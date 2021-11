Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco: cinque cose da assaggiare

di Dissapore 15 Novembre 2021

È partito questo weekend il mercatino di Natale di Asti, uno tra i più grandi d’Italia, realizzato in concerto con gli eventi di Govone (e con altre iniziative diffuse sul territorio piemontese) in quello che da quest’anno è Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco.

Una manifestazione natalizia amatissima, nonché undicesima (unica italiana) tra le venti più importanti d’Europa per European Best Destinations. Amatissima anche da noi, che da quest’anno siamo loro media partner.

Perché all’interno del Magico Paese di Natale grandissimo spazio è sempre stato dato anche al cibo – al buon cibo – sia nella programmazione che nelle casette del mercatino. E quest’anno, grazie alla nostra partecipazione, agli eventi gastronomici del Magico Paese di Natale se ne aggiungerà anche un altro, bello, ipernatalizio, tradizionale e Dissaporiano. Ma è ancora presto per aprire quella casella del nostro calendario dell’Avvento: presto vi faremo sapere tutto quanto. Intanto, però, siamo andati a curiosare nel primo weekend d’apertura del bellissimo Mercatino di Asti, e abbiamo assaggiato alcune cose molto buone in alcune casette che vale davvero la pena di visitare.

Le Marmellate di Nonna Concetta

Arrivano da Caramagna Pemonte, in provincia di Cuneo, queste buonissime marmellate artigianali. Ci sono quelle alla frutta più tradizionali e quelle pensate per l’abbinamento con i formaggi, come la “Delizia di peperone e peperoncino”, da assaggiare.

Lamiaterra

Teresa Bernocco porta in dote al mercatino i formaggi delle terre del Monviso e delle Valli Occitane. Grande selezione e prezzi interessanti.

Gusti & Sapori Liguri

Uno stand di specialità gastronomiche liguri: su tutte, non perdetevi la focaccia di Recco e la farinata.

Davide Appendino

Il cioccolatiere torinese Davide Appendino porta da Torino il suo cioccolato (che ora è anche certificato bio), sia con le tavolette Bean to bar sia con tante creazioni che lo caratterizzano, dalla spalmabile alle fave di cacao leggermente tostate da sgranocchiare passeggiando.

Azienda Agricola del Pais Occitan

Mieli di grande qualità realizzati da una piccola azienda agricola sulle Alpi della Val variata.