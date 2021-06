Il panettone estivo spacca: dicevamo, panettone tutto l’anno?

Benvenuto panettone estivo, nuovo (vecchio) trend dell’anno. Di cosa si tratta, brevemente parlando? La pasta lievitata è la stessa (o simile), talvolta aromatizzata con essenza fresche (vedi tè o anice stellato); la frutta candita spesso viene sostituita da pezzi esotici, tra i quali mango, lime, papaya e molto spesso il cocco. Il risultato è una decisa sferzata verso i toni del fruttato, avendo però sempre a disposizione (almeno, nella maggior parte dei casi!) l’impasto piacione e burroso del grande lievitato ormai sdoganato dalle feste comandate.

Va da sé che esistono anche – e ancora – gli irriducibili del panettone tout court, senza cambiamenti, tutto l’anno. Che a loro dire è l’unico che merita di essere chiamato tale.

Dal nostro punto di vista – considerando gli orribili mashup linguistici che potrebbero venir fuori – preferiamo chiamarlo panettone d’estate, poi ognuno si fa l’idea che vuole.

Scopriamo ora le cinque proposte di panettone estive più interessanti, da portare sotto l’ombrellone, magari sorseggiando un cocktail.

Pepe Mastro Dolciere

Alfonso Pepe aveva la tradizione consolidata del panettone di Ferragosto; suo fratello Giuseppe, passato alla guida degli iconici lievitati in scatola verde, ne fa un Panettone Estivo a tutti gli effetti. Le proposte sono due: un grande lievitato con lime, menta, passion fruit e mango semicandito, per veri appassionati dei sapori fruttati. L’altro panettone vede al centro lo zucchero di cocco (che dà un colorito più spinto alla pasta), cocco in pezzi, pasta di ciocco ed ananas. Entrambe le proposte sono da 1 kg e prezzate a 37,00 euro.

Roberto Cantolacqua Pasticciere

Il Maestro della decorazione classica presenta il suo Panettone d’Estate, ispirato a ricordi d’infanzia dell’entroterra marchigiano. Si tratta di un grande lievitato la cui pasta è arricchita con albicocche in pezzi candite con limone, zucchero e anice. Il prodotto è disponibile sia nei punti vendita di Civitanova Marche, di Tolentino e sull’e-commerce di Roberto Cantolacqua.

Olivieri 1882

I ragazzi di Arzignano, profondo Veneto, ci hanno abituati alla loro campagna di comunicazione molto pulp. Nasce Summer Panettone, un grande lievitato che riprende la freschezza della frutta estiva unita all’ormai arcinoto impasto. Il mix di frutta candita è composto da ananas, fragola, cedro, albicocca, pesca. Il Summer Panettone è proposto in pezzi da 500 grammi a 28,00 euro, disponibile sullo shop online di Olivieri 1882.

Cremeria Capolinea

Simone De Feo, gelatiere di nascita e lievitista di (ottimo) apprendimento, ci propone il suo Panettone sotto l’ombrellone. Il pack grida estate e freschezza, l’impasto lievitato è aromatizzato con infuso di tè cinese Eastern Leaves ed arricchito da limoni canditi provenienti direttamente da Sua Maestà Corrado Assenza di Noto. Il formato è da 500 grammi ed è proposto al prezzo di 18,00 euro.

D&G Patisserie

La pasticceria di Denis Dianin propone il suo grande lievitato estivo: in questo caso abbiamo un impasto farcito con amarene, pistacchio e limone. Viene proposto su shop online al prezzo di 36,00 euro/ 1 kg.