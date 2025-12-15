Le idee regalo al cioccolato per Natale 2025

Praline, creme spalmabili, tavolette e gianduiotti. Se amate donare e ricevere cioccolato, per Natale, abbiamo selezionato e raccolto per voi quanto di meglio ci sia sul mercato italiano per questo 2025, al dovuto prezzo.

Il cioccolato va preso sul serio, specialmente di questi tempi: l’assetto geopolitico e la regressione economica non rendono esattamente la materia prima economica. Quindi le considerazioni da farsi, quando il Natale si avvicina e il pensiero corre inevitabilmente alle patinatissime confezioni di grandi e piccoli cioccolatieri italiani, sono molteplici. A partire dal gusto, che come sempre domina i parametri di valutazione su Dissapore. C’è poi chi, tra i bravi produttori che la Penisola offre, brilla particolarmente in estro, realizzando proposte davvero allettanti.

Tra collezioni tematiche e creatività giocosa, tra artigiani di spicco e marchi affermati, ecco una serie di idee regalo a tema cioccolato per tutte le tasche e per tutti i gusti, dai puristi del fondente agli amanti di praline, creme spalmabili e dragèes. Tutte rigorosamente acquistabili dagli e-commerce dei singoli brand.

Bodrato



Dalla collezione natalizia dell’azienda piemontese guidata da Paola e Fabio Bergaglio, abbiamo scelto le piastrelle di cioccolato con cuoricini e quelle con sfere croccanti, dei veri e propri mosaici di cioccolato proposti in versione al latte, fondente o bianco. Le prime sono impreziosite da cuoricini di cioccolato e croccanti crumble ai frutti rossi, mentre le seconde giocano con sfere croccanti al caramello, fondenti e con la freschezza lievemente acidula dei frutti rossi.

Prezzi: 40 gr / 45 gr – 4,00 euro/ 100 gr / 110 gr / 130 gr – 9,90 euro 200 gr / 220 gr – 19,90 euro

Paolo Griffa

Nasce dalla collaborazione con il collettivo Cracking Art, la proposta natalizia di Paolo Griffa. Ecco allora delle marmotte che diventano cremini declinati in otto gusti diversi, spaziando dal quello bianco al cocco, dal croccante alla mandorla della Val Di Noto, fino a varianti con arachidi, granella e sale di Guérande, concludendo con versioni al lampone, al pistacchio Feudo San Biagio, al latte con granella di Nocciola Piemonte e al cioccolato fondente croccante con Nocciola Piemonte.

Prezzo: 130 gr, 39 euro

Guido Gobino

Sono i palazzi, i caffè storici e le luci che animano Torino durante le feste ad ispirare la collezione natalizia del maestro. Nella Pralineria Limited Edition, si punta sulla cialdina “Al Chile”, (fondente 63% con gruè di cacao, polvere di peperoncino e chips di Jalapeño messicano), su una selezione di cacao Criollo di Guatemala e Colombia, un caramello pralinato, due tipologie di fave di cacao ricoperte di cioccolato al latte e fondente, la varietà di pistacchi al cioccolato al latte e il cialdone Venezuela 70% aromatizzato alla cannella.

Charlotte Dusart

Dalle proposte natalizie firmate dalla cioccolatiera belga abbiamo scelto una elegante ghirlanda di cioccolato ripiena con un abbinamento vincente: un goloso pralinato artigianale di nocciola insieme ad una gelée all’albicocca. Da appendere prima e da condividere poi, a tavola.

Prezzo: 180 gr, 25 euro

Venchi

I Chocoviar, i cioccolatini Venchi più iconici, sono protagonisti di questo mini libro di Natale: sei tipi per sei ripieni e consistenze diverse: gianduia, pistacchio, lampone, stracciatella, 75%, arancia.

Prezzo: 116 g, 16,50 euro

Amedei

Un’edizione straordinaria del primo grande classico del marchio, premiato nel 2008 con il Golden Bean dalla Academy of Chocolate di Londra. Una barra di cioccolato fondente extra 63% – blend Venezuela e Ghana – da 700g con coltello da taglio incluso.

Prezzo: 700 gr, 60 euro

Domori

Un cofanetto da degustazione di singole monorigini Domori. 30 napolitains fondenti 70%, tra Venezuela, Madagascar, Perù, Ecuador, Colombia e Tanzania. Per intenditori poco amanti dei fronzoli.

Prezzo: 140 gr, 24 euro

Bonajuto

Lo storico marchio di Modica propone una box contenente 7 sfere natalizie di cioccolato bianco, di colori differenti. Per chi ogni anno inevitabilmente finisce per rompere le palline da appendere all’albero: qui rompere il guscio di cioccolato è d’obbligo.

Prezzo: 280 gr, 28 euro

Spegis

Ricetta antica, senza latte, ma sopratutto estrusione manuale. I Gianduiotti di Alessandro Specis, fatti con cacao Piura, sac á poche e coltello a mozzare, rispecchiano l’artigianalità che è del suo cioccolatiere. Il suo punto vendita, a Torino, è interessantissimo sul fronte gastronomico, a partire dall’utilizzo della nocciola selvatica per creme e praline. Ma fidatevi: iniziate dal gianduiotto.

Prezzo: dai 14 euro (per la confezione da 80 grammi) ai 32 (240 grammi)

Giraudi

L’azienda artigiana di Castellazzo Bormida celebra le festività con le Creazioni d’Inverno, 16 praline ispirate a ricette tipiche della tradizione italiana in quattro gusti: panforte, castagnaccio, torrone e fichi secchi ripieni alle noci.

Prezzo: 160 gr, 25 euro

Maglio

Dalla collezione del marchio pugliese ecco la scatola Fiandra Noir contenente una selezione di cioccolatini e praline, incartati e sfusi, ripieni e non di cioccolato al latte e fondente: dai Diamanti (ripieno alle nocciole), ai Quadrotti alle creme (con crema caffè, mandorla, gianduia, cappuccino, nocciola e pistacchio), dai Grani (a forma di chicchi di caffè) alle Foglie d’acero, passando per i Cuori (ripieno gianduia), e finendo con Mini tavolette Origine e Blend.

Prezzo: 130 gr-320 gr-340 gr, 19 euro-26 euro-36 euro

Ernst Knam

Poteva forse il Re del cioccolato non proporre una sua reinterpretazione della viralissima Dubai chocolate? No, ed ecco infatti la sua Tavoletta Unika con pistacchio e pasta kataifi decorata con un albero di Natale con fiocchi di neve in pasta di zucchero e perline in zucchero.

Prezzo: 90 gr, 24 euro

La perla

Una latta della linea Elegance racchiude il prodotto di punta del marchio, i tartufi, tra versioni classiche e creative. Dai più tradizionali tartufi bianco e nero, si arriva fino alle proposte più golose, come quella con cioccolato bianco con pistacchi salati.

Prezzo: 300 gr, 28 euro

Gay Odin

La storica cioccolateria artigianale di Napoli, tra le proposte di quest’anno, conta anche su una box degustazione di 4 creme spalmabili, le Perfette. I nomi sono un ghiotto anticipo dei gusti: Nocciutella, Ghiandella, Godinella e Oro Verde.

Prezzo: 4 barattoli da 110 gr, 28 euro