In collaborazione con Il Mangiar Bene

“Non conosco un’occupazione migliore del mangiare, cioè, del mangiar bene veramente”, diceva Gioacchino Rossini, e chi siamo noi per dargli torto? Anzi, assicuriamo al celebre compositore che ci guarda da lassù che prendiamo alla lettera il suo insegnamento. E come noi lo fa il team de Il Mangiarbene, una nuova realtà dedicata ai prodotti d’eccellenza nata a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, che ha scelto di presentarsi al pubblico con questa citazione di Rossini. Tutto è racchiuso in quegli avverbi rafforzativi: non solo mangiare, ma mangiare bene veramente. Qui sta la chiave di lettura di un progetto multicanale, che punta a rimettere al centro il prodotto e le sue qualità, al servizio di chef, ristoratori, eno-gastronomie.

Il negozio di Bastia Umbria, ad esempio, è un elegantissimo spazio espositivo dove formaggi e salumi sono trattati come principi e principesse. Se stagionature di prosciutti e erborinati preziosi arrivano a sembrare oggetti da museo, è tutto normale: il team de Il Magiar Bene, oltre a servire cuochi e negozi specializzati, allestisce gourmet-corner all’interno dei ristoranti e si occupa della valorizzazione dei prodotti venduti al dettaglio attraverso espositori appositamente studiati.

Prodotti realizzati con la cura di un tempo, esposti per il piacere del pubblico, che qua può degustarli, comprarli o anche semplicemente ammirarli.

L’unico denominatore che accomuna ciò che si trova in vendita– spiegano da Mangiarbene – è la soddisfazione del palato, in connubio con la qualità, senza compromessi. Così, da Mangiarbene si trovano prodotti locali come il vino, le salse al tartufo, o la pasta all’uovo di Campofilone, piccolo paesino delle Marche dove le ricette si sono tramandate di generazione in generazione, fin dal 1400. Ma anche prodotti che arrivano da lontano, come il merluzzo islandese Gadus Morhua affumicato lentamente; il prosciutto iberico Patanegra. E ancora, eccellenze provenienti da tutta Italia, come l’aceto balsamico di Modena IGP, l’olio Evo, o le specialità pugliesi.

Mangiarbene ha deciso di selezionare personalmente i prodotti da proporre, e marchiarli personalmente, come garanzia di qualità.

Il tutto tenendo presente la tradizione (quella della pasta di Campofilone, ad esempio), ma con un occhio necessariamente volto alla modernità: per questo tutti i prodotti di Mangiarbene sono anche in vendita online, sull’eshop del marchio.