Le uova di cioccolato da comprare per Pasqua 2025

Le uova di Pasqua imperdibili nel 2025, tra novità assolute e creazioni aggiornate per quest'anno.

Fiori, colori pastello, nuove declinazioni di croccantezza, il pistacchio che non sembra voler abbandonare le scene, così come gli abbinamenti con il sale, ed infine un corollario di personaggi buffi: sono particolarmente gioiose e primaverili le uova che pasticcieri e cioccolatieri hanno realizzato per la Pasqua 2025. Ecco la carrellata che abbiamo messo insieme quest’anno.

Gobino

Si chiama “La Foresta delle Meraviglie” la collezione con cui Guido Gobino celebra la Pasqua: creatività, design, sostenibilità e valorizzazione del lavoro delle comunità locali fanno da filo conduttore ad una proposta molteplice. Tra tutte le uova, abbiamo scelto il N’Uovo junior bistrato fondente, che unisce l’intensità del Fondente 63% alla morbidezza di cuore vellutato di cremino al caramello. La decorazione a pois dorati è realizzata a mano.

300 gr, 69 euro

Loretta Fanella

Si chiama Ovini, ed è la nuova linea di uova di Pasqua 2025 nata dalla creatività elegante di Loretta Fanella, che lo scorso ottobre ha inaugurato il suo nuovo laboratorio vicino a Livorno. Un gioco di parole che mette insieme un diminutivo ed un aggettivo, è dedicata ai grandi artisti della storia. Si è infatti immaginato come ognuno di loro avrebbe interpretato le uova pasquali: i soggetti – Picasso, Frida Kahlo, Klimt, Rembrandt -sarebbero da acquistare tutti e farne oggetto d’arredamento.

300/350gr circa, 35 euro

Domori

La ricetta dell’anno firmata da Gianluca Franzoni è un uovo di cioccolato fondente del Perù 65% che si unisce alla dolcezza del miele d’arancio e allo zucchero Muscovado con l’aggiunta di zucchero bianco in cristalli che ne esalta la croccantezza. All’interno, una sorpresa equosolidale Ad Gentes.

210 gr, 41,82 euro

Ernst Knam

Il re del cioccolato anche quest’anno ha realizzato un uovo all’altezza. Si chiama Uovo Sodo è ed realizzato in cioccolato fondente e ispirato alla forma di un uovo sodo, appunto. Ha sfumature rosate delicate ed in cima, una sorpresa speciale: un ovetto sferico ricoperto da una camicia in cioccolato bianco, che racchiude un cuore irresistibile di cremino al latte e nocciola.

500 gr, 65 euro

Giraudi

Della selezione pasquale proposta da Giacomo e Davide Boidi della cioccolateria di Castellazzo Bormida (AL) abbiamo scelto la Limited Edition “Lunare”, un uovo di cioccolato fondente 61% dall’effetto vellutato, arricchito da nocciole trilobate tostate, ricoperte di cremino pralinato. Ispirato allo spazio e al pay off “Giraudi cioccolato all’infinito”, se il dito indica la luna, voi guardate l’uovo.

300 gr, 61 euro

Charlotte Dusart

Sesta collezione pasquale per la cioccolatiera belga Charlotte Dusart: il titolo è “Champ de Fleurs”, ed è una vera immersione nella primavera. Protagonista assoluto è lui, l’ Uovo floreale: edizione limitata, decorazione floreale di tulipani fatta interamente di cioccolato, è realizzato con fondente Madagascar 71% e contiene figurine di cioccolato bianco, al latte e fondente e ovetti ripieni.

75 euro

Solbiati

Dal laboratorio milanese della maître chocolatier Simona Solbiati ecco l’Uovo Nido, composto da un guscio croccante e lucido di cioccolato al latte oppure fondente che racchiude al suo interno un buffo coniglietto, tra toni delicati e gentili.

580 gr, 90 euro

Marchesi 1824

Potevamo esimerci dopo averne parlato per il prezzo? Ovviamente no, e quindi ecco qui l’uovo di Marchesi 1824, storica pasticceria meneghina, che propone questo capolavoro al cioccolato al latte con decorazioni in ghiaccia reale che ritraggono bouquet di fiori e piccole oche.

2 kg, 1300 euro

Bonajuto

L’Antica Dolceria Bonajuto presenta l’Uovo Pigna al Sale, che unisce il cioccolato fondente 70% e la vivacità del sale. Se il connubio non è nuovo, qui è interpretato con la volontà di “esplorare l’incontro tra due elementi primari. Un equilibrio che richiama il mare, le sue vie di scambio e l’incontro di culture diverse”.

310 gr, 28 euro

Bodrato

E’ una Pasqua chic e Pop quella della bottega di Novi Ligure. Tra le novità, l’Uovo POP al gusto popcorn, decisamente audace e che unisce il cioccolato al latte a fiocchi di sale e mais croccante, giocando con il contrasto dolce-salato che vince sempre.

200 gr, 26 euro

Slitti

L’azienda di Monsummano Terme firma l’Uovo Goccia, realizzato con cioccolato fondente con decorazioni a goccia gialle o rosse: un piccolo capolavoro di eleganza e misura.

330 gr, 45,50 euro

Chocolate for Family

Si chiama Smashed Egg (strizzando l’occhio alla moda degli smashed burgers) ed è realizzato con cioccolato al latte Monorigine Vietnam (48%) con abbondante aggiunta di latte e un pizzico di zucchero, abbinato alle nocciole Piemonte e granella tostata di cacao Perù.

150 gr, 10 euro

Romanengo

Dalla più antica confetteria d’Italia fondata a Genova nel 1780, ecco le uova di cioccolato con scorze d’arancia fresca candita. Abbiamo scelto il fondente 64% arricchito con scorze d’arancia fresca della Riviera Ligure di Levante, per un delizioso e aromatico contrasto di sapori. Al suo interno racchiude al suo interno un assortimento di pregiate specialità della confetteria (fondant, cioccolatini, pastiglie profumate, confetti assortiti, gelée), oltre alla classica sorpresa.

95 euro

Martesana

Tra le collezioni di Martesana, quella pensata per i bambini è divertente e giocosa e probabilmente anche gli adulti gradiranno. Ne fanno parte degli animali buffissimi Mario il Pollo, Alex il Leone ed Ettore il Gorilla. Abbiamo scelto Mario il Pollo, per lo sguardo acuto e sveglio.

500 gr 55 euro

Maglio

Si chiama Latte & Biscotto ed è l’uovo sfizioso proposta da Maglio per chi sceglie la golosità anche a Pasqua. La dolcezza del cioccolato al latte è esaltata da croccanti scaglie di biscotto caramellate.

200 gr, 19,80 euro

Amedei

Cioccolato al latte e cioccolato bianco in una nuova creazione, per una ricetta semplice e naturale dedicata ai più piccoli, ma anche ai nostalgici che desiderano rivivere i sapori dell’infanzia. Ecco Biancolatte, l’uovo di Amedei: combina il gusto avvolgente del finissimo cioccolato al latte con la delicatezza cremosa del cioccolato bianco. All’interno, due ovetti di cioccolato ripieni.

32 euro

Venchi

Della collezione “Blooming Wonder”, abbiamo scelto l’Uovo Caramello e toffee: un goloso guscio di cioccolato al caramello arricchito da una croccante granella di toffee salato, che dona una punta di sapidità, in perfetto equilibrio con le note dolci.

150 gr, 20 euro

La Perla

Si chiama le “Le Golose”, la nuova linea de La Perla: grazie alla lavorazione artigianale, ogni uovo ha un aspetto inconfondibile, simile ad un drappeggio, ottenuto con un movimento armonico e circolare delle mani. 2 le varianti: cioccolato bianco al caramello con arachide tostata e sale di Cervia e il cioccolato bianco al pistacchio salato. Abbiamo scelto quello al cioccolato bianco e pistacchio salato.

220 gr, 26,90 euro

Gay Odin

Uovo senza zucchero amaro. Gay Odin fa una scelta coraggiosa proponendo un uovo composto al 99% da cacao, senza aggiunta di zucchero. Un piacere intenso e ricco, pensato per gli amanti dei sapori forti.

400 gr, 42 euro

Gardini

Il marchio di Forlì propone Profumato, un uovo al cioccolato blend extra fondente 70% e purea di arancia candita. Per andare oltre le solite scorzette.

250 gr, 31 euro