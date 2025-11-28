I 10 migliori pandori del 2025 secondo dissapore

Ogni anno il panel di degustazione dei pandori ci restituisce uno spaccato lucido del mercato della materia prima. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: il pandoro è un lievitato che non concede scorciatoie; niente fronzoli di mandorle, canditi o uvetta; vive solo di due pilastri: profumo e consistenza. Il burro, con i suoi sentori che vanno dalla panna montata alle note di formaggio; la vaniglia, fruttata o pungente; il miele, fiorito. Qualcuno osa un po’ di più giocando con la pasta d’agrumi, che spicca sempre al naso e al palato — ma niente oltre questo: sembra quasi la lista ingredienti della torta paradiso.

C’è una maestria necessaria a far emergere questa o quella sfumatura aromatica, ma c’è anche una maestria nell’usare la giusta quantità e qualità di materia prima anche se questa aumenta vertiginosamente di prezzo. E invece anno dopo abbiamo qualche brutta sorpresa: burro e vaniglia costano sempre di più, e la parabola delle aromaticità tende pericolosamente verso il basso.

Quest’anno, ce lo avevano detto, sarebbe stato il tuorlo d’uovo la vittima del mercato, visto che il suo prezzo al kg è quasi raddoppiato. E questo ci porta alla seconda caratteristica del pandoro: la consistenza. Vaporoso, cotonoso, fluffy. Quella cosa per cui se lo schiacci con il palmo della mano torna su, come un cuscino in memory foam. E invece negli assaggi ci sono state un po’ troppe consistenze “panose”.

Ma se il panorama generale è quello di pandori panosi e poco caratterizzati, chi fa un lavoro magistrale non solo si nota più facilmente, ma a lui va conferito l’onore di chi sa tenere la barra dritta anche nella tempesta, il che è, senza ombra di dubbio, un gesto di serietà. Anche perché i prezzi al kilo, come sempre, sono aumentati.

L’altra nota distintiva di questo panel è stata l’abbondante presenza di new entry,: alcuni storici lievitisti che da anni sono impegnati ad alzare l’asticella della loro qualità, e nuove promesse, che fanno un lavoro eccellente anche se ancora lontano dai riflettori. Lasciatecelo dire: siamo fieri del lavoro di scouting svolto dalla nostra redazione durante l’anno; lo consideriamo parte fondamentale del servizio che offriamo ai lettori.

E dunque, ecco i 10 pandori che ci sono piaciuti di più.