proposte sono in due formati quest’anno: la colomba tradizionale e quella al cioccolato, acquistabili nella pezzatura da 1kg al prezzo di 35 euro.

Lievito Pizza Pane

Il pizzaiolo e lievitista Francesco Arnesano ha creato tre versioni diverse di colomba. La versione classica prevede una lunga lievitazione e farina macinata a pietra di Antico Molino Rosso, uova della Azienda Agricola Pulicaro, Burro di Malga, miele biologico di Castelpoto dell’Azienda agricola di Massimiliano Panella, Arancio e Cedro candito di Mauro Morandin, baccelli di Vaniglia di Thaiti, una glassa con farina di mandorla pizzuta di Avola e albumi. Le due versioni alternative sono disponibili nella ricetta ai tre cioccolati con cioccolato della Nuova Guinea al 72%, del Peru’ al 60% e del Madagascar al 85%. Infine c’è una colomba speciale in edizione limitata con more di rovo, menta selvatica e limone candito. Tra i 32 e i 40 euro.

Forno Conti

Per la prima Pasqua del Forno Conti c’è la colomba classica con arancia candita e glassa mandorlata. Le altre due colombe sono con limone candito, crema al limoncello e glassa al cioccolato bianco e limoncello, oppure con albicocca campana candita e vaniglia, usata sia in infusione per l’impasto e in bacca per aumentarne i profumi. Di seguito i prezzi e il peso: colomba classica (30€ da 1kg e 25€ da 750g), limone e limoncello (35€ da 1kg e 28€ la 750g), albicocca e vaniglia (35€ da 1kg e 28€ la 750g).

Forno Monteforte

Nel forno storico di Via del Pellegrino non possono mancare le colombe. Sono realizzate in tre diverse tipologie: c’è quella classica, quella al cioccolato e quella al pistacchio. Il formato invece è sempre quello da 1 kg.

Panificio Bonci

Le colombe di Gabriele Bonci e della sua squadra sono disponibili anche per la spedizione in tutto il mondo. Quest’anno sono presentate in due formati: quella che segue la ricetta classica e quella al cioccolato fondente. Gli ingredienti prevedono lievito madre, mandorle grezze, canditi, arancia e marmellata di arancia. Costano entrambe 39 euro nel formato da 1 kg. La grafica della scatola è firmata dall’artista Lucamaleonte.

Antico Forno Roscioli

Le colombe Roscioli sono disponibili in tre formati (da 500 grammi, 1 kg e 2 kg) e vengono realizzate in tre varianti: classica, pere e cioccolato, albicocche e cioccolato al caramello, ai tre cioccolati, gianduia e noci pecan. I grandi lievitati di Roscioli sono frutto di un continuo perfezionamento che ha sede nel laboratorio di Via Augusto Armellini, dove i grandi lievitati vengono cotti in un forno apposito, e preparati con lievito madre e con un procedimento che al naso fa ricordare i sentori del pane.

Roscioli Caffè

Per il lievitato della caffetteria, si punta invece sulla colomba in vasocottura, realizzata con ricetta classica dal capo pasticciere Rodrigo Bergoni, cotta nel forno direttamente all’interno del vaso. Oppure c’è la colomba classica con le pesche nel formato da 1 kg.

Walter Musco Bompiani

L’insegna del pasticciere Walter Musco realizza per Pasqua 2022 tre tipologie di colombe. C’è quella classica che segue la ricetta tradizionale e le due versioni in edizione limitata con amarene e semi di papavero, o cioccolato e gocce di cioccolato. Tutte e tre nel formato da 1 kg. Gli impasti sono realizzati con lievito madre, burro in tre tipologie. Intero, liquido e burro di cacao. Nella versione al cioccolato troviamo anche cioccolato Equatoriale 55% e Cioccolato Gianduja fondente.

Panificio Nazzareno

Nel Panificio che si affaccia sul piazzale di Ponte Milvio le colombe per la Pasqua sono in tre varianti. C’è la colomba classica con glassa alle mandorle con farina, burro belga, uova, zucchero, lievito madre, arancia candita e farina di mandorle, aromi naturali; poi la colomba al cioccolato con glassa al cioccolato fondente Valrhona cioccolato fondente a scaglie e perle croccanti Valrhona. Infine per quest’anno una colomba speciale con albicocca e glassa alle mandorle.

Nero Vaniglia

La pasticciera Giorgia Grillo realizza tre diverse tipologie di colomba per la Pasqua, tutte con lievito madre e lenta lievitazione. I gusti disponibili sono: colomba classica, colomba albicocca e cioccolato, colomba limone, vaniglia e fava di Tonka.

Con.tro

Dal lavoro del pasticciere Andrea Fiori nascono diverse colombe realizzate con lievito madre, burro Elle & Vire, aromi naturali e 30 ore di lievitazione. La proposta dei gusti comprende: la ricetta classica all’arancio con la superficie mandorlata, la versione al triplo cioccolato distribuito tra impasto, gocce e glassa oppure albicocche e noci pecan glassate al cioccolato bianco. Infine caramello e lampone, una novità di quest’anno.

Rome Cavalieri Waldorf Astoria

La creazione dell’Executive Pastry Chef dell’hotel Rome Cavalieri di Roma Dario Nuti quest’anno è una colomba classica realizzata in casa con arance biologiche siciliane. Il grande lievitato è disponibile sia per gli ospiti che per i clienti esterni al prezzo di 40 euro per la pezzatura da 800 grammi.

Cresci

Dal forno e bistrot a pochi metri da San Pietro, arriva una colomba in versione classica o cioccolato e amaretto, realizzata con farine Molino Paolo Mariani e lievito madre San Francisco, burro francese Corman, uova dell’azienda agricola PeppOvo in provincia di Frosinone, mandorle di Avola, canditi e pasta di arancia fatti in casa. Il prezzo della Colomba è di 32 euro al chilo.

Pasticceria Dolcemascolo

Il pasticciere Matteo Dolcemascolo nel suo laboratorio di Frosinone è tappa imprescindibile per amanti dei grandi lievitati. Così come il panettone, anche la colomba si presenta in diversi gusti: c’è quella tradizionale con lievito madre, burro, farina, tuorlo d’uovo e arance bio ricoperto da una glassa di zucchero di canna bianco e mandorle dolci, quella ai frutti di bosco, cioccolato e pera, cioccolato e lamponi, o solo cioccolato. C’è poi la novità di quest’anno, una colomba al pistacchio accompagnata da crema artigianale al pistacchio realizzata su ricetta del padre del pasticciere Matteo Dolcemascolo. I prezzi sono tra i 34 e i 42 euro.

Divino

Nella pasticceria e cioccolateria di Aprilia la Colomba si ispira al panettone al cioccolato del Natale 2021 ed è realizzata con cioccolato fondente al 68% e lievito madre. In omaggio al mondo del cioccolato si aggiungono pepite di cioccolato monorigine Tanzania, una varietà molto particolare che conserva dei sentori di acidità che ricordano il passion fruit e i frutti rossi, e infine una glassa con nocciole e zucchero. Ogni colomba ha un peso di 1kg e costa 40 euro.