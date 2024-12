Le idee regalo al (buon) cioccolato per Natale 2024, dai 9 ai 99 euro

Nuovi formati da produttori che sono certezze. Il cioccolato come si deve si riveste per Natale 2024 di confezioni allettanti e packagin desiderabilissimi, quasi quanto il contenuto.

Tra collezioni tematiche, grandi classici ed edizioni limitate, tra maestri affermati e piccoli artigiani ecco una serie di idee regalo a tema cioccolato per tutte le tasche e per tutti i gusti, dai puristi del fondente agli amanti di praline, creme spalmabili e dragèes.

Bodrato

L’azienda piemontese guidata da Paola e Fabio Bergaglio, per le festività 2024 ha racchiuso lo spirito natalizio in due formati golosi: una pallina ed una latta. La grafica è raffinata e accattivante e gioca sui toni del bianco, rosso e oro: all’interno, un festoso assortimento di Bodratini e Cremini.

Prezzi: 8,90 e 21,90 euro

Amedei

L’azienda toscana propone un grande classico in abito natalizio: è il Prendimé Xmas, cioccolato al latte arricchito con nocciole Piemonte IGP intere

Prezzo: 28 euro

Gobino

La storia di Guido Gobino racchiusa in una scatola: è questo il senso della novità della collezione 2024, la Pralineria Limited Edition di Natale. Raffinatissima nell’estetica – con l’oro, l’arancione e il bianco che si abbinano al color cioccolato dei prodotti senza incarto e con la confezione illustrata a mano che richiama l’eleganza delle case torinesi decorate per le feste – lo è ancora di più nel gusto. La selezione comprende, tra gli altri, i Cri Cri di Cioccolato Fondente 75%, arricchiti da perline di zucchero dorate, il cremino bistrato e il Cialdone di Cioccolato Fondente 70% Venezuela con cannella.

Prezzo: 90 euro

Slitti

Natale è il momento dell’anno in cui abbandonare sobrietà e moderazione: ecco perché scegliere, tra il vasto catalogo dell’azienda artigianale pistoiese, la maxi tavoletta da 800 gr con nocciole Tonda Gentile Trilobata e cioccolato al latte o fondente. Perfetta da condividere.

Prezzo: 49 euro

Majani

Tra la collezione natalizia dell’azienda che ha fatto del cremino Fiat il suo prodotto di punta non si può non scegliere la scatola Christmas con un assortimento di Cremini Buon Natale, classici e noir.

Prezzo: 25 euro

Knam

Immancabile, il re del cioccolato propone una collezione che tra grandi classici e novità riesce a stupire sempre. Tra tutti i prodotti, ecco Snow man, il pupazzo di neve realizzato in cioccolato fondente Perù Pachiza 70%, spruzzato con burro di cacao bianco e decorato con elementi in pasta di zucchero.

Prezzo: 30 euro

Domori

Se la sobrietà è il marchio distintivo dell’azienda di None, la collezione di Natale non si smentisce e tra la selezione brilla una stella di cioccolato fondente 60%: semplice, di effetto e di buon augurio. Prezzo: 13,50 euro

Bagai

Si chiama All-In ed è la box degustazione proposta da Bagai: in pratica racchiude la selezione completa della produzione della piccola realtà artigiana di Piacenza. Ttavolette di tre diverse origini, Ecuador 70, Guatemala 70 e Filippine 85, cui si aggiungono due versioni di Ecuador 70, con aggiunta di granella di cacao e granella di nocciola piacentina. Chiudono il cerchio La Enrico, la crema spalmabile con il 62% di nocciole piacentine e cacao, e La Marina, la sua versione con nocciole leggermente salate.

Prezzo: 37,50 euro

Bonajuto

Tra i prodotti dell’Antica Dolceria Bonajuto dedicati al Natale brilla l’Albero di Natale “Velvet”: un albero di cioccolato Bonajuto al 65% prodotto secondo la tradizione dell’antica lavorazione a freddo. L’effetto velluto e l’oro lo rendono elegantissimo.

Prezzo: 25 euro

Charlotte Dusart

E’ un semplicissimo ma raffinato fiocco di neve il prodotto che abbiamo scelto tra tutta la collezione di Natale di Charlotte Dusart. Una lavorazione che ha richiesto mesi di sviluppo: ripieno goloso di cremino di pistacchio e lampone.

Prezzo: 25,45 euro

Armani Dolci

Per le festività natalizie, Armani/Dolci by Guido Gobino vede protagonista una pralina in edizione limitata al cioccolato fondente con ripieno di cioccolato bianco e cannella. Fa parte della box composta da quattro varietà: gianduja, cioccolato fondente 85%, cioccolato fondente con ripieno allo zafferano e appunto la variante in edizione limitata alla cannella.

Prezzo: 39 euro

Sabadì

La scatola in latta a tema Natale di Sabadì è perfetta per essere riempita con una selezione dei prodotti dell’azienda di Modica.

Prezzo: 9 euro

Giraudi

Giraudi celebra le festività con la sua “Selezione Giraudi”, una confezione regalo contenente un assortimento dei prodotti più distintivi e apprezzati: Gianduiotti assortiti, dragées di nocciole Tonde Gentili Trilobate e cioccolato fondente, scorze di arancia di Sicilia candite ricoperte di cioccolato fondente, napolitains assortiti, cremini assortiti, carrés & rondò.

Prezzo: 47 euro

Gardini

Si chiama Confezione regalo Grand Gourmet ed è pensata per chi non vuole rinunciare all’eleganza e al gusto del cioccolato artigianale: racchiude alcuni dei prodotti più amati dei fratelli Gardini, tra tavolette classiche, quelle cacao e sale al Sale dolce di Cervia, praline ispirate al territorio emiliano-romagnolo, dobloni e cremini.

Prezzo: 99,50 euro