di Caterina Vianello 27 Marzo 2022

14 categorie, oltre 1000 assaggi (tra cioccolati in tavoletta e dragées, cremini, gianduiotti, creme spalmabili, canditi e frutta ricoperta, praline, ecc), 80 differenti panel di degustazione ed una rosa di finalisti che vanta il meglio della produzione italiana di cioccolato: sono i numeri che sintetizzano il Premio Tavoletta d’Oro che ogni anno la Compagnia del Cioccolato assegna ai migliori cioccolati italiani. Giunti con questo 2022 alla 20° edizione – svoltasi domenica 27 marzo nell’ambito di Taste, a Firenze – gli “Oscar” del cioccolato rappresentano i più autorevoli premi alla produzione di qualità in Italia e sono il risultato di decine di giudizi degustativi assegnati secondo le schede di valutazione della Compagnia del Cioccolato.

Sono arrivati in finale i cioccolati che hanno superato gli 85 centesimi (i “cioccolati di eccellenza”), suddivisi per categorie: fondente e origini, latte e latte ad alta percentuale di cacao, gianduia, aromatizzati e speziati, spalmabili, frutta ricoperta, praline, cremini, cioccolati grezzi e le Tavolette speciali (cioccolatiere emergente, cioccolatiere internazionale, massa di cacao, Premi speciali).

La Compagnia del Cioccolato è attiva da più di 25 anni e vanta più di mille associati con una composizione che va dagli appassionati ai degustatori professionali, dai giornalisti di settore agli esperti di food fino ai raffinati gourmet. Con il premio Tavoletta D’Oro, l’obiettivo è quello di fornire un’analisi completa del cioccolato in vendita in Italia, spingendo non solo i soci ma più ampiamente i consumatori verso la conoscenza della lavorazione artigianale e di un prodotto di qualità. Lo conferma Gilberto Mora, Presidente di Compagnia del Cioccolato: “il Premio Tavoletta d’Oro da ormai vent’anni vuole ricercare, degustare e segnalare ai consumatori di cioccolato i prodotti che maggiormente riflettono una qualità intrinseca, una filiera controllata delle migliori materie prime e la grande arte cioccolatiera dei produttori italiani. Il Premio, totalmente gratuito, che impegna nelle degustazioni una buona parte dei soci e dei degustatori di Compagnia del Cioccolato continua a presentarsi come un concorso autorevole e serio”.

Ecco i vincitori di quest’anno, ovvero i migliori cioccolati italiani del 2022 per la Tavoletta d’Oro:

Categoria Fondente

Parimerito tra Grancacao 73% di Slitti e Criollo 80% di Domori

Categoria Monorigine

Criollo Chuao 70% di Domori

Categoria Massa di cacao

Cuyagua 100% di Maglio

Categoria latte ad alta percentuale (latte con cacao superiore al 40%)

Venezuela 47% di Venchi

Categoria latte

Papuasia 36% di Maglio

Categoria Gianduia

Maximo +39 di Gobino

Categoria Cremini

Parimerito tra Cremino Inca Maracaibo di Majani e Cremino a tre strati latte e gianduia di Varvaro

Categoria Praline

Parimerito tra Semisfere al caramello speziato di Gobino e Arachidi salate di Villa &Stacchezzini

Categoria frutta e canditi ricoperti

Filetti d’arancia di Maglio

Categoria aromatizzati

Parimerito tra Affinato alla noce moscata di Sabadì, Fondente e menta di Venchi, Brutto ma Buono caffè e nougatine di Venchi

Categoria spalmabili

Parimerito tra Riccosa 51% nocciole di Slitti e Crema Tourinot di Gobino

Categoria grezzi

Cioccolato di Agrigento di Sabadì

Categoria ripieni

Vincitore assente ma premio per il cioccolato d’eccellenza (assegnato cioè a chi arriva tra i finalisti della categoria di riferimento) a Gianduia salata Insolito 62% di Gardini

Categoria Cioccolato internazionale

Fortissima 80% di Francois Pralus

Vero e proprio plus dell’edizione 2022 sono stati i riconoscimenti assegnati ai migliori cioccolati di ogni categoria scelti tra i premiati di tutte le 20 edizioni del Premio. Eccoli, ognuno accompagnato da una breve nota esplicativa:

Cioccolato fondente

Slitti, Grancacao 73%

Un classico fondente con un blend di cacao sudamericani con una spiccata impronta di equilibrio gustativo

Cioccolato monorigine

Domori, Chuao 70%

Un monorigine storico del criollo iconico del cacao venezuelano

Cioccolato al latte

Amedei, Toscano Brown 32%

Un latte sapientemente costruito, dolce e perfettamente equilibrato

Cioccolato al latte ad alta percentuale di cacao

Slitti, Lattenero 45%

Il primo “lattenero” ideato e realizzato da Andrea Slitti

Cioccolato Gianduia

Gobino, Maximo +39

Il gianduiotto con un’alta percentuale di nocciola

Cioccolato aromatizzato e speziato

Amaro, Bitter Milano

Un cioccolato con un’aromatizzazione molto stimolante e moderna

Cremino

Gardini, Latte e fondente con amarene

Un cremino che unisce a forza e dolcezza l’acidità stimolante dell’amarena

Cioccolato grezzo

Sabadì, Giovinezza

Cioccolato complesso e ricco di sfumature

Frutta ricoperta

Maglio, Clementina

Un piccolo spicchio leggermente candito e ricoperto

Creme spalmabili

Slitti, Riccosa

Ottima texture e grande impatto di nocciola e cacao in una spalmabile al latte

Praline

De Bondt, Ben Ryè

Una pralina memorabile e indimenticabile di Cecilia Iacobelli e Paul De Bondt