I Calendari dell’Avvento 2023 che ogni food lover dovrebbe (davvero) comprare

di Valentina Dirindin 8 Novembre 2023

Ci siamo: finito Halloween arriva quel momento dell’anno in cui è tutto un conto alla rovescia verso il Natale, che vi piaccia o no. E siccome per noi ogni momento è buono per mangiare e bene bene (soprattutto il Natale), vogliamo fare in modo che quel conto alla rovescia sia pieno di cose che vale la pena di scartare. Ecco dunque, immancabile, la nostra lista dei calendari dell’Avvento che dovreste assolutamente considerare di acquistare, se volete che sia un Buon Natale.

Non ne troverete una uguale, ci scommettiamo: abbiamo scelto solo i migliori, i più divertenti, i più golosi. Eccoli qui:

Baladin



I calendari dell’Avvento base birra sono un altro grande classico del pre Natale, e ora tutti vogliamo quello di Baladin, con quattordici birre in bottiglia, cinque lattine e cinque beer cocktail (a 95 euro): mai più senza.

Pastificio dei campi



È un mega calendario dell’Avvento quello realizzato da Pastificio dei Campi in collaborazione con l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto: sessanta euro per ventiquattro caselle a cui corrispondono altrettanti formati di pasta, a cui corrispondono altrettante ricette pensate dagli chef dell’associazione per valorizzate quello specifico pasta. Che al mercato mio padre comprò.

Charlotte Dusart

Nella Capsule Collection Noël 2023 di Charlotte Dusart, cioccolatiera belga prestata a Milano, c’è anche questo Calendario dell’Avvento, disponibile in vendita nella boutique milanese di via Eustachi dal 13 novembre (costo: 42 euro). Ogni casella contiene, ca va sans dire, un cioccolatino diverso, per forma e per gusto, a cui si aggiungono le edizioni speciali di Natale: il Quatre Épices (il caratteristico mix natalizio con pepe bianco, chiodi di garofano, noce moscata, cannella oppure zenzero); il cioccolatino con Franciacorta e quello con Mandarino e pâte de fruits al mandarino.

Amedei



Di calendari dell’Avvento cioccolatosi ce ne sono parecchi, ma quello di Amedei è indubbiamente uno dei più eleganti, oltre a essere buonissimo. Anziché le solite caselline da aprire, i cioccolatini sono chiusi in dei cassettini (e così si può riutilizzare pure l’anno prossimo). Costa 65 euro.

La via del Tè



Una tisanina da bere ogni sera, per placare l’ansia dell’arrivo del Natale: ci sembra una soluzione bellissima, quella della Via del Tè, che a 39,90 euro propone questa collezione di ventiquattro tè e tisane Filtrofoglia in filtri monodose realizzati in cotone e PLA, un tessuto che imita la seta ricavato dal mais.

Calendario dell’Avvento KoRo 2023 | Vegan



C’è anche in versione vegan il calendario dell’Avvento di KoRo, azienda specializzata in superfood e cibo a lunga conservazione. Dentro, al prezzo di 58,50 euro, ci troverete muesli, pistacchi, barrette di cioccolato e frutta secca e molto altro.

Bokksu Japan Wonderland Advent Calendar



Un Calendario dell’Avvento sontuoso per l’attesa di un Natale sontuoso: se avete 175 dollari che vi avanzano sappiate che Bokksu, nome gigantesco degli snack giapponesi, spedisce anche in Italia il suo calendario con quarantuno diversi snack di cui venti creati appositamente per l’occasione.

Guido Gobino



Un super classicone: con il calendario dell’Avvento di Guido Gobino (triangolare, con dentro tutti i cioccolatini iconici del cioccolatiere torinese, 69 euro) difficilmente si sbaglia.

Mazzetti d’Altavilla



Affrontare l’arrivo del Natale con spirito? Lo fa benissimo Mazzetti d’Altavilla, storica azienda di distillati piemontese, che propone (a 99 euro) questo calendario con sei prodotti della sua linea Original (Amaro Gentile, Amaro Forte, Bitter, Gin, Limone e Liquirizia) più sei grappe, tutto ripetuto due volte (che iuvant, si sa).

Iginio Massari



Il buon Massari ama fare le cose in grande, e lo ribadisce con il calendario dell’Avvento più gigantesco e prezioso che ci sia nel panorama della pasticceria: 140 euro per un bel contenitore con tutto il necessario – e anche qualcosa in più – a non rischiare il calo glicemico da qui a Natale.