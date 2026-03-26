Le uova di cioccolato da comprare per Pasqua 2026

Le novità del 2026 non mancano, tra le uova di Pasqua. Ecco il meglio, selezionato da noi e raccolto in una vetrina di creazioni dall'estetica contemporanea e, nondimeno, di grandi cioccolati.

Eleganza e raffinatezza, suggestioni primaverili, il Dubay style declinato – con buongusto – in versione uovo, il caramello che continua ad avere i suoi estimatori e la frutta esotica che progressivamente cerca di farsi largo tra gli abbinamenti più classici: c’è molta creatività nelle proposte che pasticcieri e cioccolatieri hanno realizzato per la Pasqua 2026.

Ecco la carrellata che abbiamo messo insieme quest’anno, auspicando vi rendiate conto che non state acquistando cioccolato un tanto al chilo ma creazioni d’un certo valore gastronomico ed estetico.

N’uovo di Guido Gobino

Si ispira al Kintsugi, l’antica arte giapponese che trasforma le imperfezioni donando loro bellezza e valore, l’uovo di Guido Gobino, o meglio il suo N’uovo, ormai iconico.

Le crepe, messe in risalto, rendono ogni creazione unica, come un’opera d’arte. Il cioccolato è fondente al 63%. All’interno, come sorpresa, una selezione di ovetti.

Prezzo: 65 euro per 300 grammi

L’uovo Nocciolato di Guido Castagna

Elegante, essenziale, fine. Punta al cuore della produzione piemontese l’uovo Nocciolato Latte di Guido Castagna. La nocciola Piemonte Igp si sposa con il cioccolato al latte e dà vita ad un prodotto goloso e croccante. La confezione, infine, esalta l’uovo, senza fronzoli e orpelli.

Prezzo: 50 euro per 500 grammi

Dusart

Per la sua settima collezione, “Poussins en fête: dall’uovo ai pulcini”, la cioccolatiera belga Charlotte Dusart ha dato vita ad un allegro cortile e un pollaio chic, popolato di pulcini e assai chiassoso.

Anche qui è arrivata l’onda lunga della tavoletta Dubai e tra tutte le proposte, abbiamo quindi scelto l’Uovo goloso al latte, nocciola & kataifi, un morbido pralinato di nocciola abbinato a pasta kataifi, per l’effetto crunch. Il pistacchio è stato appunto sostituito con le nocciole delle Langhe.

Prezzo: 35 euro per 320 grammi

L’uovo Rocher di Knam

Dall’ampio catalogo del re del cioccolato abbiamo scelto l’uovo Rocher. Si presenta in due versioni: con una camicia di cioccolato fondente o al latte, entrambe con nocciole che donano un irresistibile tocco di croccantezza e gusto. All’interno si trovano dei marshmallow assortiti.

Prezzo: 64 euro per 450 grammi

L’uovo artistico di Giraudi

È una finestra aperta sulla primavera la proposta pasquale di Giraudi, che firma un uovo artistico con un guscio di cioccolato al caramello ricoperto da uno strato di cioccolato bianco colorato di azzurro (ottenuto da mela e spirulina) e giallo (a base di cartamo e limone).

Prezzo: 37 euro per 220 grammi

Pfatisch

La Pasqua di Pfatisch, storico marchio datato 1915, è un tributo alla Regina Margherita di Savoia, figura simbolo di eleganza e sobrietà, nel centenario della scomparsa.

La collezione si chiama Madreperla e punta sulla raffinatezza, che da sempre contraddistingue il marchio. La particolarità dell’edizione 2026 sta nella decorazione: ogni uovo ha un motivo floreale dipinto a mano con finiture madreperlate che danno un effetto ceramico.

Prezzo: 54 euro per 300 grammi

Il Dubai Style de La Perla di Torino

Parte della linea I Capolavori, l’uovo Dubai Style dell’azienda torinese rilegge in modo personale uno dei trend del momento. Una raffinata veste bicolore che vede un mezzo guscio di cioccolato al latte ricoperto di crema al pistacchio e pasta kadayif, e un mezzo guscio di cioccolato al pistacchio ricoperto di cioccolato al latte, granella di Nocciola Piemonte IGP e pasta kadayif.

Prezzo: 29,90 euro per 220 grammi

Solbiati

Tra le novità della collezione 2026 spicca l’uovo Bolle, che fa del contrasto cromatico, delle diverse tipologie di cioccolato ed infine delle delicate tonalità pastello delle bolle i suoi tratti essenziali. A impreziosire l’uovo, un fiore realizzato interamente in cioccolato, come un vezzo elegante.

Prezzo: 80 euro per 580 grammi

Il Toscano Frutti Rossi di Amedei

Fiore all’occhiello della collezione 2026 del marchio di Pontedera è la collaborazione con Alessi. Ecco allora che la sorpresa contenuta all’interno di ogni prodotto della collezione è un pezzo della linea Dressed firmata da Marcel Wanders. Tra le sei tipologie di uova, abbiamo scelto il Toscano Frutti Rossi, fondente 70% arricchito da frutti rossi disidratati in equilibrio tra acidità e dolcezza.

Prezzo: 54 euro per 400 grammi

L’uovo Pigna all’Arancia di Bonajuto

È un uovo che celebra la memoria di Sicilia, terra di agrumi, quello dell’Antica Dolceria Bonajuto: si chiama uovo Pigna all’Arancia ed è realizzato con tre ingredienti: massa di cacao, zucchero e arancia. Cioccolato 65% lavorato a freddo e scorza d’arancia, dalle note dolci e leggermente aspre, danno origine ad un connubio capace di valorizzare entrambi.

Prezzo: 28 euro per 310 grammi

L’uovo Cremino Croccante di Maglio

Imperdibile new entry 2026 del marchio pugliese è l’uovo Cremino Croccante, ispirato al cioccolatino a tre strati: si uniscono gusti e consistenze che vedono insieme un vellutato cioccolato al latte, un cuore morbido di cremino bianco e granella di nocciole Igp Giffoni tostate.

Prezzo: 22 euro per 260 grammi

Il Cocco & chocobiscuit di Venchi

La novità dell’azienda è l’uovo Cocco & chocobiscuit, concepito come un viaggio esotico: avvolgente la texture al cocco, resa ancora più sorprendente dal contrasto intenso di una croccante granella di biscotti fondenti.

Prezzo: 22 euro per 150 grammi

Gay Odin

Tra le proposte che vedono al centro la frutta secca, spicca quella del marchio napoletano che valorizza le noci di Sorrento, che si uniscono al cioccolato al latte Gay Odin. Un legame intelligente e goloso con il territorio.

Prezzo: 42 euro per 400 grammi

Martesana

Una proposta creativa, non scontata e pensata per chi ama provare accostamenti nuovi: l’uovo di Martesana è una promessa di gusto croccante e avvolgente. Doppia camicia di cioccolato fondente e bianco allo zafferano in abbinamento a riso soffiato e fichi.

Prezzo: 48 euro per 400 grammi

L’uovo Primavera di Slitti

E’ un vero omaggio alla natura che si risveglia dall’inverno l’uovo Primavera dello storico marchio toscano di cioccolato artigianale. In versione al latte o fondente, è decorato con delicatissime api pronte a ronzare nell’aria.

Prezzo: 48,50 euro per 350 grammi

L’uovo passion fruit di Bodrato

Un incontro esotico e inaspettato: la scelta di Bodrato gioca con la dolcezza vellutata del cioccolato bianco che abbraccia la freschezza e l’acidità del frutto della passione.

Prezzo: 28,60 euro per 220 grammi

L’uovo Rossella di Chocolate for family

Si chiama Rossella l’uovo dell’azienda di Senigallia. Cioccolato fondente 70% della Valle di Sambirano, arricchito con pepite di frutti rossi essiccati e croccante granella di lamponi e ciliegie, regalando un perfetto equilibrio tra dolcezza e vivacità aromatica.

È avvolto in un tessuto di cotone che si trasforma in un runner, mentre la base è un vasetto in plastica riciclabile, perfetto per dare nuova vita ai semi di Zinnie contenuti all’interno.

Prrezzo: 44 euro per 270 grammi

Gardini

La linea al Sale Dolce di Cervia è il fiore all’occhiello della sperimentazione artigianale dell’azienda oltre che segno del legame con le proprie radici. Ecco allora un uovo al cioccolato bianco al caramello, dove la dolcezza si fonde con una leggera nota sapida per un equilibrio goloso ma ordinato

Prezzo: 30 euro per 250 grammi

Il Cremino extra noir di Baratti e Milano

L’iconico Cremino del marchio si trasforma in una specialità pasquale in versione extra noir. Strati di gianduja fondente e crema fondente alle nocciole si fondono in un’esperienza vellutata e intensa.

Prezzo: 29,50 euro per 250 grammi

L’Ovone di Nina Kakaw

Si chiama Ovone, è il prodotto di punta della cioccolateria sociale del bellunese e nasce dalla collaborazione tra due enti non profit. Se da un lato ogni creazione è un pezzo unico dipinto a mano dalle donne che lavorano all’interno della cioccolateria (che offre appunto alle donne l’opportunità di ripartenza e fuoriuscita da situazioni critiche con percorsi di formazione e inserimento lavorativo), dall’altro la sorpresa è realizzata dai corsisti del laboratorio del cuoio della Cooperativa Sociale Samuele, che accompagna persone in situazioni di fragilità nella costruzione di un nuovo progetto di vita.

Tra gli Ovoni, abbiamo scelto Cielo Stellato: cioccolato al latte 50% monorigine Ecuador ripieno di caramello, cremino mandorla e granella di mandorle.

Prezzo: 27 euro per 305 grammi