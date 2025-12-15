I regali di Natale gastronomici da comprare se non c’avete una lira

Il bello del cibo è che, quando vuole, sa essere democratico: per esempio, è un’ottima idea per un regalo di Natale a poco prezzo. Alzi la mano chi non preferirebbe ricevere, al posto del solito paio di guanti sintetici comprati al mercato, qualcosa di buono. E con dieci euro (o giù di lì), signore e signori, qualche idea regalo buona da comprare la si può trovare in giro. Non ci credete? Eccone alcune.

Scoby per kombucha

Tanti anni fa, quando eravamo piccoli, ci portavamo a casa lo scoby per il kombucha pensando che fosse una pianta egiziana portafortuna. Nel frattempo è diventata una bevanda alla moda, quindi tanto vale approfittarne per regalarla, e raccontare che magari porta anche buona sorte a chi la riceve. Ve ne suggeriamo uno, in particolare, di Vivi Ferments.

Prezzo: 9,90 euro

Kimchi piccante

Nell’epoca dei fermentati, ecco che il kimchi diventa un oggetto del desiderio (e di conseguenza, anche una buona idea regalo). Magari in versione piccante, per una serata spicy. Kimchipop, a poco più di 10 euro, andrà benissimo.

Prezzo: 10,95 euro

L’assaggio, il libro

Questo libricino del sempre geniale Roald Dahl è l’ideale da regalare a ogni gourmet che si prende un po’ troppo sul serio.

Prezzo: 6,40 euro

Pallina di Natale alcolica

Metti che durante il pranzo di Natale ti venga voglia di un gin tonic: basta avvicinarsi furtivamente all’albero e rubare di nascosto una pallina. Geniale, da Mazzetti d’Altavilla.

Prezzo: 6,50 euro

Pasta 3D a forma di alberello di Natale

Un pacco di pasta natalizia, per di più stampata in 3D, se non è un buon regalo di Natale è quantomeno un ottimo argomento di conversazione. Lo trovate sul sito di Artisia.

Prezzo: 11,90 euro

Tè natalizio Dammann

Il tè e buono, la scatola è bella: ci sentiamo di dire che può essere un regalo di discreto successo.

Prezzo: 9,80 euro

Cascara



Al posto del “solito” caffè, regalate quest’anno la Cascara, ovvero la buccia della ciliegia del caffè con cui fare un ottimo infuso: non solo perché così sembrerete più originali, ma perché – fidatevi – è un’esperienza interessante. Quella di Caffè Lab proviene da una delle regioni della Repubblica Democratica del Congo più vocate per la coltivazione del caffè, ed è prodotta da un collettivo di piccoli coltivatori: tranquilli, si estrae come un semplice tè e ci sono tutte le istruzioni per farlo al meglio.

Prezzo: 8,30€

Cioccolata calda Guido Castagna

Che poi alla fine, presentarsi a casa di qualcuno con una cioccolata calda (buona) da preparare insieme, non è una cosa romanticissima?

Prezzo: 8 euro

Box di birre artigianali

Quella della birra è un’alternativa più originale e più economica alla classica bottiglia di vino, ma navigare nell’offerta delle tipiche birre di Natale può essere complicato: noi vi segnaliamo quelle di Mr. B, ardito birrificio mantovano che propone i suoi “tubi” natalizi a prezzi interessanti, soprattutto se dovete fare regali numerosi. Le loro birre delle feste sono impeccabili, ma potete personalizzare il tutto come preferite.

Prezzo: sul sito Vialatta trovate il pack da 4 birre a 24 euro

Kit per risotto ai funghi porcini

Andiamo, a tutti capita di aver voglia di un risotto autunnale. Et voilà, già vi immaginiamo a ringraziare chi ve l’ha regalato.

Prezzo: 9.90 euro

Uovo ripieno di cri cri

Forse siamo fuori stagione per l’uovo di Pasqua, ma chissenefrega, basta farlo passare per un’idea bizzarra e originale e omettere di averlo comprato all’outlet di Pastiglie Leone.

Prezzo: 11,13 euro

Aglietti sott’olio

Sono buonissimi, e tengono pure lontani i vampiri. What Else?

Sul sito di Frantoio Sant’agata lo trovate a 9 euro

Furoshiki per viaggi leggeri

Il Furoshiki è la classica sportina di stoffa giapponese, perfetta per la schiscetta da lavoro: questa, improntata alla sostenibilità, contiene anche tabs monodose ecologiche e vasetti mignon riutilizzabili.

Sul sito di Negozio Leggero lo potete acquistare a 9 euro

Apribottiglie con contatore di birre

Indispensabile, per non esagerare, anche se forse quando avete perso il conto è ormai troppo tardi.

Prezzo: 4,95 euro sul sito Lavantgardiste.it

Crema spalmabile arachidi al sale

Nel caso in cui qualcuno abbia in casa un panettone cattivo, può provare a rimediare così, con la crema del panettone migliore d’ItaliaI 30 migliori panettoni artigianali del 2025 secondo Dissapore.

Prezzo: 8 euro sul sito di Ciacco Lab

Latta di cookies

Fidatevi, i biscotti di Frolla sono spaziali.

Prezzo: 8 euro sul sito Frollalab

Zafferano in stimmi

Eccezionale, raccolto e prodotto come una volta, rigorosamente a mano, in Sardegna, nel territorio di Villanovafranca nella Marmilla.

Prezzo: a partire da 4 euro sul sito di Zafferano Cortis