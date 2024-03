Festa del papà 2024: i regali per i genitori foodies

Festa del Papà sì o Festa del Papà no? Nel dubbio, noi abbiamo selezionato qualche idea regalo gastronomica per chi vuole festeggiare il 19 marzo 2024 con buon gusto.

Sì okay, che noia le feste commerciali. Ma poi ci ritroviamo il 19 marzo 2024 con papà che un regalino se l’aspettava e invece si trova solo l’ennesimo lavoretto della scuola che non sa dove mettere (bellissimo e tenerissimo, sia chiaro, ma basta lavoretti, vi preghiamo). Così, se per caso vi passa per l’idea di fare un regalo diverso da un disegno, ecco qui qualche idea a tema food& beverage per la festa del papà.

Spillatore di birra

C’è una ragione, se piace così tanto: lo spillatore di birra casalingo è oggettivamente una figata, e non solo per i papà. Il costo è contenuto (si parte dai 115 euro per il compact, ma noi vi consigliamo di scegliere il classic), e la scelta di birre in fusto è piuttosto ampia (costano generalmente di più delle birre in bottiglia, ma la differenza vale la pena).

Jigger di design



Dal design firmato Giulio Iacchetti, è un anello che racchiude le quattro misure comunemente usate nelle preparazioni dei cocktail: lo fa Alessi, e il prezzo è abbordabile (39 euro).

Uovo con i baffi

Un’idea per ottimizzare i regali: Pasqua e Festa del Papà 2×1. Charlotte Dusart, creativa cioccolatiera di origine belga, ha creato un uovo con i baffi che, in tempi di moda hipster, va bene per entrambe le occasioni (e ve la cavate con 17 euro).

Negroni ready to drink



L’idea è quella di regalare un aperitivo senza sbattimenti al papà che torna a casa dal lavoro (e se l’idea vi fa un po’ anni Cinquanta, pensate mica che i papà e le mamme del Duemila non tornino a casa dal lavoro stanchi e bisognosi di un drink? Questo Negroni Ready-to-drink è targato Sabatini, ha una bella bottiglia di design, e costa 33 euro.

Veronese Rosso IGT “Campofiorin”

Masi è una delle cantine che ha aderito all’idea di Tannico di condividere una foto di famiglia per la Festa del Papà. In più ha anche messo a disposizione del sito di vendita di alcolici una scatola regalo in legno contenente il Veronese Rosso IGT “Campofiorin” 2020 e il “Campofiorin” 2012, e vale la pena di assaggiarli (costo: 69.90 euro).

Schioppettino Myo



Ci piacciono le confezioni regalo in legno per il vino, che raccontano un’eleganza antica. E ci piace la vivacità di questo Schioppettino firulano di Zorzetting, con i suoi sentori che rimandano ai boschi e al verde della regione: un vino da riscoprire, magari proprio in occasione della festa del Papà. Costa 32 euro, ma c’è anche l’opzione magnum, che per un regalo va sempre bene.

Panettone per la Festa del Papà

Cremeria Capolinea si diverte a stravolgere le feste e dedica un panettone a quella del Papà: è farcito con crema al Rum Rivers e amarene di Cantiano ed è disponibile in edizione limitata nel formato da 500g negli store di Via Simonazzi 14 e in quello di Baragalla (Via Tenni 132/C), a Reggio Emilia.

Coravin

Ormai un must, per gli appassionati di vino: da regalare ai papà che ancora non ce l’hanno (è in offerta a 223,99 euro fino al 19 marzo).

Uno shaker di lusso



Quello di Zanetto non uno shaker qualsiasi, ma uno shaker gioiello, dorato e di design. È anche possibile incidere sul tappo dello shaker le proprie iniziali o qualsiasi altra parola. Per chi si può permettere cocktail preziosi (il prezzo parte da 365 euro).

Gentleman’s Essentials

Se volete esagerare, potete comprare la selezione di oggetti ispirati a James Bond e dedicati alla Festa del Papà (tra cui rientrano anche il jigger Alessi e lo shaker dorato di Zanetto) fatta da Mr Dee Still: gin, svuotatasche e la guida per prepararsi i cocktail at home come al bar.

Bistecca brandizzata

Il mood è un po’ da BBQ texano, ma volete mettere l’orgoglio di portare a tavola una bistecca firmata? (Trovate il marchiatore di bistecche su Troppotogo a 19.90 euro).

Riesling con l’ancora

Vabbe’ dai, come non inserire tra i regali per la Festa del Papà un riesling che ha sull’etichetta un ancora stampata? Si tratta di quello di Martin Foradori Hofstätter, primo italiano ad investire nella Saar, la regione vinicola tedesca della Mosella: piacevole e perfetto per approcciare questo vitigno.

L’aperitivo del Cavaliere

Chi l’ha detto che gli uomini bevono secco e le donne dolce? Ci sono papà che amano i vini aromatizzati, magari al sentore di ciliegia: per loro si può pensare a un prodotto un po’ diverso dal solito, come quest’aperitivo a base di Aglianico e amarene (nel suo genere è davvero buono).

Torta del Papà



Elegantisisma, la torta della Pasticceria Marchesi 1824 dedicata alla Festa del Papà è fatta con base di sablè alla nocciola e cacao, pan di spagna al cioccolato, bavarese alla vaniglia e kirsch e piccole amarene semi candite (60 euro).

Kit Negroni

Martini propone il suo kit per fare a casa il Negroni, che pare effettivamente essere il cocktail più amato dai papà, almeno nella visione comune: quindi, se è così, con 66 euro lo farete felice per un po’.

Zeppole di San Giuseppe

Per tutti i Napoletani emigrati d’Italia, non c’è Festa del Papà senza le zeppole di San Giuseppe. Avere a casa quelle di Gambrinus è una coccola che riporta indietro nel tempo, e la cosa incredibile è che la storica insegna le consegna in tutta Italia (e arrivano ottime).

NIO Experience

Una box con cocktail ready to drink (dovete solo scegliere voi quali): a 69 euro la box comprende sei diversi drink da aprire e versare, due bicchieri in vetro e uno stampo per ghiaccio XL.

Knam Experience

Per i papà aspiranti cioccolatieri, perché non regalare una cooking class a tema uovo di Pasqua in compagnia del numero uno della popolarità dei nomi del cioccolato, Ernst Knam? Costa 450 euro (non proprio uno scherzo, è vero) e si svolge il 27 marzo a Milano.

Music & Wine



Un regalo che unisce elegantemente la passione per la musica e quella per il vino. La cassetta in legno contiene il Vinile Donnafugata Music & Wine “Rebirth” e 3 bottiglie da 0,75 L (Vigna di Gabri 2021, Floramundi 2021 e Ben Ryé 2021).